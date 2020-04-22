Новых почетных владивостокцев изберут в мае Заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» перенесено на май в связи с ситуацией с коронавирусом.

– Согласно положению о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока» комиссия проводит свое первое заседание не позднее десяти календарных дней со дня, следующего за днем завершения приема представлений. Документы принимались до 1 апреля. В установленный срок заседание комиссии не состоялось в связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции. По согласованию с членами комиссии заседание планируется провести в мае, – сообщил председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

В состав комиссии вошли депутаты Людмила Таран, Виктор Федоров, Василиса Ходнева, первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей Вишня, начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна Грачева, почетные граждане Владивостока Геннадий Лазарев, Валерий Тарабаров и Владимир Чубай.

Задача комиссии – рассмотреть поступившие в думу города представления на присвоение звания «Почетный гражданин Владивостока» и подготовить предложения о присвоении такого звания.

Отметим, что в этом году в честь 160-летия Владивостока комиссия присвоит почетное звание двум горожанам вместо одного.

Автор: Отдел новостей «В»