Седьмой участок города мертвых Более сотни могил фронтовиков в «воинском» уголке Моргородского кладбища стали безымянными

Во Владивостоке в начале апреля стартует месячник по уборке территорий городских погостов. Очистка от сухостоя, покос травы, сбор и вывоз мусора будут производиться силами рабочих МУПВ «Некрополь» и волонтерами на кладбищах Лесном, Морском и Центральном.

Кладбище Центральное появилось в 1923 году в распадке между горой Муравьева-Амурского (Холодильник) и сопкой Саперной (ныне район Моргородка). Ранее именовалось Первореченским и Моргородским. Первыми здесь нашли вечный покой политические ссыльные и уголовные элементы. Пересыльный лагерь жертв сталинских репрессий располагался неподалеку. Есть мнение, что именно на этом погосте в братской могиле покоится поэт Осип Мандельштам. Но где – неизвестно.

Погост превратили в свалку

В 1950–1960-е годы здесь хоронили жителей Первореченского и Фрунзенского районов Владивостока. На Центральном похоронена и первая жительница Владивостока Раиса Алексеевна Полутис, удостоенная звания «Мать-героиня». Женщина воспитала 11 детей – четырех дочерей и семерых сыновей, в том числе приемного сына. Рядом могилы ее дочери и мужа, участников Великой Отечественной войны.

Всего же, как смог установить МУП «Некрополь» по архивным данным, на Центральном зарегистрировано около 17 тысяч захоронений. Но это не полный список погребенных – на многих проржавевших памятниках не сохранились таблички с фамилиями. Есть могильные холмики вообще без памятников и оградок. Установить, кто в них захоронен, сегодня не представляется возможным. Прошло слишком много времени.

После закрытия Центрального в 1974 году город мертвых превратился в свалку строительного мусора, особенно со стороны улицы Вострецова. Территория кладбища не охранялась и не была огорожена. Пользуясь бесхозяйственностью, металлисты вывозили с кладбища памятники и оградки, автомобилисты прямо на могилах устанавливали кооперативные гаражные боксы, не гнушаясь тем, что под ногами человеческие останки. Случалось, что при строительных работах ковш экскаватора вскрывал захоронения, выворачивая землю вместе с костями и черепами. В общей сложности под гаражами и различными постройками оказалось 15 га кладбищенской земли. В свое время об этом вандализме писали местные СМИ, в том числе и газета «Владивосток».

В 2013 году, после многочисленных жалоб жителей Владивостока на грязь, мусор и завалы использованных автопокрышек на кладбище, большую часть Центрального огородили забором. Въезд со стороны улицы Вострецова перекрыли шлагбаумом. По словам смотрителя кладбища Игоря Габидулина, в 2014 году только за первые полгода его работы с Центрального вывезли 75 (!) грузовиков с мусором.

Адмиральский участок

В 2017 году после решения суда были убраны гаражные боксы и самостийные постройки. Ежегодно в весенний и осенний период кладбище очищают от мусора и сухостоя, чтобы не было пала. Благодаря чему сегодня на большей территории Центрального относительный порядок.

Чего не скажешь о заросшем травой и кустарником седьмом участке кладбища, точнее, о небольшом его уголке, прозванном в народе «адмиральским».

75 лет назад здесь был похоронен контр-адмирал Кирилл Осипович Осипов, с декабря 1943 года начальник Тихоокеанского I Высшего военно-морского училища подводного плавания, сегодня – ТОВВМУ им. адмирала Макарова. Осипов умер от сердечного приступа 9 мая 1945 года, стоя на трибуне, в торжественный момент объявления о капитуляции фашистской Германии.

После погребения контр-адмирала на вновь сформированном седьмом участке Моргородского кладбища стали хоронить военных, среди которых было много участников Великой Отечественной войны. Вскоре эта территория погоста стала неофициально именоваться «воинской». После закрытия кладбища «воинский» статус седьмого участка забылся. В памяти народа остался только «адмиральский» уголок.

В 1982 году прах Осипова перезахоронили с почестями на Морском кладбище. Между тем, как рассказал «В» капитан I ранга в отставке, действительный член Русского географического общества Борис Шадрин, есть версия, что тело Кирилла Осиповича осталось на Моргородском кладбище. А на мемориальном участке Морского кладбища торжественно опустили в могилу гроб с кирпичами. Так это было или нет, подтвердить может только эксгумация. В то же время нетронутый каменный склеп, под которым якобы до сих пор покоится прах контр-адмирала, действительно существует на седьмом участке Центрального кладбища.

Установить невозможно

У жительницы Владивостока пенсионерки Светланы Лукьяновой на территории «адмиральского» уголка похоронен отец. Светлана Григорьевна – одна из немногих, кто еще следит за могилами родственников, здесь упокоенных. Но большинство захоронений заброшено. Практика показывает, что если за могилой не ухаживать, то через 50 лет она превращается в еле заметный холмик, заросший травой. Это в лучшем случае. В худшем ее сровняют с землей или вообще перекопают.

По словам Светланы Григорьевны, много лет назад «адмиральский» уголок был самым почетным местом на Моргородском кладбище, где хоронили лучших из лучших: преподавателей ТОВВМУ (как правило, офицеров), участников Великой Отечественной, а также военнослужащих из состава морской авиации ТОФ и членов их семей.

Седьмой участок так и не был огорожен забором, поэтому доступ сюда со стороны улицы Днепровской открыт. В 90-е годы здешние воинские захоронения подверглись вандализму и надругательству: памятники из мрамора и мраморной крошки разбили, железные оградки и памятные таблички свезли на металл, фотографии просто разбили и выбросили. Светлана Григорьевна с немногочисленной группой единомышленников с 2015 года занимается поиском, расчисткой и частичным восстановлением могил друзей, соседей, знакомых, погребенных на «адмиральском» участке. Для реанимации сведений о военнослужащих, похороненных здесь, Светлана Лукьянова обращалась в Центральный архив Министерства обороны РФ. По ее словам, на участке много захоронений военнослужащих с разных мест призыва, чьи родственники проживают далеко от Владивостока. Если, конечно, они еще живы. Слишком много времени прошло.

– В журналах захоронений города не значатся военнослужащие, погребенные на «адмиральском» участке. Воинские части вели свой учет погребенных, но эти сведения утеряны, – рассказала «В» Светлана Григорьевна.

Среди заброшенных захоронений – могила фронтовика капитана II ранга Гороховского Павла Федоровича, уроженца города Черкассы Киевской области. Он проходил службу в рядах ВМФ с августа 1937 года по день смерти 4 апреля 1957 года. В 1941 году после окончания Черноморского высшего военно-морского училища воевал на Балтике – сначала командиром сторожевого катера МО-113, командиром БЧ-2 тральщика Т-42 «Туча», с февраля 1946 года – командиром БЧ-2 эскортного корабля «Буран» КБФ. Последняя должность капитана II ранга Гороховского – старший преподаватель кафедры боевого использования корабельной артиллерии ТОВВМУ.

Здесь же похоронены капитан I ранга Пирожный Владимир Акимович – подводник, воевал на Балтике; капитан II ранга Сидельников Александр Евгеньевич – преподаватель кафедры технических средств кораблевождения ТОВВМУ; мичман Крячков Павел Ефимович – воевал с Японией на эскадренном миноносце «Резвый» ТОФ, служил в

ТОВВМУ; капитан-лейтенант Смирнов Иван Степанович – командир 153-го дивизиона учебных катеров ТОВВМУ и другие преподаватели-фронтовики. Их могилы, как и многих других военнослужащих, зарастают бурьяном.

Чтобы вандалы не беспокоили

Более 100 захоронений участников Великой Отечественной на седьмом участке сегодня обезличены. И если нет возможности установить имена всех военнослужащих, здесь похороненных, то почему бы в год 75-летия Великой Победы не установить на «воинском» уголке обелиск в честь героев войны? Эти люди не должны быть забыты.

Будет ли это когда-либо сделано, неизвестно. К сожалению, данные захоронения не являются объектами культурного наследия, поэтому не попадают в муниципальную программу по сохранению во Владивостоке памятников истории и культуры на 2019–2024 годы. Хорошо, что покойные военнослужащие спят вечным сном и не знают, что их, воевавших за Родину, отдавших ей все свои силы и здоровье, мы – потомки – не считаем частью «исторического наследия» страны. Но нам, живым, должно быть стыдно перед их памятью. И особенно руководителям ТОФ и ТОВВМУ.

…Сегодня Центральное кладбище вновь открыто, но только для захоронений урн с прахом.

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Автор: Сергей КОЖИН