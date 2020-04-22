Тиграм мясо привезли Питомцам зоопарка «Садгород» в условиях самоизоляции помогают и простые приморцы, и большой бизнес

Холдинг «Востокцемент» оказал помощь зоопарку «Садгород», временно закрытому для посетителей из-за пандемии коронавирусной инфекции. На корм крупным хищникам – львам, тиграм, леопардам – была закуплена тонна парной конины от местных фермеров.

По словам представителей зоопарка, такая мера поддержки оказалась как никогда кстати: из всех кормовых запасов сегодня недостаток наблюдается именно в мясе.

– Мясо нам сейчас остро необходимо. Его расход составляет более 100 килограммов в день, – рассказал директор зоопарка «Садгород» Сергей Асновин. – И для нас огромная поддержка то, что компания «Востокцемент» закупила целую тонну мяса. Причем самого лучшего и самого подходящего для наших хищников – фермерской конины.

По словам Сергея Асновина, решение о форме поддержки было принято совместно с представителями холдинга, которые обратились в зоопарк, прежде чем приобретать корм.

– Мы очень благодарны всем, кто в эти непростые дни помогает нам кормить животных, – подчеркнул директор «Садгорода». – «Востокцемент» сначала спросил, чего нам больше недостает, а потом именно это и привезли. Мясо пойдет на корм для всех крупных кошек: львов, тигров, леопардов и других хищников.

Запасов кормов для мелких животных, птиц и травоядных у зоопарка, по словам его директора, пока достаточно. Благодаря помощи цементного холдинга запасов мяса хватит до конца месяца.

О ситуации, сложившейся нынче в «Садгороде», мы рассказывали в предыдущем выпуске толстушки (см. номер «В» за 15 апреля). Напомним, что в конце марта работники зоопарка разместили в социальных сетях просьбу о помощи: в связи с введением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса поток посетителей сократился до нуля, корм для животных и деньги на него закончились. Приморцы откликнулись на призыв и начали привозить необходимое.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ