Целый свет помнит их в лицо… «Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо», – поется в одной из лучших песен про Великую Отечественную войну. Войну, которая опалила каждую – без преувеличения – семью в России.

Даже сегодня, 75 лет спустя, в старых альбомах лежат фотографии мужчин и женщин с орденскими колонками, и мамы нынешних мальчишек говорят своим детям: «Это твой прадедушка, он воевал на фронте… Это твоя прабабушка, она была медсестрой»… 75 лет прошло со Дня Победы, а память – память никуда не делась. Она с нами. Мы помним – как в той песне – «этот Вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним».

Сегодня газета «Владивосток» и Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева начинают акцию «Вечный огонь». Фотографиями из музейного архива мы хотим вспомнить, напомнить, показать, как отмечали День Победы 60, 50, 40 лет назад. Когда были живы и здоровы те, кто принес нам этот день, кто не постоял за ценой и разгромил фашизм.

Как мало сегодня осталось ветеранов войны! Время немилосердно, человеческий век короток – и они уходят… А на фотографиях – вот они, еще молодые, веселые, счастливые, полные сил. Они празднуют День Победы в стране, которую подняли своими силами из руин. Сколько еще у них впереди!

А в предпраздничном номере «В» в первых числах мая мы покажем вам отдельную подборку, читатель. Как ликовал Владивосток 9 мая 1945 года.

Посмотрите на эти фото разных лет, и вы вспомните, почему День Победы – самый важный праздник в России. Самый главный. 75 лет назад. 50 лет назад. Сегодня. Всегда.

P.S. Мы предлагаем нашим читателям со всего Приморья поддержать эту акцию: присылайте фотографии своих ветеранов, празднования в вашем городе, поселке Дня Победы – 20, 40, 50 лет назад… А может, у кого-то сохранились снимки и 75-летней давности?

Фото:

из архива Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, из архива газеты «Владивосток»

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ