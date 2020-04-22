Коронавирус в Приморье: счет пошел на вторую сотню Еще 24 официально подтвержденных случая заражения жителей края COVID-2019 зарегистрированы за сутки – такие данные на понедельник, 20 апреля, привел региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных приморцев к этому дню составило 104 человека.

– Среди новых заболевших один ребенок, он находится на лечении в детском инфекционном госпитале при Владивостокской клинической больнице № 2, – уточнили в краевом минздраве.

У половины тех, кто был госпитализирован в воскресенье и понедельник, диагностирована пневмония.

– Если есть пневмония, то в данном случае мы уже не говорим о легкой степени тяжести заболевания. Это всегда средняя степень тяжести, – отметила глава ведомства Анастасия Худченко.

Она призвала граждан соблюдать режим самоизоляции, не подвергать ни себя, ни своих близких опасности заразиться COVID-19.

В инфекционных госпиталях Приморья остаются 95 человек, в том числе четверо детей. Выздоровели семь человек, двое зараженных скончались.

Федеральные власти, по данным РБК, планируют продлить режим самоизоляции в России до середины мая.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»