Шоколад, спортзал, бассейн – это по любви Как Уссурийский городской театр имени Комиссаржевской держит марку

Владивостокцы (по привычке всех столичных жителей) считают свой город самым культурным, самым театральным, самым художественным. И в чем-то они правы. Меж тем интереснейшая, бурная, творческая театральная жизнь кипит в Уссурийске. Здесь работают два прекрасных театра, имеющих свою публику и горячо любимых зрителями.

Залы Уссурийского городского театра имени Веры Комиссаржевской никогда не пустуют. Преданные поклонники некоторые спектакли смотрят по два-три раза, а уж на премьерах здесь всегда аншлаг! Уникальное, построенное в начале прошлого века здание театра встречает уютом, особой атмосферой творчества и тепла, и каждый спектакль зрители ждут. А в финале любой постановки благодарные театралы никогда не оставляют актеров без цветов и… шоколадок. Да, есть такая необычная милая традиция: в Уссурийске артистам дарят шоколад.

Театру в небольшом городе жить непросто. И еще труднее поставить себя так, чтобы стать в своем городе значительным, важным, обязательным явлением культурной и общественной жизни. Уссурийцы любят городской театр, и, значит, у его руководства есть главная задача: держать марку! О том, как это удается, наш разговор с директором Уссурийского городского театра имени Комиссаржевской Андреем Борисовым.

Диагноз: служение театру

– Андрей Владимирович, вас можно назвать театральной косточкой, вы знаете эту жизнь не понаслышке…

– Да. Я родился и вырос в Уссурийске, в 1992 году пришел работать в театр монтировщиком и прошел путь до заместителя директора. Окончил попутно Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «социально-культурная деятельность». Так что вся структура театра, принцип его работы знакомы мне изнутри.

Служение театру – это не просто работа, это скорее диагноз. Некоторое время назад я ушел из театра, занялся другим делом. Но постоянно интересовался жизнью родного коллектива, был в курсе всех важных событий. И когда в 2018-м поступило предложение возглавить театр, согласился не задумываясь.

– А какие видели сложности, плюсы? Какие задачи ставили перед собой в первую очередь?

– Предыдущий директор, Игорь Селезнев, вывел Уссурийский театр на высокий уровень. У нас множество наград и дипломов различных международных фестивалей. Сохранить этот уровень непросто. И это важная задача. Но нужно еще и двигаться вперед. Поэтому приглашаем постоянно новых режиссеров и высококлассных специалистов для тренингов актеров, подаем заявки на различные фестивали.

– Театр – беспокойное хозяйство. Как строится обычный день директора?

– Начинается рабочий день в 8.30. И до ночи… И да, это огромный ворох вопросов и проблем, и не все возможно предвидеть. А если идет постановка спектакля, то это требует и моего участия в плане контроля. Я не сторонник постоянных совещаний и планерок. Ни к чему техническим службам тратить время на обсуждение творческих вопросов и наоборот. Мне проще самому обойти все цеха и на месте решить возникающие проблемы. А в случае необходимости точечно собрать специалистов, чтобы быстро и эффективно принять меры. В общем, мой рабочий день – это частые «пробежки» по цехам, постоянное общение, планирование и работа с документами. Все это происходит в плотном контакте с главным режиссером театра Борисом Бехарским. Спасибо ему за работоспособность, понимание и терпение.

Начинаем с уважения к зрителю

– Театр работает в небольшом городе. Накладывает ли это отпечаток на репертуар, на методы работы, на то, в каком жанре ставятся спектакли, наконец?

– Провинциальный театр в формировании репертуара должен в первую очередь исходить из желания закрыть максимальное количество форм и жанров. Наш зритель не имеет возможности смотреть комедию в театре сатиры, а драму – в драмтеатре, повести своих детей в ТЮЗ. Поэтому спектакли в нашем репертуаре должны быть разными, чтобы удовлетворить художественные и эстетические потребности разной публики.

Мы с уважением относимся к нашему зрителю исходя из того, что он достоин лучших, качественных постановок. Поэтому приглашаем режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга, не боимся ни провокационного материала, ни новых методов, задействуем новые формы, такие как читки пьес современных авторов, творческие лаборатории артистов. И обязательно отслеживаем обратную связь, для нас важен контакт со зрителем. По отзывам, новшества в театре им нравятся.

– Как происходит выбор репертуара, а затем режиссера? Какова здесь ваша политика?

– Вначале происходит выбор пьесы, при этом мы руководствуемся тем, что в настоящий момент нужнее театру: будет ли это серьезный фестивальный спектакль, или легкая комедия для широкого круга зрителей, или классическая пьеса из школьной программы. Затем предлагаем режиссерам, желающим поработать с театром, наш материал. Иногда предлагают они, мы рассматриваем предложения и в результате обсуждений приходим к решению, какой спектакль ставим.

– В театре немало постановок, осуществленных вашими же актерами. Легко ли вы соглашаетесь на такие предложения?

– Эти постановки обычно появляются благодаря проекту «Открытая сцена», который и был задуман как площадка для творческих экспериментов артистов. Любой из них может подать заявку, самостоятельно выбирает материал, участников постановки, и в определенный срок, как положено, сдача и премьера для зрителя. После сдачи мы обсуждаем спектакль, указываем на возможные недочеты, над которыми надо поработать. Но окончательный вердикт выносит зритель. Если публика принимает постановку на ура, мы включаем ее в репертуар.

Добиваясь взаимности

– Вы говорили, что театр арендует время в спортзале специально для актеров. Может быть, есть еще какие-то преференции для них?

– Помимо занятий в спортзале театр обеспечивает актерам абонемент в бассейн. Но это не преференции, а скорее необходимость, связанная с профессией. Тело актера – его рабочий инструмент, он обязан поддерживать его в надлежащей форме. А мы создаем для этого соответствующие условия. Приглашаем специалистов для проведения занятий с труппой: актерское мастерство, техника речи, пластика и многое другое.

– Не секрет, что в театрах России у актеров небольшие зарплаты. Как вы это преодолеваете и есть ли текучка кадров?

– Все относительно. Но моя задача как директора – сделать работу в театре комфортной и достойной в плане заработной платы. Для этого у нас введена система стимулирования и поощрения, они напрямую зависят от качества постановок и их востребованности зрителем. На стимулирование мы тратим большую часть дохода от продажи билетов. А обновление труппы проходит, как и в других театрах, периодически: кто-то едет в большие города, кто-то просится к нам.

– Зритель вас явно любит. В чем секрет, по-вашему?

– В нашей искренней любви к зрителю, понимании того, для кого мы делаем спектакли. Не для удовлетворения своих амбиций и фантазий, не для оценки критиков, а для нашего зрителя. И наша любовь взаимна.

Фото:

автора (Борисов), предоставлено Уссурийским театром имени Комиссаржевской

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ