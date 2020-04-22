Депутаты Думы Владивостока продолжают работу на избирательных округах В условиях режима повышенной готовности, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, депутаты Думы Владивостока перешли на дистанционные формы работы. Но в первом квартале этого года народные избранники провели целый ряд встреч с жителями.

Такое взаимодействие позволило обсудить итоги деятельности представительного органа за прошлый год, выявить актуальные вопросы в сфере благоустройства, которые могут найти решение в новых нормотворческих инициативах.

Депутат Евгений Пименов на отчетной встрече с избирателями округа № 10, прошедшей в марте, отметил, что из 20 наказов в 2019 году по округу было выполнено 18. В этом году на первоочередном контроле депутата – запуск работ по сооружению надземного перехода с улицы Героев-тихоокеанцев на улицу Вязовую, обустройство сопки Бурачка. В 10-й округ также входит островной поселок Русский. Его жители обратились к Евгению Пименову с предложением возродить Дом офицеров. Депутат инициативу поддержал, и в марте состоялось первое совещание по созданию на острове культурно-образовательного центра. Всего в прошлом году поступило 85 обращений граждан, около 70 человек побывало в общественной приемной депутата.

– Работа на округах, обратная связь с жителями являются важной составляющей деятельности депутата, – отметил Евгений Пименов. – В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, когда личные встречи стали ограниченны, мы особенно активно используем чат, созданный специально для жителей округа, где регулярно размещаем сведения о принятых краевых законах, муниципальных правовых актах по социальным и другим актуальным вопросам. Используем и такую электронную форму, как видеоотчет о проделанной депутатской работе.

Депутат Наталья Войновская провела с начала года несколько встреч с жителями избирательного округа № 4, в который входит часть Первореченского района. Обсуждались вопросы благоустройства, экологическая ситуация в микрорайонах Снеговая Падь и БАМ, актуализация транспортных потоков, перспективы проведения капремонта жилых домов.

– Во Владивостоке, как и по стране в целом, очень многим домам требуется капитальный ремонт. Встречи с депутатами помогают жителям грамотно подготовить пакет документов, провести необходимые для начала ремонта экспертизы, – подчеркнула Наталья Войновская.

Другая часть Первореченского района города относится к избирательному округу № 5, в котором действует фонд социально-общественного развития «Наш район». В прошлом году на базе фонда по инициативе депутата Сергея Бочина состоялось открытие культурно-досугового центра «Здорово живешь». Как пояснил народный избранник на встрече с жителями округа, этот центр призван оказывать поддержку представителям старшего поколения. В апреле, уже в условиях распространения коронавируса, добровольцы фонда при поддержке депутата организовали акцию «Ты не один» по обеспечению горячими обедами жителей старшего поколения – ветеранов Великой Отечественной войны, людей с ограниченными физическими возможностями.

– Пожилым людям, несколько недель находящимся из-за угрозы распространения вируса на самоизоляции, необходимо оказать поддержку в социальном плане. В рамках акции «Ты не один» мы стараемся подарить горожанам хорошее настроение, убедить жителей, что в трудную минуту они смогут рассчитывать на помощь и внимание, – акцентировал Сергей Бочин.

До введения режима самоизоляции депутат Кирилл Григорьев провел прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Жители избирательного округа № 16, включающего часть Ленинского района, обращались к депутату по поводу благоустройства придомовых территорий, отсутствия парковок, детских площадок, ливневой канализации, обратили внимание на необходимость восстановления подпорных стен, поднималась и проблема обманутых пайщиков.

– Работа в округах, проходившая обычно в рамках личных встреч и на приемах граждан, сегодня продолжается в дистанционной форме с использованием электронной почты, чатов и др. Совместно жители и депутаты способны решать многие вопросы. Поэтому даже в условиях угрозы распространения коронавируса такое взаимодействие должно сохраняться, пусть и ограниченно, в дистанционной форме. Поступающие обращения жителей ставятся на контроль, составляются депутатские запросы. Убежден, что необходимо сохранить доверие граждан к работе депутатов также в условиях режима повышенной готовности, – подытожил председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Фото пресс-службы Думы Владивостока

Автор: Отдел новостей «В»