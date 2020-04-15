У самого синего моря Да, там, на природе, сейчас хорошо, читатель. Например, на берегу моря, когда апрельское солнышко отражается в синей-пресиней воде и греет спину, а легкий прибой уже не пробирает до костей холодком, а скорее освежает... Там хорошо!

Там растаял лед на всей акватории, прибой омывает камушки, блестящие на солнце, на сопках появляется первая зелень, и небо такое высокое-высокое, что хочется разбежаться и взлететь…

Все это правда. Но! Мы, как сознательные и дисциплинированные граждане, остаемся дома. Природа от нас и через пару недель не убежит, даже радостнее встретит – ведь мы дадим ей отдохнуть от нас.

А мы пока поборем вирус, а на природу полюбуемся на фотографиях фотокорреспондента «В» Алексея Воронина. Остров Шкота – весна, небо, море. Заметим на всякий случай, что фотографии были сделаны еще до введения режима повышенной готовности.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ