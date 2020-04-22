Год памяти и славы насыщен делами В юбилейный год Великой Победы депутаты Думы Владивостока активно проводили встречи с ветеранскими организациями, уроки мужества в образовательных учреждениях города, принимали участие во вручении юбилейных наград.

Депутаты Денис Русинов и Василиса Ходнева провели встречу в совете ветеранов Советского района. Народные избранники поздравили ветеранов с предстоящим праздником Победы, вручили им продуктовые наборы.

В рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в школах Владивостока стартовал патриотический проект «Парта героя» при поддержке заместителя председателя думы города, руководителя фракции «Единая Россия» Елены Новицкой и депутата Евгения Тесленко. На школьных партах была размещена информация о наших заслуженных земляках, их биографии, описание героического пути, фотографии. Первая именная парта была открыта в средней школе № 32 в честь Н.А. Аверкова, командира снайперского отделения, офицера разведки, награжденного 17 правительственными наградами.

Также народные избранники приняли участие во встречах с жителями Владивостока, пережившими в военные годы блокаду Ленинграда. Сегодня в нашем городе проживают 70 блокадников. Депутаты Людмила Таран, Евгений Тесленко, Денис Русинов, Кирилл Григорьев, Денис Валишин, Елена Новицкая, Евгений Пименов, Дмитрий Поташев, Артур Ахоян, Станислав Примаченко, Виктор Аблапов, Роман Санклер, Виктор Федоров ко Дню снятия блокады Ленинграда вручили блокадникам продуктовые наборы и памятные подарки.

При содействии депутата Сергея Бочина для учеников средних школ № 51 и 52 проведены уроки мужества к 75-летию Великой Победы. Также Сергей Бочин совместно с представителями администрации города вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Первореченского района.

По инициативе депутата Евгения Пименова в школах Первомайского района и на острове Русском прошли уроки мужества с участием ветеранов Вооруженных сил РФ.

В воинских частях при содействии депутата Евгения Тесленко прошли встречи, посвященные вопросам патриотизма. К военнослужащим обратились представители «Боевого братства». Также вместе с ветеранами депутат провел уроки мужества в колледже ДВФУ и колледже машиностроения и транспорта, на которых призвал учащихся активно включиться в конкурсные проекты по написанию сочинений и оформлению рисунков, посвященных 75-й годовщине Великой Победы.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ