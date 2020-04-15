Спасибо, люди, от зверей! Жители всего края помогают владивостокскому зоопарку выживать в режиме самоизоляции

Самое золотое время для зоопарков – и наш «Садгород» здесь не исключение – весна и осень. Вообще-то, во Владивостоке зоопарк работает в круглогодичном режиме. Вот только в морозы, «сдобренные» гололедом и пронизывающими ветрами, мало кто из горожан соберется в пригород посмотреть на зимующих диких животных.

Никто не придет посмотреть

– Зима – практически мертвый сезон для зоопарка. Разве что на школьных каникулах есть посещаемость, ну еще в те редкие выходные, когда бывает хорошая погода. Так что зимней выручки нам хватает лишь на зарплату сотрудникам и корма для животных. Все стройки, все работы по развитию в этот период временно приостанавливаются. Полноценная жизнь начинается весной. Обычно число посетителей возрастает уже в День всех влюбленных, на Масленицу. Но нынешний год стал исключением. Даже еще до объявления режима самоизоляции народу было не до зоопарка, вероятно, люди занимались закупкой гречки и туалетной бумаги, – сокрушается директор «Садгорода» Сергей Асновин.

Когда же объявили о самоизоляции, в зоопарке поняли: самостоятельно при таком раскладе не выжить. Просто зверей скоро будет нечем кормить. В первую очередь крупных кошек: тигров, львов, родных дальневосточных леопардов. Им ежедневно нужно свежее и качественное мясо, посадить их на диету – значит рисковать их здоровьем. А есть еще медведи и другие крупные млекопитающие. Олени, косули, зебры – копытных тоже нужно кормить постоянно. А кроликов и вовсе без еды оставлять опасно: они должны все время что-то жевать, иначе в пищеварительном тракте начинаются необратимые процессы. Поэтому администрация «Садгорода» обратилась к горожанам и жителям края за помощью, опубликовав посты в соцсетях.

– Люди откликнулись, и активно откликнулись, мы этого даже не ожидали! Стали везти корма машинами, одна за другой, – рассказывает Асновин. – И деньги переводили. Помогают и граждане, и компании, только из Суражевки доставили тонну моркови и зелени. Подключились крупные мясные компании, пекарни, овощебазы, политические партии, волонтеры. Огромное им за это спасибо!

Недавно работу зоопарка вроде бы разрешили, но, как выяснилось, без посещений.

– Этот как? Продолжать кормить животных и ухаживать за ними? – недоумевает Сергей Владимирович. – Ну так мы этим и не прекращали заниматься…

Джейкоба выселили в кедры

Между тем, если не обращать внимания на отсутствие посетителей, жизнь в «Садгороде» идет своим ходом. Как и в любом другом зоопарке, весной-летом здесь ждут пополнения.

– Беременны все, ну кроме самцов, – шутит Асновин. – Большинство малышей появится чуть позже, ближе к лету. Пятнистые олени, например, рожают начиная буквально с Дня защиты детей, 1 июня. У нас новорожденные уже появились в семье дикобразов и среди анаконд.

Также в зоопарке увеличилась численность обезьян: на днях привезли 14 приматов из Белогорска (это в Амурской области, там из-за коронавируса закрыли зоовыставку), и теперь они вместе с садгородскими аборигенами обживают выделенный им этаж в недавно отстроенном теплом павильоне.

Вообще, за последние годы «Садгород» существенно расстроился. На землю, в кедрач, перевели красавчика Джейкоба (местную знаменитость – канадского волка) с подружкой Лоттой. Выделили огромный загон для льва Бонифация (благодаря тому что сейчас у него над головой небо, а не металлическая крыша клетки, рычать он стал значительно тише).

Общий большой загон появился и у медведей. Экскурсия корреспондента «В» пришлась как раз на их завтрак. Обстоятельно так завтракали мишки. Одной лапой белогрудка подгребал к себе ягоду, а другой, задней, придерживал горбушку – на всякий случай, чтобы не исчезла, наверное…

Отдельный участок выделили и Милаше, дочке леопардов Влада и Алены. Милаша девушка взрослая, поэтому и ей жениха присмотрели, выписали из Абаканского зоопарка самца черной пантеры. Так что, если у пары все сложится, вполне возможно, через год-другой мы сможем полюбоваться на местную Багиру.

Почему олени не нервируют диких кошек

Соседи Милаши и Джейкоба – енотовидные собаки и десяток лисиц. К лисам, старым обитательницам зоопарка, добавились те, которых приносят горожане. Несколько лет назад появилось поветрие держать лисиц дома (да и сейчас в Сети достаточно объявлений о продаже одомашненных лисят). Только вот люди, вероятно, недостаточно трезво оценивают все риски такого соседства: лисы не только грызут в квартире все, до чего могут добраться, но и являются источником весьма специфического аммиачного запаха. Вот столкнувшись со всеми этими неприятными сюрпризами, владельцы лис и приносят питомцев в зоопарк…

Выделен загон и для семейства зебр (единственного на Дальнем Востоке, кстати), в котором в прошлом году появилась девочка с морским именем Юнга.

– Когда зебреныш только родился, папу временно отселили в соседний загон, и он, бедолага, морду себе натер о прутья, стараясь высмотреть свое семейство, – рассказывает Асновин. – Мы даже были вынуждены закрыть клетку железными листами, чтобы предупредить травмы…

Я же воспользовалась экскурсией и полюбопытствовала насчет личной жизни других обитателей зоопарка. Например, не беспокоит ли тигров близость к ним копытных, все-таки олени – часть их пищевой цепочки (загон с оленями и косулями расположен практически в зоне видимости диких кошек). Оказывается, не очень: сытый тигр на оленя и не позарится. А тигры, в том числе благодаря приморцам, здесь сытые. Кстати, для того чтобы их покормить и убрать в вольере, сотрудники зоопарка просто просят их освободить помещение. И те слушаются!

Вот еще вопрос: почему лев рычит по утрам? Жители Садгорода, кто ранним утром спешит на электричку или на автобус, уже привыкли к громогласному рыку. И, кстати, не мерзнет ли в нашем климате житель саванны?

Как выяснилось, не мерзнет. У льва теплый домик, а рычит он вовсе не от холода, а лишь для того, чтобы напомнить окружающим о своем присутствии. Он же все-таки царь!

А для живущих поблизости звуки из зоопарка как хронологические метки: волки завыли или лев зарычал – значит, пора вставать, начинать новый день.

Гектар для косолапых

Часть животных «Садгорода» обживает территорию под Кипарисово. Поначалу там появился приют для медведей. Его планировалось организовать уже давно – для медвежат, однако со временем идея претерпела изменения. Первыми обитателями приюта стали взрослые медведи, которых… принесли горожане. Да, люди брали себе забавных медвежат, а когда те вырастали, приходило осознание: они же хищники. Причем довольно большие и, как большинство хищников, абсолютно непредсказуемые. Ну и куда их теперь? Ведь если медведь какое-то время прожил вместе с человеком, в дикой природе он уже не приживется.

По словам владельцев зоопарка, к ним обратились сотрудники управления охотнадзора с просьбой построить приют для взрослых гималайских медведей, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в естественную среду обитания. Теперь косолапые живут на территории размером в гектар, огороженной металлическим забором, в специально построенных для них берлогах. Затем к ним подселили волков.

В этот же приют переселили и 15 оленей, в том числе и тех, кто родился в зоопарке. А по соседству был организован парк львов. Его обитатели, к слову, тоже появились в «Садгороде» благодаря любви граждан к экзотическим животным (и, скажем прямо, безответственности). Хорошеньких львят они покупали либо для себя, либо для контактных зоопарков, а когда те стали подрастать, пришло то же понимание, что и в случае с медведями: это хищники, и в прямом соседстве с человеком они представляют опасность. Сегодня кипарисовский парк львов обживают девять африканских больших кошек (в «Садгороде» остался лишь сторожил Бонифаций) и три тигра.

– Если бы не постоянное строительство, обустройство новых территорий, вырученных с продажи билетов в зоопарк средств нам бы точно хватило на то, чтобы пару лет содержать животных, – рассуждает Сергей Асновин. – Но как без этого? Зверям тоже нужно жилье, особенно тем, кто по воле человека был изъят из родной среды обитания.

Фото:

с сайта зоопарка «Садгород», с сайта instagram.com/zoopark_vl

Автор: Анжелина ШИЛАН