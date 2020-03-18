Учитель да не убоится хулигана За хамство ребенка накажут рублем родителей. А за насилие подростка могут и посадить

Штрафовать за оскорбление и унижение учителей школьниками – такую законодательную инициативу внес Общероссийский профсоюз педагогов. А в комитете Госдумы по образованию и науке начали разработку законопроекта об особом статусе педагогов, который защитил бы их права.

Предлагается дополнить часть 1 статью 5.35 КоАП частью 70, предусматривающей наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей за оскорбление педагога, совершенное учеником, уточняет «РГ». Штраф придется платить родителям – ответственность за детей несут они.

Помимо этого, рассматривается введение уголовной ответственности за насилие в отношении педагогов. За нанесение побоев учителю предлагают лишать хулиганов свободы на срок до трех лет, а за те же деяния, совершенные группой, – до шести лет. Разработка документа связана с участившимися случаями нападения на учителей в школах.

Привычный шок

– Доводы авторов законопроекта разумны, дополнения в Уголовный и Административный кодексы обоснованны, возможно, кого-то они остановят, кому-то помогут защитить честь и достоинство, – говорит главный специалист управления по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) администрации Владивостока Татьяна Незамединова. – Однако опыт рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей в рамках деятельности КДН и ЗП подсказывает, что это будут очень трудные дела. Подготовку их должны вести специалисты, разбирающиеся в юридических вопросах, в возрастной психологии, конфликтологии и т. п.

Читатели старшего возраста, вероятно, помнят резонанс от фильма «Дорогая Елена Сергеевна». Несколько месяцев вся страна обсуждала жестокость тогдашних школьников. А в фильме, заметьте, шла речь только о психологическом противостоянии учителя и учеников. Сейчас мы равнодушно просматриваем ролики в Интернете, в которых школьники унижают, бьют своих педагогов. Этих роликов стало слишком много, настолько, что глаз замылился и ситуации, казалось бы, шокирующие, кажутся уже почти ординарными.

Явления эти, к сожалению, нередки и в нашем городе. Специалисты подобной статистикой делятся не слишком охотно, но, по их признанию, в последнее время не бывает четверти без резонансного конфликта, вынесенного за пределы школы.

Ну вот одна из недавних историй. Во время урока шестиклассник демонстративно играл с телефоном, игнорировал замечания учительницы или отвечал на них нецензурно. А когда педагог попыталась забрать гаджет, получила от подростка несколько ударов кулаком.

От распущенности до психиатрии

Картинка из моего школьного детства: завуч, дама, неприятная во всех отношениях, слишком громкая и истеричная, тащит за ухо по коридору отпетого школьного хулигана – мелкого, верткого, невероятно токсичного (модное сегодня, но очень подходящее к нему определение) пятиклассника. Спотыкается, падает, поднимается и с упорством бурлака продолжает волочь парня. А тот именно что волочется – пассивно, с полным отсутствием каких-либо эмоций на лице, словно он тяжелая ручная кладь.

История эта случилась лет 30 назад. Попытайтесь наложить эту картинку на современную школу. Не получится. Во-первых, потому что применение физической силы к ученикам вот уже лет 20 жестко табуировано. А во-вторых, вы представляете пассивное поведение нынешнего подростка в конфликте с учителем?..

– Современные дети хорошо информированы насчет своих прав. И, что скрывать, весьма агрессивны, – рассуждает Татьяна Леонидовна. – Они приучены отстаивать свои права: кто аргументами, кто матом, а кто и кулаками. Что до ответственности – здесь все гораздо хуже. До наступления совершеннолетия подростки просто не осознают незаконности своих действий.

Причины агрессии в адрес учителей различны: педагогическая запущенность, эмоциональная распущенность. Девиантное поведение для таких детей – норма, просто потому что другая модель поведения им незнакома. Кто-то нуждается в корректировке по медицинским показаниям.

Но закон о психиатрии защищает информацию о психически больных людях, клиники имеют право давать сведения о здоровье ребенка лишь его ближайшим родственникам. Так что сообщать или нет в школу о проблемах ребенка – это всецело добрая воля родителей, которые, конечно же, умалчивают о возможных сложностях. Информация, правда, может быть выдана по решению суда. Но так что должно произойти, чтобы суд состоялся?

Бабушка, взвесь свои возможности

Большинство родителей на стороне юных агрессоров: они осведомлены о «подвигах» своих детей и поддерживают их просто потому, что это их дети. Зачастую через судебные споры.

Есть и другая категория семей, в которых агрессивное поведение детей, в том числе в адрес учителей, норма.

– Пару лет назад бабушка ученика, посчитав, что к нему педагоги относятся предвзято, ворвалась в кабинет завуча и, схватив ее за волосы, била сумкой по голове, – рассказывает Татьяна Леонидовна. – Как мы потом выяснили в ходе беседы с ней, бабушка сама побаивалась агрессивного внука, который нуждался в помощи узких специалистов. Но сдерживать проявление своих эмоций в школе не считала нужным, вину свою не чувствовала, не признавала. Это к вопросу о том, как будут работать изменения в законодательстве. Сумма штрафа не имеет особого значения, важнее установление факта виновности родителей.

Бабушки-дедушки, не справляющиеся с агрессивными внуками, – еще одна проблема. Помните прошлогоднее ЧП в Большом Камне, когда мальчишку, терроризировавшего всю школу, потерявшие терпение родители пострадавших детей макнули в унитаз? Его ведь растит бабушка, не имеющая на парня никакого влияния…

Бабушки и дедушки борются за опеку над малолетними внуками, не задумываясь о том, что они будут делать через 10 лет и смогут ли справиться с проблемами, которые подкинут им повзрослевшие подростки. И учителя им здесь не в помощь: воспитанием современная школа официально не занимается. Да и возможностей у нее для этого нет.

– Министерство образования разработало «Концепцию развития психологической службы», но с ее реализацией, видимо, возникли проблемы, – рассуждает Татьяна Незамединова. – Но далеко не во всех школах предусмотрены ставки педагогов-психологов, они мизерные – 10-15 тысяч рублей. Директор школы имеет право сам выбрать, кто ему нужнее: психолог или социальный педагог.

Между тем служба психологического сопровождения могла хотя бы частично решить проблему. Например, отслеживать ситуацию и выделять из общей массы учащихся тех, кто нуждается в корректировке поведения.

Подростки чуют слабину

Выделить, какие учителя – молодые, в возрасте, требовательные или излишне демократичные – чаще подвергаются агрессии, специалисты не берутся. У молодых, например, опыта меньше, но дети изначально симпатизируют им больше. В педагогическом сообществе, как в любом другом, есть люди робкие, замкнутые, застенчивые. А подростки, особенно сбившиеся в стаю, отлично чувствуют чужую слабость…

Объективно говоря, в любом конфликте всегда виноваты обе стороны, хотя степень вины может быть разной. Педагог просто в силу того, что он взрослый, опытный, должен быть мудрее и подготовлен к диалогу с любыми учениками в том числе агрессорами. Его задача – не спровоцировать, не допустить конфликта, уйти от агрессии. Этому учат! Периодически проводятся семинары, тренинги.

– Другое дело, что и к проведению тренинга можно отнестись формально, – считает Незамединова. – Можно, например, преподнести информацию ярко, образно, так, чтобы она впечаталась в память. А можно рутинно загрузить аудиторию теорией и считать свою задачу выполненной.

Нужно сказать, что агрессия в адрес учителей – проблема вовсе не общероссийская.

– В одну из наших школ пришла педагог, приехавшая во Владивосток с мужем-военным из Дагестана. И, по ее словам, была потрясена и грубой манерой общения детей с учителями, и надменностью их родителей, граничащей с хамством, и тем, что другие педагоги к этому уже привыкли, – рассказывает Татьяна Леонидовна. – У нее на родине такое поведение было бы просто невозможно: уважение к учителю, наставнику закладывается с детства, в семье.

А знаете, в чем причина? В сознании многих наших родителей школа – это место предоставления образовательных услуг. Отсюда и отношение к учителям как к обслуживающему персоналу.

Спасет ли всевидящее око?

У Татьяны Незамединовой свой взгляд на то, как сделать «поправленное» законодательство рабочим.

– Выскажу не очень популярную версию решения проблемы, к тому же еще и затратную, – говорит она. – Полагаю, что во всех учебных кабинетах школ необходимо установить видеонаблюдение. Сначала это будет раздражать и учителей, и ребят, но постепенно напряжение уйдет. А фактор постоянного визуального контроля очень дисциплинирует всех участников образовательного процесса, потому что ставит их в равные условия. Нарушение правил поведения недопустимо ни для учителя, ни для ученика, ни для его родителей. В случае возникновения конфликтной ситуации можно предусмотреть разрешение на использование школьных видеозаписей при разборе полетов и в кабинете директора школы, и в суде.

Другой вопрос: захотят ли педагоги участвовать в судебных тяжбах? Учительница, избитая шестиклассником из-за телефона, к примеру, отказалась проходить судебно-медицинскую экспертизу, так как испытывала неловкость и чувство вины: «Не смогла предотвратить агрессию, других детей напугала, а значит, несостоятельна как педагог».

– До судебных тяжб доводить чаще всего не нужно, – уверена наша собеседница. – Федеральный закон «Об образовании» предполагает создание комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а также школьных служб примирения. Они созданы во всех школах Владивостока, но не везде работают на должном уровне…

Если вдуматься, законодательные поправки в защиту учителей опосредованно защищают и других людей. Ведь те же самые школьные агрессоры могут оказаться рядом с нами или нашими детьми. Но теперь они будут знать, что агрессия по отношению к окружающим наказуема.

Автор: Анжелина ШИЛАН