Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой Приморских школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», сообщает пресс-служба краевого правительства.

За победу могут бороться все граждане РФ в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Конкурсантам предстоит выполнить творческую работу на одну из предложенных тем. В первой из них – «Я смотрю на фронтовую фотографию» – надо проанализировать конкретный снимок, историю его возникновения, судьбы тех, кто на нем изображен.

Вторая тема: «Семейные реликвии – военные трофеи». Опишите отдельную вещь, привезенную или присланную с фронта участником боевых действий или прошедшую с бойцом его военный путь.

Если выберите тему «Судьба семьи в истории страны», то от вас ждут комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям.

Тема «Треугольники с войны» – это исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.

Документы на конкурс принимаются по электронному адресу pochtapobeda75@mail.ru.

Автор: Отдел новостей «В»