Христово Воскресение отпразднуем в уединении Патриарх призвал верующих встретить Пасху в семейном кругу

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в преддверии праздника Воскресения Христова – Пасхи, который приходится в этом году на 19 апреля, обратился к верующим с просьбой не посещать храмы и отметить грядущее торжество дома, как того требует сложившаяся ситуация с коронавирусом.

– В нынешнее непростое время, в условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей – продолжать ревностно совершать богослужения даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей… Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда, – приводит слова патриарха пресс-служба РПЦ.

Отметим, что в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции с 13 апреля принято решение о закрытии храмов для посетителей и отмене всех массовых мероприятий.

Болезнь постигла и священнослужителей некоторых храмов. Богослужение в них было временно приостановлено, а клирики направлены на обязательную самоизоляцию, уточняют в пресс-службе РПЦ.

Как сообщает издание «Коммерсант», случаи заражения зафиксировали в 14 религиозных учреждениях Москвы. В Брянской области после похода в церковь новой инфекцией заразилось более 50 человек. Аналогичные случаи заражения во время массовых культовых обрядов зафиксированы и за рубежом. Статистика показывает, что религиозные учреждения стали одним из источников распространения коронавируса.

А что в нашем крае? Как показал опыт предыдущих выходных, на которые пришелся православный праздник Вербного воскресенья, приморские храмы были заполнены прихожанами. Некоторые церкви приняли одновременно до тысячи человек.

По словам экспертов, обращение предстоятеля Русской православной церкви направлено на защиту населения и должно убедить верующих оставаться дома, несмотря на традицию массового празднования Пасхи и исполнения других религиозных обрядов.

– Патриарх Кирилл поступил в нынешней ситуации совершенно верно, – считает Мария Сердюк, доктор исторических наук, профессор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ. – Сегодня и федеральные, и региональные, и муниципальные власти призывают нас оставаться дома, не проводить никаких собраний. Вузы закрыты. Я преподаватель, и мы работаем дистанционно. Чем отличаются верующие граждане от всех остальных? Они так же, как и все мы, подвержены опасному заболеванию. Тем более что закрытие храмов на карантин – не какое-то историческое исключение. В Российской империи точно так же на время карантинов, а такое случалось, например, во времена холеры – она неоднократно гуляла по России (подробнее об этом читайте на стр. 7. – Прим. ред.), церкви закрывались и службы не проводились.

– Нужно, безусловно, прислушаться к словам патриарха, проявить предусмотрительность и осторожность, встретить пасхальное воскресенье дома, со своей семьей, – убеждена и Татьяна Ткаченко, руководитель региональной общественной организации «Центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица». – Конечно, если кто молится, с молитвой, с куличами, с накрытым столом. Что делать, если так складываются обстоятельства? Нас просят помочь врачам справляться с такой тяжелой инфекцией. Если мы будем все это делать, прилежно исполнять правила, то в следующем году встретим Пасху так, как это подобает. А пока – узкий семейный круг.

Фото:

Олега ВАРОВА / пресс-служба РПЦ, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ