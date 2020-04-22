Помолимся за родителей Поставить свечи и заказать церковную службу сегодня можно, не выходя из дома

Народ на самоизоляции, кладбища закрыты, церковные службы проходят в формате телевизионных трансляций. А скоро, 28 апреля, Радоница – пасхальное поминовение усопших, родительский день.

Что делать, если ни в церковь, ни на кладбище нынче не попасть? Можно заказать поминальную службу по телефону или на сайте храма.

Во Владивостоке официально предоставляет возможность заказать молебен онлайн храм Успения Божией Матери (на остановке «Лазо»). На сайте храма вывешен перечень служб, указаны размеры пожертвований и реквизиты для перевода платежей. Оплата принимается в том числе и с банковских карт.

Можно заказать поминальную молитву и в других храмах и монастырях города и края. Вам нужно будет позвонить по телефону храма, монастыря или иконной лавки при храме, озвучить свою просьбу, назвать имена для поминовения и выбрать службу. Практически везде оплату принимают через «Сбербанк Онлайн» или через мобильный Сбербанк. В храмы и монастыри звонить лучше после 17.00, когда заканчивается служба.

Можно заказать молебен в режиме онлайн и в монастырях центральных регионов страны. В Сети есть несколько сайтов, предлагающих подобную услугу (например, https://www.moleben-online.ru). Можно заказать требу непосредственно через сайт либо выбрать на сайте храмы или монастыри, которые оказывают эту услугу. И уже на сайте конкретного монастыря или церкви ознакомиться со всеми деталями заказа и оплаты.

Например, заказать требу в серпуховском Введенском Владычном женском монастыре (один из старейших в России, основан в XIV веке) можно по электронной почте http://инокини.рф/требы/. Как поясняют в монастыре, заказывать молитву лучше дня за три до знакового дня, так как к ним приходит много писем. На сайте вывешен список служб с размерами пожертвований (оплаты). В письме нужно указать, какую требу хотите заказать, на какой срок и имена, за кого нужно помолиться. Пожертвования можно перечислять разными способами: на карту Сбербанка, переводом через банк, через Яндекс-кошелек, денежным переводом через «Почту России».

Если нужно срочно заказать молитву за здравие (предстоящая операция, больной в реанимации и т. п.), можно сделать это в кредит, позвонив в монастырь по телефону или написав на электронную почту. А деньги перевести любым из вышеуказанных способов. Независимо от времени поступления пожертвования требы будут приняты сразу после вашего письма или звонка.

Если же вы по какой-то причине не смогли заказать молитвы по телефону или онлайн, не расстраивайтесь. Как сказали корреспонденту «В» в Марфо-Мариинском женском монастыре (на Седанке), «мы помолимся за всех, кого нет с нами, в том числе и за тех, за кого не смогли попросить…»

Размер пожертвований в любом монастыре и храме за службу, заказанную по телефону или через сайт, не отличается от тех, что оплачивают в иконной лавке.

Справка «В»

Телефоны храмов и монастырей Владивостока:

Покровский храм (иконная лавка) – 243-83-36;

Свято-Серафимовский мужской монастырь – 8(908)994-40– 51;

Сайт храма Успения Божией Матери: http://vladhram-uspenie.ru/.