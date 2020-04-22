Народные избранники становятся волонтерами В связи с пандемией коронавируса решением президиума Приморского регионального политсовета партии «Единая Россия» создан волонтерский центр, который начал работать с 23 марта этого года. Задача волонтеров – доставлять людям пожилого возраста на дом продукты питания, лекарства, товары первой необходимости.

В рамках волонтерской работы председатель Думы Владивостока Андрей Брик со своими помощниками доставил продукты питания 92-летнему ветерану, который обратился в волонтерский центр за помощью.

– Для людей старшего поколения в условиях пандемии выход в магазин – это серьезный риск заражения коронавирусной инфекцией. Им следует избегать посещения многолюдных мест, без острой необходимости не выходить из дома. Помощь в доставке необходимых продуктов и товаров одиноким пожилым гражданам, инвалидам оказывают волонтеры центра. К волонтерской деятельности подключились депутаты Думы Владивостока, их помощники, представители Общественного совета думы, – отметил Андрей Брик.

В оказании адресной помощи жителям города также приняли участие депутаты Артур Ахоян, Станислав Примаченко, Роза Чемерис, член Общественного совета Думы Владивостока Валерий Калюжный, помощники депутатов.

В волонтерский центр граждане могут обратиться по телефонам 8(423) 222-09-09 и 222-05-01 ежедневно с 8.00 до 20.00.

Автор: Отдел новостей «В»