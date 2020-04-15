Край создает продуктовые закрома Запас продуктов для социально незащищенных слоев населения на время самоизоляции сформируют во всех муниципальных образованиях Приморья. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко на селекторном совещании с руководителями краевых органов исполнительной власти и муниципалитетов.

Глава региона подчеркнул, что в период самоизоляции в первую очередь нужно оказывать помощь социально незащищенным слоям населения: многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми-инвалидами, одиноким пенсионерам.

– На базе устойчивых предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов нужно создать продовольственный фонд. Передавать продукты длительного хранения через склады, общественные и партийные организации, организовать работу волонтеров, которые должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, – цитирует губернатора краевая пресс-служба.

Предприятия и фермеры уже готовы подключиться к этой работе. По данным регионального минсельхоза, на сегодняшний день они готовы поставить молочную и мясную продукцию, яйцо, консервированные овощи.

– Особое внимание уделим районам, где нет производства сельхозпродукции. Не оставим людей без помощи, – заявили в министерстве.

Готовы предоставить продукцию и крупные рыбодобывающие предприятия края: одно обещает 24 тысячи банок иваси, другое – 15 тонн свежемороженого минтая.

Главам муниципальных образований поручено сформировать и направить в правительство края перечень и объемы продуктов, которые районы могут предоставить продовольственному фонду.

Автор: Отдел новостей «В»