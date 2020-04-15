Два с половиной года, которые спасли Россию 100 лет назад была создана Дальневосточная республика, защитившая молодое советское государство от угрозы с Востока

ДВР, созданная в 1920-м во избежание кровопролития, выполнила задачу. Хотя без крови не обошлось

В нынешнем апреле исполнилось 100 лет Дальневосточной республике – ДВР. Это искусственно созданное буферное государство просуществовало на просторах от Байкала до Тихого океана чуть более 2,5 года и вошло в состав РСФСР лишь в конце 1922 года с установлением советской власти во Владивостоке. В границах этой уже почти мифической республики сегодня живем мы с вами.

С помощью сотрудника Военно-исторического музея ТОФ подполковника в отставке Юрия Сыромятникова «В» вспоминает основные страницы из истории ДВР.

Чтобы не воевать на два фронта

Причин для создания на востоке России временного буферного государства было несколько. Зимой 1920 года, разгромив Белое движение под предводительством Колчака и выбив из Сибири остатки выживших дивизий генералов Каппеля и Молчанова, Красная армия под командованием Генриха Эйхе вышла к Байкалу. Обе противоборствующие стороны нуждались в отдыхе и пополнении сил. Красные этим занимались в Иркутске, белые сосредоточились в Чите.

К весне Гражданская война набирала новый оборот. Наиболее боеспособные части своей 5-й армии большевики отправляли на борьбу с бароном Врангелем в Крыму и на западный фронт, где становилось неминуемым военное противостояние с Польшей. Если бы одновременно случилось новое наступление белых в Сибири, остановить их уже было бы некому.

Впрочем, белогвардейцам было не до реванша. Они думали лишь о сохранении остатков имевшихся войск. Однако в Забайкалье и Приморье стояла мощная японская армия – более 100 тысяч штыков с артиллерией и бронепоездами. Открытая схватка с Японией не входила в планы большевистского руководства (в Москве тогда еще не знали, что Токио из-за внутренних политических проблем уже не собирался расширять границы своей империи за счет Сибири). Но как предотвратить возможное столкновение?

История умалчивает, кто именно из окружения председателя Совнаркома Владимира Ленина предложил создать на просторах Дальнего Востока отдельную страну. Но идею эту лидер большевиков горячо приветствовал. А вот слово «буфер» первым публично произнес меньшевик Иван Ахматов из Иркутска (хотя он преследовал иную цель: оторвать от коммунистической Москвы огромный кусок российской земли).

С созданием буферной республики японцам пришлось бы иметь дело не с московской советской властью, а с представителями независимого (формально, хотя большевики этого не афишировали) государства, опиравшегося на частную собственность и имевшего властные структуры из представителей разных партий. США, опасавшиеся усиления на Тихом океане и Японии, и большевиков, тоже поддержали идею создания ДВР.

«Бешено изругать противников»

Сказано – сделано. Посланцы РКП(б) при помощи коммунистов на местах в начале апреля 2020 года организовали и провели первый съезд трудящихся Прибайкалья (на самом деле Забайкалья, но кто в ту пору вникал в географические тонкости?).

Местом встречи стал Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ). Его как раз покинули каппелевцы и молчановцы, в город вошли красные партизаны. Местное население ждало вторжения «монгольских орд» генерал-майора барона Унгерн-Штернберга. Однако барону, пытавшемуся реализовать безумную идею возрождения империи Чингисхана, было не до того: потерпев поражение от красных в Даурии, он вместе со своей конной азиатской дивизией отступил в Монголию. Забегая вперед, отметим, что в Бурятию он все-таки вторгся, но лишь летом 1921 года. До Верхнеудинска не добрался чуть-чуть, буряты его не поддержали, а на помощь войскам ДВР пришла кавалерийская бригада Константина Рокоссовского с броневиками в усилении, которая и завершила окончательный разгром дивизии барона.

Вот в таких условиях проходил съезд, на котором присутствовали большевики, меньшевики, эсеры, кадеты и делегаты от крестьянских хозяйств. Противившимся созданию ДВР однопартийцам Ленин прислал гневную телеграмму: «Надо бешено изругать противников буферного государства, погрозить им партийным судом…»

Поначалу меньшевики и эсеры обвинили коммунистов в предательстве, очковтирательстве и декларативности и покинули встречу, но позднее вернулись для участия в работе законодательной ветви новой власти. Оставшиеся делегаты приняли «Декларацию об образовании Дальневосточной республики» от Байкала до Камчатки. За основу нового государственного образования была взята мелкобуржуазная земская управа, которую на тот момент практиковали в Приморье и Бурятии.

Несмотря на использование республикой приморского опыта, Владивосток не стал спешить и вошел в состав ДВР только в конце 1920 года.

Что касается остальных территорий, то власть ДВР там существовала лишь на словах. В реальности она была на тот момент в одной Бурятии. Но уже летом в Читинской области красные войска разбили части атамана Семенова и вынудили того отступить в Маньчжурию.

Возможно, этого бы не случилось, но командование японской армии решило не распылять свои силы, а сосредоточиться только на Северном Сахалине, нижнем Амуре и в Приморье. К тому же Токио не хотел усложнять отношения с новым государством, надеясь в дальнейшем приручить его правительство. Официально Япония ДВР не признавала, но экономические отношения с ней поддерживала. В общем, императорская армия покинула просторы Забайкалья и Приамурья. Без японской поддержки белый атаман не мог противостоять хорошо организованным и снабжавшимся из центра России частям НРА – Народно-революционной армии ДВР (созданной на базе остатков 5-й армии).

Столица нового государства переехала в Читу. ДВР де-факто стала буферной прослойкой между Советской Россией и Японией. Москва признала ДВР и даже наделила ее правами не только на хозяйственную, но и на внешнеполитическую деятельность.

Рулите своими силами

Кремль в случае необходимости обещал помочь с кадрами, но только в ограниченном количестве. На деле и этого минимума практически не понадобилось.

Учредители ДВР создали Временное правительство – как его тогда назвали, пленум народно-революционной власти. Единогласно главой республики выбрали молодого большевика Александра Краснощекова, приехавшего в Верхнеудинск из Хабаровска. Своим заместителем и руководителем исполнительного органа власти он назначил еще одного большевика – Петра Никифорова, отсидевшего во Владивостоке 1,5 года в колчаковских застенках и посланного делегатом в Верхнеудинск от Приморья.

Само правительство утверждал парламент ДВР сроком на два года. Для решения оперативных вопросов Краснощеков создал президиум правительства из девяти вице-премьеров и ведущих министров.

На ключевые посты глава республики пригласил известных и не запятнавших себя кровью междоусобицы политиков, экономистов, финансистов, военных и юристов, всех сплошь с высшим образованием, российским или даже зарубежным. Благо недостатка в них не было: сотни классных специалистов вместе с семьями бежали из Петрограда и Москвы на восток от красного террора. За границу по разным причинам успели выехать не все. И они были готовы не за страх, а за совесть послужить буферу, «предохранявшему» родную страну от еще большего кровопролития.

Через полтора десятка лет большинство из них было репрессировано…

Начали за здравие…

Что же удалось сделать буферной республике?

В ДВР был разработан проект конституции, довольно продвинутой и демократической по тем временам. В основу положили верховенство закона, права и свободы всех граждан без делений на сословия, право на труд и частную собственность, равноправие всех народностей, а церковь отделили от государства и школы. Земля, вода и недра признавались общественными, распоряжаться ими могло только государство, а распределение получаемой прибыли распространялось на каждого жителя. Вся власть принадлежала местному населению, а высшей формой было народное или учредительное собрание.

За короткий срок на ограниченной территории на окраине России без развитого земледелия и при отсутствии промышленности удалось стабилизировать экономику. Местный рубль получил признание за границей. А все потому, что здесь ввели золотое обращение (причем гораздо раньше, чем это сделали в РСФСР). Помогло наличие собственных золотых приисков. Поэтому на базе создаваемой экономики республика стала печатать на своей территории популярные в народе денежные знаки и взимать справедливые налоги.

Проводились реформы в сфере юстиции, финансов, сельского хозяйства, труда, промышленности, транспорта, просвещения, здравоохранения, военных дел, учреждений связи. Появились службы по делам продовольствия, социального обеспечения и национальным вопросам. Началась международная торговля с Китаем и Японией, а через них и с остальным миром. Показательно, что через ДВР торговлю со Страной Советов поначалу вели и многие страны из числа бывших интервентов.

Территорию республики поделили на волости, уезды и области (позже их вновь переименовали в губернии), помощь на местах оказывали правительственные эмиссары. Вертикаль власти поддерживалась народным контролем снизу и проверками сверху.

Вслед за Бурятией и Читинской областью в состав ДВР вошли Амурская область, на некоторое время Хабаровск и один район Сахалина. На пике существования республики ее население приближалось к 1,5 млн человек.

А вот Приморье, наоборот, вышло из состава ДВР 26 мая 1921 года – в результате переворота во Владивостоке и смены власти на белогвардейскую. На просторах от Амура до Японского моря был создан так называемый Приамурский земский край, или, как его еще окрестили, черный буфер.

Революционный держите шаг

Мало-помалу успешная и, самое главное, независимая политика ДВР стала раздражать Ленина и его окружение. С помощью прибывших из Москвы товарищей местный парламент вычистили от мелкобуржуазных элементов из числа меньшевиков, эсеров и кадетов. Взамен выдвинули крестьян из бывших красных партизан. Краснощекова отозвали в Москву и вместо него поставили более покладистого Никифорова.

На усиление военным министром прислали Василия Блюхера. Ему поставили задачи добить на Дальнем Востоке «белогвардейскую сволочь» (по Ленину) и взять на себя всю ответственность по переговорам с японцами от имени буферной республики.

Кавалер первого в СССР ордена Боевого Красного Знамени справился с обеими задачами. Он реорганизовал войска НРА по образцу Красной армии, пресек партизанщину и укрепил дисциплину. Тыл начал работать на армию (пошив теплой одежды, выпуск патронов и снарядов, отправка по железной дороге частей в сторону Хабаровска). Расправившись с бароном Унгерном на юге Бурятии и севере Монголии, Блюхер бросил все силы против войск Молчанова. Те как раз перешли в наступление на станции Ин. А дальше был их полный разгром под Волочаевкой в феврале 1921 года.

Что касается переговоров между ДВР и Японией в китайском городе Дайрене (нынешний Далянь), они продвигались крайне тяжело. Но главной цели удалось достичь: японцы согласились прекратить поддержку белогвардейцев, эвакуировать свои войска из Николаевска-на-Амуре, Приморья и с Северного Сахалина. И хотя с богатого нефтью острова они ушли не сразу, остальные территории уже осенью оставили. Оставили на произвол судьбы и своих белогвардейских друзей. Сделали это японцы под нажимом американцев, которые хотели вместо них стать на Дальнем Востоке «покровителями» ДВР. Не свезло никому.

Как мы все хорошо знаем, вслед за «волочаевскими днями» последовали «штурмовые ночи Спасска». А 25 октября 1922 года Красная армия вошла в оставленный за три дня до этого японцами, белыми и сочувствующими им гражданскими Владивосток. Но это уже совсем другая история.

Что же до Дальневосточной республики, то она выполнила свое предназначение. В середине ноября народное собрание ДВР приняло решение о самороспуске и обратилось к РСФСР с просьбой о включении в состав Советской России. 15 ноября 1922 года взамен буферной республики появилась Дальневосточная область РСФСР.

ПОСТСКРИПТУМ. Тема Дальневосточной республики вновь стала актуальной в 1990-х годах. Времена были трудные, для многих безденежные и даже голодные. По возможности люди бежали с тихоокеанской окраины прочь. Тогда в ряде городов Дальнего Востока прокатились митинги отчаяния. На них и прозвучали предложения о необходимости возрождения ДВР. Речь не шла об отделении от России – местное население хотело обратить внимание центра на свои проблемы. К счастью, сепаратизм удалось быстро искоренить. А власть и в самом деле обратила внимание на отдаленный регион.

Справка «В»

Буферные государства – страны, расположенные между враждующими (в военном или геополитическом смысле) государствами, разделяющие их и обеспечивающие таким образом отсутствие общих границ и контакта враждебных друг другу армий.

Досье «В»

Александр Краснощеков получил юридическое и экономическое образование в Чикагском университете. В России он оказался летом 1917 года – прибыл морем из Америки во Владивосток. Здесь Краснощеков сразу же вступил в партию большевиков. Был членом Владивостокского совета и председателем Никольск-Уссурийского комитета РКП(б). В 1918-м стал председателем Дальневосточного Совнаркома, а затем руководителем штаба большевистского подполья. Год отсидел в колчаковской тюрьме. В 1920-м возглавил Дальневосточную республику.

Благодаря ему между Советской Россией и Японией появилась буферная территория, а Токио отказался от планов нападения на РСФСР. По словам Ленина, «едва ли не он же все и организовывал».

Однако позже Краснощеков был отозван в Москву и назначен заместителем главы Наркомата финансов РСФСР. Стал одним из создателей Промбанка СССР, где занял должность председателя правления. Пути Господни неисповедимы: с подачи Краснощекова командарм Эйхе сменил форму военного на ливрею управляющего этим банком, но первым же и настучал в ОГПУ на «недорезанного нэпмана и буржуя».

В 1937-м Александра Краснощекова расстреляли как врага народа. Несмотря на реабилитацию в 1956 году, в учебники истории его имя уже не включили. Советская пропагандистская машина вычеркнула первого главу Дальневосточной республики из народной памяти.

Петр Никифоров был талантливым экономистом. Именно он встал во главе ДВР в 1922 году, когда Краснощекова вызвали в Москву для работы в правительстве РСФСР. Никифорова позднее тоже пригласили в столицу. И он даже успел убедить Ленина в необходимости НЭПа – новой экономической политики. Как мы знаем, именно благодаря НЭПу Советской России удалось за короткий срок преодолеть нищету и разруху после двух подряд разрушительных и губительных войн – Первой мировой и Гражданской.

От репрессий в дальнейшем Петра Никифорова спасли заслуги перед Советским Союзом на дипломатическом поприще. Будучи послом в Монголии, он в 1920-х годах убедил молодую и неокрепшую революционную власть степной республики пойти в фарватере СССР. Так что первый премьер-министр ДВР сумел дожить до глубокой старости, писал книги по истории и умер в 1974 году.

Кстати

ДВР в молодой Стране Советов была не единственным буфером. Квазигосударствами (квазигосударство – это территориально-политическое образование, имеющее лишь внешние признаки государственности) в той или иной мере являлись Зеленый Клин, или Гуляйполе, и еще четыре образования на Украине, еще один Зеленый Клин в Приамурье, Серый Клин на юге Сибири, Малиновый Клин на Кубани и Желтый Клин в Нижнем Поволжье. Были Одесская и Харьковская советские, а также Крымская народная республики. Совсем недолго просуществовали Кубанская (казачья) народная республика (пыталась от красных переметнуться к белым), Латвия (в исполнении латышских стрелковых советских полков), Северо-Карельское государство и еще ряд небольших «муляжей» государства. Но самый яркий след оставила именно ДВР, поскольку у нее были все атрибуты государственной власти: конституция, парламент, центральный и местные исполнительные органы, армия и флот (пароходы на реке Аргунь), казначейство и деньги, собственная внешняя политика, посольство (в Москве) и представительство за рубежом (на КВЖД).

Фото:

с сайта lhistory.ru, с сайта vatnikstan.ru, с сайта dv.land/history/dvr

Автор: Николай КУТЕНКИХ