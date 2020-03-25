Повергли в ужас мы Наполеона… Грандиозная премьера «Войны и мира»: знатоки рукоплещут смелости Приморской сцены Мариинки

Он умирает и знает об этом. Смертельно раненный, он пропускает перед глазами всю свою жизнь, очищаясь, прощая и прощаясь, познавая, что же есть высшая истина и истинное счастье. А вместе с ним, с князем Андреем Болконским, и зритель осознает, что же такое война. И мир…

Именно на этой концепции – сквозь призму грез, воспоминаний и откровений Андрея Болконского – основывалась Кристина Ларина, режиссер-постановщик оперы «Война и мир» (16+), премьера которой состоялась в минувшие выходные на Приморской сцене Мариинского театра.

Изымая арии, возвращая арии

– Постановка основана на спектакле, который я поставила в Концертном зале Мариинского театра в 2016 году, – рассказывает Кристина Ларина. – Тогда это был часовой вариант, в котором нам удалось показать и ужасы войны, и тему русского человека, его умение прощать и верить в мир. Спектакль на Приморской сцене Мариинки – это три часа. Два действия: мир и война. Причем мир – это не просто отсутствие войны. Это нечто большее, это жизнь людей в согласии, мир в гармонии, это жизнь как таковая. И когда приходит война, все это рушится.

Прокофьев писал свою оперу, начав с темы войны. С 12-й картины – смерти князя Андрея, когда он многое переосмысляет и вспоминает ужасы войны и счастье мира, очищается. Вот потому и идет действие через призму воспоминаний князя Болконского. Мы идем вместе с ним, понимая, что война внутри нас, мы должны пройти через нее, переломить ее и прийти к миру.

Конечно, мне пришлось сокращать оперу. Я строила свою концепцию, основываясь на воспоминаниях самого Прокофьева: как он писал «Войну и мир», какие сцены включал и исключал. Композитор работал над оперой пять лет, после окончания работы еще редактировал ее. Например, бал Наташи Ростовой вообще появился под давлением первого дирижера Самуила Самосуда, который понимал, что это очень театрально и должно быть включено в постановку. Так же было и со сценой Бородино. До конца жизни Прокофьев не пришел к точному указанию, как должна исполняться «Война и мир», он оставлял это на усмотрение режиссеров.

– Но специально по моей просьбе для нашего театра Кристина вернула одну из сцен первого акта – пятую картину, в квартире Долохова перед похищением Наташи, – добавляет главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра Павел Смелков. – Просто я хорошо понимал, как отлично справятся наши солисты Алексей Костюк и Сергей Плешивцев с этими ариями. И они звучат великолепно!

И тут вступает хор…

– Смысл сценографии в этой постановке заключен в том, что все строится на видениях и воспоминаниях Андрея Болконского. То есть на чем-то зыбком, постоянно меняющемся, перетекающем из одного в другое, – поясняет Петр Окунев, художник-постановщик спектакля. – Поэтому у нас нет громоздких монументальных декораций, которые надо долго менять, опустив занавес. Зато много видеопроекции, много мобильных элементов, которые легко перемещаются, превращаясь то в предмет интерьера, то в деталь ландшафта.

Что касается образа эпохи, здесь мы не пытались ничего осовременить. В спектакле более 400 исторических костюмов, красивых, точных и разнообразных, более 1000 пар обуви, а уж про работу постижеров, гримеров и говорить не буду. Это нужно видеть!

– Наша «Война и мир» – густонаселенный спектакль, на сцене, особенно в батальных эпизодах, присутствует множество артистов, – говорит Лариса Швейковская, главный хормейстер. – И огромная роль отводится хору. Он ведет линию русского народа, борьбы с врагом. Прокофьев с помощью хора передает дух исторической эпохи, патриотизм, героические чувства, которые очень ярко показаны в этой опере. Это как в кино…

Активное участие в работе над постановкой «Войны и мира» на Приморской сцене принимала ведущий мировой специалист по русским операм Ирина Соболева, ответственный концертмейстер Мариинского театра.

– Если театр решается ставить такую грандиозную оперу, густо заселенную персонажами, значит, он обладает возможностями для ее постановки, – подчеркивает она. – Никогда театр, в котором нет достойного хора, достойного оркестра, возможностей художественного воплощения, не возьмется за такой проект. Поэтому браво Владивостоку и Приморской сцене Мариинского театра!

Высококлассный театр просто обязан иметь «Войну и мир» в репертуаре (отмечу, что все великие оперные дома мира эту оперу или уже показывают, или ставят). Да, в первых спектаклях в некоторых партиях выступят солисты исторической сцены Мариинки. Но это не потому, что во Владивостоке нет полного состава оперы, наоборот, творческих сил вполне достаточно. Просто это такой, если хотите, вариант передачи опыта, когда исполнители делятся секретами мастерства прямо на сцене.

Вообще, постановка во Владивостоке мне кажется очень удачной. Есть воспоминания, как Лев Толстой уже в начале XX века, беседуя как-то с гостем о развитии кинематографа, заметил, что хотел бы написать что-то для кинематографа. Так вот, когда Прокофьев создал свою оперу и ее первый режиссер, тогда еще совсем молодой Борис Покровский, взялся за ее сценическое воплощение, он понял, что опера написана как кинематографическое произведение. Стремительность смен картин, густонаселенность, необычное построение сцен – все идет одно за другим, очень быстро. Поставить эту оперу так, как задумывал Прокофьев, в середине прошлого века, да и позже, просто не могли. Зато сегодня для этого есть все возможности, и спектакль Приморской сцены тому доказательство.

Энтузиазм плюс сила духа

– Решение о том, что «Война и мир» будет поставлена на нашей сцене к марту, было принято в самом конце прошлого декабря, – отмечает Павел Смелков, главный дирижер Приморской сцены Мариинки. – Три месяца на такую постановку, сами понимаете, очень мало. Но тот огромный энтузиазм, который проявили и труппа, и оркестр, и весь коллектив театра, помог нам справиться со столь сложной задачей достойно.

Появление именно этой оперы Прокофьева на Приморской сцене Мариинского театра в 2020 году не случайно. Это год 75-летия Великой Победы, и такое масштабное полотно о войне, о подвиге русского народа, о силе русского духа является знаковым для нашей страны. Ведь речь в нем идет о судьбоносных событиях.

Как известно, опера была написана во время Великой Отечественной. Поэтому в ней так ярко отражены ужасы войны. Например, картина Бородинского сражения представлена глазами Наполеона, и его ужас от увиденного передается зрителю.

И конечно, это опера про любовь, верность, про великие и сильные чувства. И, разумеется, про доблестный русский народ, который совершил подвиг в 1812 году, повторил его в 1941–1945-м и, я уверен, может повторить всегда, если речь идет о защите России.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ