Трое приморцев победили коронавирус Четыре новых случая заражения COVID-19 официально подтверждены в Приморье на 14 апреля, информирует краевая пресс-служба со ссылкой на оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, в крае на данный момент зафиксировано 28 инфицированных. Двое заболевших погибли, трое выздоровели.

Положительные результаты показали повторные тесты четырех человек, которые находились в статусе «подозрительные».

– Диагноз «коронавирус» подтвержден у двоих мужчин, 48 и 39 лет, и двух женщин, 25 и 42 лет. В двух случаях заражение произошло в ходе контакта с больным коронавирусной инфекцией по работе, в одном – в семье, – уточняют в штабе. – В четвертом случае установить перекрестный контакт не удалось. Расследование продолжается.

Кроме того, тесты еще четырех человек, находящихся на госпитальном карантине, также подозрительные, по ним проводится повторный анализ.

О том, что третий приморец из числа зараженных победил коронавирус, стало известно накануне. 14 апреля он был выписан из инфекционного госпиталя, где успешно прошел медикаментозное лечение.

– Этот пациент поступил к нам своевременно, получал всю необходимую медпомощь, выполнял рекомендации специалистов. Вначале коронавирус был подтвержден у его супруги, которая ранее тоже успешно поборола недуг и была выписана, – поясняют в краевом минздраве. – Таким образом, сейчас в Приморье лечение от COVID-19 получают 23 человека, включая двух детей. На карантине в медучреждениях края находятся 52 человека, более 10 тысяч приморцев – на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

Тем временем

Лекарственные средства на сумму более 6 млн рублей для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией закупили в Приморье. Медучреждения края, задействованные в спасении заболевших, обеспечены всеми требуемыми препаратами в необходимом объеме.

Об этом сообщает краевая пресс-служба со ссылкой на региональный минздрав. По мере необходимости дополнительные закупки будут осуществляться и в дальнейшем, заверяют в ведомстве.

Автор: Отдел новостей «В»