С коронавирусом шутки плохи. А теперь и наказуемы Соблюдать гигиену сегодня нужно еще и в социальных сетях – чтобы не «подцепить» статью

С 1 апреля в России введено уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе – вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Нововведение касается как СМИ, так и обычных пользователей Интернета. Осудить граждан могут даже за фейк, скинутый в группу мессенджера WhatsApp.

«Фейк – это заведомо недостоверная общественно значимая информация, выдаваемая под видом настоящей, которая угрожает общественным интересам.»

Об особенностях новых наказаний и о том, как себя вести, чтобы их избежать, в эфире радио «Лемма» рассказала приморский медиаюрист Галина Антонец.

Не до смеха

– Начнем с примера. Совсем недавно Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», сначала заявил, что болеет коронавирусом, а потом опроверг свои слова, сказав, что просто пошутил. Но некоторые СМИ уже успели опубликовать новость о его болезни как о факте. Такая история может считаться фейком? И кто, по идее, должен нести ответственность?

– Такие «шутки» вполне могут быть расценены как фейки. Давайте сразу дадим им определение.

Сергей Шнуров пошутил, а я, допустим, поверила ему и написала в соцсетях, что он болеет и всем, кто с ним контактировал, необходимо быстро провериться в больнице. Получается, что я тоже создатель лживой информации. Под суд можем пойти вместе. Правда, Шнурова, скорее всего, никто не тронет, потому как звездам шоу-бизнеса, политикам и депутатам все как с гуся вода. А обычным людям может прилететь штраф.

Еще один классический пример «шутки», которая привела к административной ответственности, – это недавнее видео из Уссурийска, в котором человек, одетый в камуфляж, рассказывает недостоверные сведения о вирусе. Этому шутнику еще повезло, что он отделался небольшим штрафом. Он опубликовал видео до 1 апреля, когда не были приняты изменения в закон. Если бы этот мужчина выпустил такое видео сейчас, скорее всего, он получил бы уголовное наказание.

– А если человек позже опроверг ложную информацию, сказал, что это просто глупая выходка, с него не снимается ответственность?

– Если человек опроверг информацию, то он просто сам признал, что распространил фейк. По сути, таким образом он сделал чистосердечное признание.

Вранье обходится дорого

– Для чего люди занимаются этим – создают фейковые новости?

– Этот вопрос лучше задать психологу. Причины могут быть разные. СМИ и паблики (площадки в соцсетях. – Прим. авт.) делают это для того, чтобы поднять посещаемость, чтобы к ним зашло побольше пользователей. Простые граждане могут делать это как из любви к сплетням, так и из благих побуждений: они боятся за родных и близких, хотят их предупредить.

Сейчас пошла волна уголовных дел, заведенных на общественных активистов, которые заявляют о проблемах и недочетах в здравоохранении, но не имеют подтвержденной информации.

Хочу заметить, что статья о так называемых фейках действует уже больше года. Сначала она была в рамках Административного кодекса. А с 1 апреля в нее включили отдельно фейки о коронавирусе, и по ним уже возможно уголовное наказание – от серьезных штрафов до реального лишения свободы. Штрафом наказывают тогда, когда информация не повлекла за собой ущерба. Лишение свободы предусмотрено в случаях, если недостоверная информация привела к причинению вреда здоровью человека или, не дай бог, к чьей-либо смерти.

– Как доказать, что чья-то шутка повлекла за собой такие серьезные последствия?

– Доказать можно. Например, кто-то услышал или увидел ваш фейк и у него после этого случился сердечный приступ. Или после вашего тревожного сообщения люди принялись убегать из дома, эвакуироваться, попадать в давку, в аварии. Или ринулись в аптеку скупать разрекламированное вами лекарство, которое на самом деле не действует, и отравились им. Вариантов много.

Между фейком и клеветой

– Еще пример. В «Инстаграме» девушка разместила ролик из больницы, в котором жалуется на безалаберность врачей. Ее действия подпадают под фейкньюс?

– Это, скорее, не фейк, а диффамация – распространение порочащей информации, которая не соответствует действительности. У нас много ограничительных норм и законов. И фейки – только одна небольшая часть, которая сегодня стала особенно актуальной. Фейки все-таки должны касаться неудобств или проблем не какого-то одного конкретного человека, а создавать угрозу общественным интересам.

Похожий случай: в одном из приморских сел местный житель распространил информацию, что некий человек заражен коронавирусом, а этот человек на самом деле болел обычной простудой. В итоге уголовное дело возбудили не по «фейковой» статье, а по статье «клевета». Потому что информация касалась одного конкретного человека.

Клевета, напомню, у нас тоже уголовно наказуемое деяние. Заведомо ложное сообщение о том, что человек болеет опасным заболеванием, может караться штрафом до трех миллионов рублей!

– Такие дела стали появляться с приходом коронавируса или и раньше были?

– Раньше не в таких масштабах. Почему вообще возникла статья по фейкам? Чем ее обосновали депутаты, принимая закон? Они вспомнили ситуацию с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», когда пошел вал ложных сообщений о количестве жертв. Вспомнили взрыв дома в Магнитогорске, когда по городу поползли слухи, что якобы это теракт. В итоге и в Кемерово, и в Магнитогорске начались панические настроения.

Коронавирус – это событие мирового масштаба. И фейки, которые касаются коронавируса, могут возбудить панику не в масштабах города, а в масштабах всей страны. Поэтому мы и видим такое количество дел о фейках.

На иностранцев управы нет?

– Тем временем в Японии в местных новостях показывают сюжеты о России – якобы у нас какое-то немыслимое количество зараженных. Может ли Россия как-то повлиять на зарубежные СМИ?

– Мы на «Фейсбук»-то повлиять не можем, какая уж Япония. Но что касается соцсетей – «Фейсбука», «Инстаграма» и так далее, то они по требованию Роскомнадзора очень оперативно блокируют фейковые новости и даже страницы пользователей целиком, если это необходимо.

Что касается заграничных сайтов, то Роскомнадзор может только запретить к ним доступ. А повлиять на их политику или контент – никак.

– Сейчас очень популярен месседжер WhatsApp. Люди отправляют друг другу какие-то картинки о вирусе, абсолютно бредовые новости, тревожные аудиофайлы. Все это тоже уголовно наказуемо?

– Конечно. Главное – понимать, что перед законом отвечает не тот человек, кто этот бред придумал, а тот, кто этот бред переслал. Если в какую-то группу, например в школьный родительский чат, прилетает фейк о коронавирусе, любой из родителей может пожаловаться на того, кто этот фейк прислал, и именно этот человек предстанет перед законом.

– Есть разница между СМИ и пользователями в соцсетях?

– Любой пользователь Интернета подпадает под закон о коронавирусных фейках. Разница лишь в размерах штрафов. Для СМИ они гораздо весомее. Настолько, что могут привести даже к закрытию издания.

– Если ребенок разместит в соцсетях фейк, ответственность за него будут нести родители?

– Если ребенку больше 16 лет, он сам понесет ответственность. Если меньше, то его родители. Но их накажут не за распространение фейков, а за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

– Когда закончится эпидемия, что будет с законом о фейках?

– Закон о фейках был и до коронавируса. Просто коронавирусные фейки выделили отдельно и усилили за них ответственность. Я думаю, что с этим мы и будем жить. Неизвестно, какие потом придут эпидемии. Нужно быть очень осторожным в публичном пространстве.

Детали

Согласно новому закону об уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе, предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, а также ограничения свободы до трех лет.

Если из-за фейка будет причинен вред здоровью человека, то ответственного за это правонарушителя оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, приговорят к работам или заключению на срок до трех лет. В случае смерти человека наказание ужесточается. Максимальный штраф увеличивается до 2 млн рублей, срок заключения — до пяти лет.

Ранее за фейки была предусмотрена только административная ответственность в рамках статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).

Фото с сайта pixabay.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ