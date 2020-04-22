На границе фуры стоят хмуро В заторе на автопереходе неделями томятся большегрузы с жизненно важными товарами

Транспортный коллапс уже третью неделю наблюдается в международном автомобильном пункте пропуска «Пограничный» (МАПП). Здесь скопилось более 200 автомобилей, которые не могут въехать на территорию КНР. Многотонные фуры загружены приморской мороженой рыбой, маргарином, пиленой древесиной и другими товарами.

Причина пробки, растянувшейся на два с лишним километра, – ограничение китайской стороной въезда российских большегрузов из-за пандемии коронавируса. Если до 7 апреля через российскую таможню в Китай проходило в сутки до 65 автомобилей, то сейчас только 30.

Ждем команду сверху

Сотрудники китайской таможни утверждают, что могли бы принимать больше фур с грузом, если бы их российские коллеги работали более эффективно.

В ожидании, когда родная таможня даст добро, водители вынуждены парковать свои многометровые фуры на встречной полосе дороги, нарушая правила дорожного движения. Кто сумел вклинить свою машину в образовавшийся просвет между «тирами», тот и счастлив. Из-за многодневного простоя между дальнобойщиками нередко случаются словесные перепалки. К счастью, до мордобоя пока не доходило.

При такой скученности автотранспорта, а также активного общения водителей ни о какой самоизоляции и социальной дистанции говорить не приходится. Медицинских масок на лицах нет. Как нет и нормальных бытовых условий для отдыха. Туалеты в Центре обслуживания туристов есть, но платные, особо не находишься. В темное время суток водители бегают по большой нужде под ближайший мост. Мусорные контейнеры отсутствуют, все сбрасывается на обочины дороги. Не пункт пропуска, а настоящая помойка.

По словам председателя профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Петра Куприянова, не было бы такой скученности на дороге, если бы водители вели себя корректно по отношению к коллегам. Приехал последним – ставь машину в конец очереди. Кроме того, в пункте пропуска необходимо постоянное присутствие представителей полиции, так как ни пограничники, ни сотрудники таможни и Федеральной службы по надзору в сфере автотранспорта не уполномочены следить за порядком на дороге. Дальнобойщики со стажем рассказывали, что, когда-то на переходе был стационарный пункт Госавтоинспекции, тогда был порядок. Сегодня – бардак.

Правда, инспектора ГИБДД появляются на переходе каждое утро, но лишь для того, чтобы выписать водителям административные протоколы за неправильную парковку или за перекрытие дороги автомобилем.

– Суммы штрафов варьируются в зависимости от настроения инспекторов – от 500 рублей и выше. А куда мы поставим машины, если ставить некуда? – возмущаются перевозчики.

В свою очередь, сотрудники полиции оправдываются: мол, не могут принять более серьезных мер, поскольку нет команды сверху.

– Какая команда им еще нужна, если на переходе есть схема движения автотранспорта, узаконенная департаментом дорожного хозяйства администрации Приморского края. Есть знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Движение грузовых автомобилей только через стоянку», на которые никто не обращает внимания. Хотя водители должны двигаться согласно ПДД, тем более что это въезд на режимный объект. В полномочиях инспекторов выстроить все фуры в одну шеренгу, – уверяют перевозчики.

– Эта проблема уже застарелая, она появилась не во время пандемии коронавируса. Мы неоднократно просили краевую администрацию, когда она еще не была правительством, чтобы власть обратила внимание на беспредел, который творится на автопереходе «Пограничный», но никаких мер не предпринимается. Машины, припаркованные в левом ряду, на встречной полосе, как стояли незаконно, так и продолжают стоять. Это грубейшее нарушение ПДД. Если бы это было на федеральной трассе, их бы тут же убрали и выписали штраф. Мы ждем помощи от нового начальника краевого УМВД Олега Стефанкова, поскольку руководитель краевой ГИБДД полковник Зубакин и руководство отдела полиции по Пограничному району здесь, видимо, беспомощны, – говорит Петр Куприянов. С ним солидарен Игорь Чеботарев, представитель компании, специализирующейся на поставках овощей и фруктов из Китая.

Кстати, в момент прибытия корреспондента «В» на переход автомобиль ДПС действительно маячил среди большегрузных авто. Но, как только инспектора заметили объектив фотоаппарата, они поспешили скрыться. Как рассказал дальнобойщик со стажем Евгений Жуков, его только что наказали за то, что он своей фурой перекрыл пустую трассу на две минуты, освобождая путь другому автомобилю. А из-за скученности машин иного выхода и не было. Наблюдавшие за их маневрами сотрудники ГИБДД могли бы помочь водителям в организации дорожного движения. Чем, собственно, и должна заниматься Госавтоинспекция. Но вместо помощи оформили на Жукова протокол «стоимостью» в одну тысячу рублей. Другому водителю, чье авто нуждалось в помощи, выписали штраф в 500 рублей.

Кто соблюдает правила, тот в простое

По словам Игоря Чеботарева, из-за введенных ограничений на въезд автотранспорта в КНР нарушился товарообмен между нашими странами. На момент написания этого материала в Китае скопилось 260 тонн оплаченной скоропортящейся плодоовощной продукции. Фуры, откомандированные за овощами и фруктами, больше недели не могут пересечь границу РФ из-за «недипломатичного» поведения некоторых перевозчиков, экспортирующих деловую древесину. Они нагло вклиниваются в автоколонну, занимая очередь на себя и своих компаньонов по бизнесу, которые бог весть когда прибудут на пункт пропуска. На российской стороне по этой же причине почти две недели ждут отправки большегрузы с мороженой рыбой, а также автомобиль, отправленный в Китай за медицинскими масками, которых так не хватает в России.

– Мы соблюдаем законы, соблюдаем ПДД, а в результате машины со скоропортящимися продуктами стоят на переходе по 5–8 дней и даже больше, – возмущается Игорь Николаевич. – Наверное, сначала можно было бы пропустить автомобили, которые идут в Китай за овощами и фруктами, а потом уже с лесом, поскольку доски для потребителей – не предмет первой необходимости.

По его словам, когда снимут карантин и через границу пойдут пассажирские автобусы, то движение на переходе вообще остановится. И тогда административные правонарушения запросто могут перейти в область уголовного права. Водители накалены до предела. Если у кого-то не выдержат нервы при выяснении, кто должен проехать первым, то потасовки не избежать. Дальнобойщики – мужчины суровые, они либо кому-то набьют лицо, либо покалечат. А могут сорвать злость и на беззащитном автомобиле противника. Потому что в сложившейся ситуации все перевозчики равны, у каждого семья, дети, кредиты, ипотеки, кто-то строит дом, кто-то копит на новый автомобиль, кто-то брал фуру в лизинг и еще за нее не рассчитался.

В августе 2019 года водители большегрузных автомобилей обратились к начальнику местного отела полиции Алексею Душкину с просьбой разобраться с нарушителями ПДД. В ответе полицейского начальства была указана статистика нарушений ПДД на данном отрезке автотрассы и названы причины нарушений. По его мнению, их всего три: отсутствие на территории МАПП «Пограничный» надлежащей стоянки для большегрузного автотранспорта, нарушение компаниями и индивидуальными предпринимателями правил перевоза грузов через госграницу и отсутствие механизма, регулирующего порядок пропуска большегрузных авто через данный переход.

Но, как прописано в ответе подполковника полиции Душкина, «устранение вышеуказанных причин не входит в компетенцию ОГИБДД ОМВД России по Пограничному району». (Копия этого документа в распоряжении редакции «В». – Прим. авт.)

Между тем начальник районного ОМВД лукавит: круглосуточная автостоянка перед пунктом пропуска есть. Не такая вместительная, как хотелось бы. Тем не менее она может принять часть большегрузов, чтобы разгрузить трассу. Если инспектора ГИБДД организуют нормальное движение автомобилей на подъезде к МАПП «Пограничный». Правда, стоимость перестоя бьет по карману: за первые сутки надо заплатить 1500 рублей, каждые последующие – по 500. Поэтому перевозчики не спешат загонять свои фуры на автостоянку. Они считают, что выгоднее поставить автомобиль на встречке, даже при наличии штрафа в размере 1000 рублей за неправильную парковку.

Нужен новый переход

У индивидуального предпринимателя Александра Колесникова, специализирующегося на поставках грузов из России в Китай и обратно, свой взгляд на сложившуюся ситуацию в пункте пропуска. Он полагает, что ликвидировать постоянные заторы поможет увеличение пропускной способности автоперехода «Пограничный». По его словам, техническое и программное обеспечение российской таможни на данном участке границы не позволяет пропускать большое количество автомобилей.

Международный автопереход «Пограничный» открыли в феврале 1996 года. С той поры прошло 24 года, и на сегодня он действительно устарел по всем статьям. Разговоры о строительстве современного автомобильного пункта пропуска тянутся уже более 10 лет. Согласно планам компании «Росгранстрой», дочерней структуры Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, новый пункт пропуска «Пограничный» должны были сдать в эксплуатацию еще в декабре 2019 года. На календаре апрель 2020-го. За это время на этом же участке границы китайцы построили третий переход. Поэтому сегодня мы пользуемся тем, что имеем.

Есть пример для подражания

Согласно информации пресс-секретаря Уссурийской таможни Ирины Кульчицкой, очередь большегрузов в пункте пропуска действительно образовалась из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Китае.

– Транспорт, прибывший в российский пункт пропуска с соответствующими документами, своевременно оформляется пограничной, а затем таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону, – утверждает пресс-секретарь таможни. – Уссурийская таможня рекомендует водителям большегрузов прибывать к пункту пропуска только после получения решения таможенного органа о выпуске товара и оформления необходимых документов для выезда и таким образом не создавать препятствия другим водителям.

Кстати, две недели назад аналогичная ситуация с переходом границы сложилась на МАПП в Краскино. Когда китайская сторона разрешила проезд в город Хуньчунь только 16 автомобилям в день, на нашей стороне образовался затор из груженых и порожних большегрузов, а также брошенных прицепов. Водители были готовы к бунту. Но после освещения этой проблемы в СМИ в Краскино навели порядок. Поэтому доведенные до отчаяния перевозчики на МАПП «Пограничный» надеются, что правительство края, а также начальник краевого УМВД смогут повлиять на патовую ситуацию, сложившуюся на скандальном автопереходе «Пограничный». Кстати, как стало известно «В», инициативная группа из числа водителей большегрузов собирает подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину.

Владивосток – МАПП «Пограничный» – Владивосток

Фото Сергея КОЖИНА

Автор: Сергей КОЖИН