Младенцы на вес золота С нацпроектом «Демография» в Приморье все складывается более или менее. А вот с демографией – проблемы

Жителей в крае становится все меньше, а те, что есть, не стремятся родить детей (речь о молодых, разумеется). Особенно тяжело даются первенцы. Власти пытаются исправить ситуацию, вводя новые меры социальной поддержки, но эти меры не закрывают зияющие в рядах приморцев пустоты. В прошлом году регион недосчитался более 1700 новорожденных, которые были «запланированы» чиновниками.

С докладом о том, как у нас реализуется национальный проект «Демография», на заседании социального комитета Законодательного собрания края выступили представители регионального правительства.

Депутаты явно были настроены на серьезный разговор. В формулировке вопроса присутствовало слово «демография». Тема острая, масштабная, а потому имелись надежды, что обсуждение ее будет предметным, с аналитической глубиной, с размахом. Кавычки, в которые было заключено это слово, как будто не замечали. А кавычки означали то, что обсуждаться будет не ситуация целиком, а одноименный национальный проект. А это отчеты, отчеты, отчеты…

В 20 лет уже не рожают

Первым докладчиком выступила Светлана Красицкая, министр труда и социальной политики Приморского края. Она рассказала, что в региональную программу «Демография» входит пять проектов: «Финансовая поддержка семей с детьми», «Старшее поколение», «Спорт – норма жизни», «Укрепление общественного здоровья» и «Содействие занятости женщин».

Основное направление, которым занимается региональное министерство труда и соцполитики, – это финансовая поддержка семей с детьми. В Приморье реализуется 27 мер такой помощи. Это практически 7 млрд рублей различных выплат.

Несмотря на внушительную сумму, один из основных показателей программы – коэффициент рождаемости – будет ниже запланированного.

– К 2024 году этот показатель должен достичь 1,954. То есть условно у каждой женщины должно быть практически два ребенка, – пояснила Светлана Красицкая. – В то же время мы наблюдаем спад рождения за прошлый год. Мы недосчитались 1763 ребенка – на такое количество уменьшилась рождаемость по сравнению с 2018 годом. Так что этот коэффициент при любых раскладах вряд ли будет достигнут к 2024 году.

По словам министра, провал идет в разряде первых и вторых рождений. Особенно ярко негативная тенденция обозначилась в прошлом году. Министерство недосчиталось 843 «запланированных» первенцев и 815 вторых рождений. Также наблюдалось снижение третьих, четвертых и последующих появлений младенцев на свет.

В этом году ситуация, как заметила чиновница, «чуть более радостная». А именно: по первым детям по-прежнему провал, зато по вторым и последующим рождениям имеется прирост практически в 60 младенцев.

– Возможно, именно тут сказывается проводимая нами социальная политика, когда за пятого и последующего ребенка мы даем сертификат на жилье. А при шестом ребенке – сертификат на автомобиль, – рассказала министр.

Основная причина спада рождаемости, по словам Светланы Красицкой, лежит в экономической плоскости. Это недостаток доступного жилья. Семьям тяжело купить квартиру. Также, по мнению министра, в негативной тенденции виновато отложенное рождение.

– В 20 лет уже не рожают, – констатировала она. – У нас средний возраст рождения – 28,5 года. И он приближается к 29.

Затем идут такие причины, как недостаток врачей, учителей и детсадов.

Региональный маткапитал не на что тратить

В прошлом году на нацпроект «Демография» было выделено 3,4 млрд рублей. Освоение составило 88,6 %. Провал произошел в реализации новых мер соцподдержки. В частности, в использовании регионального материнского капитала. Он составляет 30 % от федерального. В пересчете на деньги – 135 тысяч рублей.

– Мы раздали много сертификатов, даже больше, чем было предусмотрено денег, – 3,5 тысячи. Но за их обналичиванием к нам обратились только 322 человека, – сообщила Красицкая.

По ее словам, проблема заключается в том, что тратить средства регионального маткапитала можно только на определенные законом нужды. И перечень этих нужд редко совпадает с реальными нуждами населения.

– Мы работаем над этим, – заявила министр. – Обратились в Минтруд РФ (это то ведомство, которое диктует условия использования материнского капитала) с предложением расширить перечень направлений. Например, в этом перечне отсутствует возможность заплатить за капитальный ремонт. Мы попросили дополнить список этой позицией.

Старикам мало почета. Нужно и общение

Демографическая работа ведется и по направлению «старшее поколение». Людей преклонного возраста заново обучают (уже более 1,5 тысячи человек) и вовлекают в программы активного долголетия, то есть пытаются разнообразить и украсить жизнь пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.

– Надо, чтобы эти люди не замыкались в себе, больше участвовали в общественной жизни, в различных мероприятиях, – рассуждала Светлана Красицкая. – У нас создано 42 профильных клуба. Привлекаем людей к занятию физкультурой и спортом. Организуем выход на дом, поздравления…

Депутаты, судя по их репликам и вопросам, ожидали от доклада чего-то большего. Они ухватились за приведенный показатель – коэффициент естественной убыли населения, который составил 3,9, и попросили расшифровать это значение. Сколько 3,9 будет в людях? На что получили ответ, что, конечно, информацию им могут предоставить через какое-то время, но это не является предметом сегодняшнего вопроса и выходит за рамки обсуждения реализации нацпроекта.

– Послушали доклад – вроде сделано много. А понимания, насколько эти меры эффективны, нет, – сетовали парламентарии.

Детсад, труд, счастливая мать

Шла речь о таком направлении демографической политики, как содействие занятости женщин. Власти расходуют средства на обучение и переподготовку матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. План на этот год – дать дополнительное образование 563 женщинам. Тут с показателями все хорошо. На обучение уже направлены 18 матерей, еще 280 на подходе, а образовательные услуги, по словам чиновницы, дешевеют, из-за чего общий план, скорее всего, будет даже перевыполнен.

Министр образования Приморья Наталья Бондаренко рассказала о том, как в рамках нацпроекта «Демография» по разделу «Содействие занятости женщин» создаются места в дошкольных учреждениях. Логика есть: больше детей в детсадах – больше свободного времени у мам, которое можно потратить на трудовую занятость. Иначе зачем нужно переобучение?

По словам министра, за 2019–2021 годы в регионе должно быть создано 3080 мест для детей от полутора до трех лет. Денег предусмотрено немало: за три года более 2,5 млрд рублей. В основном на строительство новых детсадов.

– К сожалению, в 2019 году исполнение бюджета у нас составило всего 44 %, – доложила министр. – Во Владивостоке планировалось открыть три детских сада и один выкупить. По факту три детсада благополучно продолжают строиться, а выкуп объекта пришлось перенести из столицы края в Надеждинский район. На сегодняшний день мы имеем построенный детсад в Партизанском районе и выкупленный – в Надеждинском, но они пока не запущены, поскольку у них отсутствуют лицензии на образовательные услуги.

Кроме того, как рассказала министр, по 15 объектам проведены проектно-изыскательские работы. Полагалось, что они начнут строиться уже вот-вот.

– Но счастье это пока не наступило, – с горечью признала Наталья Бондаренко. – Есть ряд территорий, которые не получили положительного заключения госэкспертизы и не могут выйти на стройки. Есть ряд территорий, которые будут отказываться от возведения детсадов, потому что получили отрицательные заключения. В Находке, например, получены две отрицательные госэкспертизы. Муниципалитет уже написал нам об отказе. Правда, ряд территорий готовы выполнять дополнительные работы.

Несмотря на такую ситуацию, дополнительные места для дошкольников все-таки создаются. Как правило, за счет открытия дополнительных групп в существующих учреждениях. В прошлом году было создано 492 места. Из них 310 – для детей до трех лет.

А пиджак-то с изъянами...

– Эти доклады мы могли послушать, когда велось обсуждение деятельности министерств, – посетовал один из депутатов. – У нас в вопросе звучит «демография». Как я понимаю, мы должны понимать, что происходит с населением Приморского края. О чем речь? То, что вы рассказали, для раскрытия вопроса бесполезно. Мы не понимаем, сколько населения убыло, что нужно сделать, чтобы этого не происходило, чтобы создавались семьи... Экономика, как правило, не влияет на рождаемость. Посмотрите на азиатские страны. На Таджикистан, например, и так далее...

Далее аналогию депутата было бы логично продолжить странами Африки или вспомнить крестьянские семьи в царской России. (Боже, как скучно мы живем. См. стр. 2.) Правда, высокая рождаемость в подобных случаях имела вполне прагматические причины. В современной России, к счастью, показатели младенческой смертности снижаются ежегодно и детей не рожают «про запас».

– Мы должны понять корень, куда нам двигаться. А так получается, как в интермедии у Райкина. Мы пиджак пошили: кто-то за пуговицы отвечал, кто-то за рукава. По отдельности вроде претензий нет. А результат не радует. Пиджак с изъянами… Все задачи, которые мы ставим, министерства отработали достойно, но главной задачи мы так и не решили, – резюмировал парламентарий.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ