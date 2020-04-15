Фронтовик, танкист, полярник, поэт: ушел из жизни Ефим Гольдберг Меньше месяца не дожил до 75-летия Победы старейший не только во Владивостоке, но и во всем ДФО ветеран Великой Отечественной войны Ефим Моисеевич Гольдберг.

Он скончался 12 апреля в возрасте 106 лет в краевом госпитале ветеранов.

Несмотря на преклонный возраст, фронтовик не любил лежать в больницах и вообще редко болел. До последних дней его голова была ясна, он периодически записывал новые четверостишия для будущих стихов.

Ефим Моисеевич прожил яркую и насыщенную, хотя и очень трудную жизнь. Он родился накануне Первой мировой войны 15 марта 1914 года в семье ремесленника в белорусском городе Борисове, тогда это была окраина Российской империи. Там же окончил семилетнюю школу, после чего 14-летним подростком отправился на заработки. Трудился в кузнечной артели, в библиотеке. Очень много читал и именно в ту далекую пору написал свои первые стихи. В фабрично-заводском училище получил профессию электрика. А еще, как многие юноши того времени, мечтал стать полярником, осваивать Арктику. Спустя десятилетия его мечта осуществится.

Но сначала Ефима Гольдберга призвали в Красную армию. После службы поступил в Московский педагогический институт на исторический факультет. Женился, родилась дочь.

В конце весны 1941 года из родного Борисова он отправился в столицу, чтобы сдать экзамены весенней сессии. Не успел: началась война. Своих родных Ефим Гольдберг больше не увидел, почти все они погибли в первые же месяцы оккупации.

Тогда Ефим Моисеевич этого еще не знал. Однако ненависть к фашистам и желание защищать Родину были столь велики, что он постоянно ходил в военкомат с просьбой забрать его добровольцем. Лишь в конце лета ему вместе с однокурсниками удалось попасть в народное ополчение и встать на защиту Москвы.

За годы войны он прошел путь от рядового до командира роты танковой бригады. Воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был участником битв на Висле и на Одере. Освобождал западные области РСФСР, Белоруссию и Польшу, штурмовал Берлин. Ефим Гольдберг награжден многими орденами и медалями, имел Почетную грамоту за подписью Верховного главнокомандующего.

После войны он продолжил службу в разных военных округах, позднее был переведен в Приморье. В танковых войсках прослужил более 20 лет.

После увольнения в запас офицер-танкист кардинально изменил свою жизнь и стал моряком. Он трудился первым помощником капитана на судах ДВМП. Четверть века проработал в пароходстве, в его послужном списке восемь полярных навигаций, не считая каботажных плаваний. Во время долгих рейсов за полярный круг написал большинство своих стихотворений.

Выйдя на заслуженный отдых, без дела не сидел. До конца своих дней Ефим Моисеевич был очень активным. Занимался общественной деятельностью и военно-патриотическим воспитанием молодежи, трудился в совете ветеранов ДВМП. И писал стихи. Издал несколько поэтических сборников. В 2015 году в свои 100 лет стал членом Союза писателей России.

Даже в преклонном возрасте Ефим Гольдберг обладал феноменальной памятью, что прослеживается во множестве публикаций в нашей газете об этом настоящем человеке с необычной судьбой. Его уход из жизни является огромной утратой для Владивостока и Приморья.

Фото:

из архива «В», из архива Ефима ГОЛЬДБЕРГА

Автор: С болью в сердце коллективы Совета ветеранов Владивостока и газеты «Владивосток»