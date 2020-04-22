Молодежную палату формируют в думе города В Думе Владивостока началась процедура формирования Общественной молодежной палаты. От каждого общественного объединения, учебного заведения может быть предложено не более трех кандидатур.

В состав включается молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Предложения по кандидатурам направляются в комитет по местному самоуправлению думы города по адресу: Владивосток, ул. Суханова, 3, каб. 104, общий отдел, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни или по почте. Предложения принимаются с 27 марта до 27 апреля включительно.

К ним прилагаются следующие документы: резюме кандидата; характеристика на кандидата от общественного объединения, учебного заведения, направившего предложение о кандидатуре; решение общественного объединения, учебного заведения о выдвижении кандидатуры в состав палаты. Для зарегистрированных объединений: копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения. Для незарегистрированных объединений: копия решения о создании объединения, копия устава (положения), утвержденного учредителями (участниками, членами), общим собранием (съездом). Для учебных заведений: копия свидетельства о государственной регистрации и копия лицензии на осуществление образовательной деятельности, заверенная печатью организации. Также прилагается проект, содержащий предложения кандидата по решению задач, указанных в статье 2 положения об Общественной молодежной палате при Думе Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»