Трудно найти задание учителя в комментариях родителей Обучение онлайн: взрослые запутались в чатах и в объеме информации. А дети хотят в школу!

– Вот никак не могу понять, учится он или нет. Вроде и за компьютером целыми днями, и даже что-то решает, а классная время от времени все же дергает меня: повлияйте на ребенка, экзамены ведь не сдаст, – жаловалась знакомая на сына-девятиклассника.

Уже три недели школьники постигают знания дистанционно. Казалось бы, вот оно – счастье! В школу ходить не нужно, за партой высиживать по 45 минут тоже не заставляют, к доске не вызывают. Только довольных среди школяров не так уж и много. Не говоря уже о родителях. Как на практике выяснилось, камни и отмели дистанционной формы обучения скрываются в самых разных местах – от отсутствия навыков у некоторых детей работать на компьютере (некоторые родители стараются максимально отдалить время знакомства ребенка с гаджетами, из-за чего страдает скорость выполнения заданий) до скандалов из-за формы одежды, в которой дети присутствуют на онлайн-уроках. На одной из родительских веток в WhatsApp даже разгорелся спор, почему нельзя в пижаме выходить на видеосвязь с учителем.

Не хватает общения и движения

Школьники недовольны возросшим объемом заданий для самостоятельной работы. Причем, по их признанию, если раньше как-то удавалось схалтурить, то сейчас каждый урок у каждого учителя под жестким контролем. Не прислал выполненное задание? Тут же поступает сигнал в родительскую ветку в WhatsApp.

– Им объективно стали больше задавать, – делится впечатлениями одна из мам. – Если раньше у меня дети помимо школы успевали заниматься музыкой, танцами, спортом, то сейчас все эти часы они тратят на уроки!

Еще один немаловажный факт: школярам катастрофически не хватает живого общения, они устали вариться в семейной среде.

– Недавно в ZOOM (интернет-платформа, используемая в том числе и для обучения. – Прим. авт.) второклассникам организовали урок в форме видеоконференции. Так никаких занятий не было! Дети весь урок просто общались между собой, – делится впечатлениями одна из мам.

Не все мамы – педагоги

А вот сложности, с которыми столкнулись родители, для многих из них оказались практически непреодолимыми.

– Далеко не все из нас прирожденные педагоги, – сокрушается Катя, мама первоклассницы. – Казалось бы, четвертая четверть, можно повторять пройденный материал, но наш класс осваивает новые темы. Наверное, учитель решила, что с программой первого класса родители как-нибудь да справятся. А я вот, как выяснилось, не умею доступно объяснять. Даже, казалось бы, элементарные вещи. Страшно, что если сейчас в начальных классах учебу запустим, то дальше ей учиться будет неинтересно. Поэтому мы сначала выполняем задания, которые высылает учительница, а потом идем дополнительно заниматься к репетитору.

Еще одна проблема – катастрофическая нехватка времени. То ли из-за наплыва пользователей, то ли из-за того, что платформы оказались недоработанными, а скорей всего по обеим причинам, в первый же день дистанционки самые востребованные из рекомендуемых педагогами сайтов – «Сетевой город» и Учи.ру – рухнули. Да и по сей день остаются в «пульсирующем» состоянии: то работают, то нет. Учителя стали дублировать задания в WhatsApp, в том числе и в родительских ветках. В результате получается неразбериха.

– По одному и тому же заданию только от учителя приходит 5-15 сообщений, все это разбавляют комментарии родителей, – сокрушается Елена, мама трех школьников. – Кто-то из учителей общается через админа в родительской ветке, что тоже добавляет путаницы. Например, приходит сообщение: «В упражнении № ххх выполните только первую часть». Спустя время и какое-то количество родительских комментариев на различные темы появляется новая информация: «Это было сообщение от учителя химии».

У Елены созданы ветки на каждого своего ребенка с каждым учителем отдельно, есть родительские ветки. А у ее детей есть свои ветки. Информация по заданиям и их выполнению может прийти на любую. Чтобы быть в курсе, кто кому что задал, только на просмотр всех веток ежедневно уходит от часа и больше. Ситуация усугубляется тем, что младший постоянно теряет телефон, а средний теряет связь с миром – либо вылетает из чатов, либо теряет контакты учителей…

И у взрослого мозг взорвется

С чем еще столкнулись родители? Как ни странно, с неумением работать с большим объемом информации.

– Буквально на днях я поинтересовалась у старшего сына, при каком формате обучения он больше знаний получает – за партой или вот так, дистанционно, – рассказывает Елена. – На что он мне ответил: у нас иная задача – не накопить знания, а уметь работать с информацией, которую мы получаем. И ведь действительно, найти информацию к любой теме любой углубленности и сложности – не проблема, задача – выбрать из этого потока лучшее. Посмотреть видеоурок, послушать предложенное учителем аудио, а может, забить на все это мультимедиа и просто прочитать учебник? Перед этим выбором сейчас стоят и дети, и родители. И этот выбор, по крайней мере за моего младшего – второклассника, вынуждена делать я. А у меня подобные навыки не выработаны. К тому же нет времени. Чтобы просто просмотреть все предложенные учителем английского языка уроки лишь по одной теме, я – человек, получивший диплом по английской филологии, – потратила 1,5 часа времени! А что взять с родителя, который в принципе языком не владеет? Или со второклассника, который навыкам выбора информации пока не обучен?

В других семьях к нехватке родительского времени добавляется и нехватка техники для выполнения работы. Например, два школьника, которые учатся в одну и ту же смену, не смогут одновременно выполнять задания в режиме дедлайн, то есть на время, если каждый из них не обеспечен компьютером. Да и, откровенно говоря, не каждая семья может позволить себе купить ребенку компьютер или даже ноутбук.

Зато дисциплинирует

Впрочем, есть у отдаленной формы обучения и плюсы.

– Дистанционное обучение дисциплинирует детей, – признает Сергей, отец семиклассника. – К началу занятий ребенок уже при полном параде сидит перед компьютером.

– Выучат ли они предмет или нет, неизвестно, но то, что после дистанционки научатся работать с компьютером и с Интернетом, – факт, – говорит мать троих школяров Елена. – Сейчас им необходимо научиться заходить на различные платформы, преодолевать трудности с зависающими сайтами, загружать, выгружать, отправлять задания.

Кроме того, считает она, если дистанционка быстро прекратится, то используемые образовательные платформы так и останутся в полусыром состоянии. Сейчас же у разработчиков есть стимул их совершенствовать дальше.

Не получилось…

Малокоплектные школы края уже переводят на обычный режим обучения. По словам регионального министра образования Натальи Бондаренко, в Приморье работают 103 малокомплектные школы, в каждой – от 5 до 50 учеников. В тех районах, где не могут обеспечить качественное дистанционное обучение в силу отсутствия у многих учеников (особенно это касается отдаленных сел) компьютерной техники, качественного доступа к Интернету, предлагается вернуться к очному обучению.

«При этом рекомендуется соблюдать ряд условий. В частности, в классах одновременно собирать не более 12 человек, уроки вести не дольше 30 минут, регулярно проветривать все помещения. По музыке, рисованию, физкультуре и ОБЖ выставить итоговые оценки по результатам трех предыдущих четвертей. За счет этого снизится общее время пребывания детей в школах до 2,5-3 часов в день», – цитирует пресс-служба правительства министра.

Фото:

Сергея КОЖИНА, Анжелины ШИЛАН

Автор: Анжелина ШИЛАН