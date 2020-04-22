Этот взгляд словно высший суд… Мы продолжаем акцию «Вечный огонь», организованную совместно с Музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева, и вновь предлагаем вам всмотреться в лица тех, кто подарил нам – точнее всему миру, всей планете – мир.

Вглядитесь в лица ветеранов, прошедших Великую Отечественную, вынесших на своих плечах самую страшную войну в истории. В их глазах – даже в самые счастливые минуты (а что может быть счастливее Дня Победы?) – видна та самая слеза, которую невозможно скрыть. Боль прожитого, боль за погибших друзей… Этот взгляд просто так не забудешь.

Сегодня тех, кто помнит, как это было, почти не осталось. Время беспощадно. Но помнить каждого из тех, кто остался на поле брани, и тех, кто вернулся домой живым и поднимал разрушенную страну, мы обязаны. Это наш священный долг. Помнить, уважать, преклоняться.

Фото:

из архива Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, из архива «В»

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ