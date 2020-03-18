Не выплыли… Почему «Адмирал» оказался на мели чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб из Владивостока досрочно завершил чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. Сейчас на ледовых площадках 16 лучших команд в России и Финляндии вовсю кипят страсти стадии плей-офф. Но мы не присутствуем на этом празднике спортивной жизни, поскольку шансов попадания в финальную часть первенства «Адмирал» лишился еще в конце февраля.

Тем не менее команда продолжает тренироваться и анализирует итоги многомесячного турнира. Корреспондент «В» также решил оценить игру «моряков» в минувшем первенстве и возможные перспективы клуба.

На первый-второй рассчитайсь!

В середине минувшей осени эксперты называли «Адмирал» главной сенсацией нынешнего турнира КХЛ. А все потому, что тогда наша команда уверенно шла в зоне плей-офф. Несколько туров подряд в октябре – ноябре она держалась на четвертой позиции в восточной конференции КХЛ, а один раз даже поднималась на третью строчку в турнирной таблице. В декабре и начале января находилась на шестом месте (в следующий раунд чемпионата выходят восемь лучших клубов). Такой игры и такого результата от дальневосточников никто не ожидал.

При этом «Адмирал» имел один из самых маленьких бюджетов в КХЛ. Всего 250 млн рублей на весь сезон. Для сравнения: у магнитогорского «Металлурга», который с трудом пробился в стадию 1/8 финала, в распоряжении было 1,4 млрд рублей.

Поэтому звездных имен в составе «моряков» не было по определению, если не считать нескольких игроков, верных клубу с прошлых лет. Тренерский штаб выбирал лучших спортсменов из первого дивизиона и несколько раз вызывал в основной состав хоккеистов из фарм-клуба. В их числе Антон Красоткин, Александр Трушков, Юрий Козловский, Александр Осипов, Никита Бобряшов, Александр Угольников, Иван Мищенко, Илья Давыдов, Григорий Желдаков, Степан Островский, Александр Коннов, Константин Глазычев, Кирилл Пилипенко, Денис Вихарев, Александр Стрельцов, Александр Мерескин, Юрий Петров, Иван Лисин, Василий Стрельцов, Кирилл Воронин, Владимир Бутузов, Олег Ломако, Алексей Дробин и ряд других. Относительным усилением можно считать пять легионеров из Скандинавии и Словакии, да и то из-за их невысокой цены. Это Юхо Олкинуора, Адам Альмквист, Шон Лалонд, Маркус Юнг и Мартин Бакош. Чтобы было понятно: у других клубов скамейка запасных на четверть и даже на треть больше.

Основным движителем нашего клуба, без сомнения, является главный тренер, чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Светлов. То, что «Адмирал» так долго вел борьбу с соперниками на равных, полностью его заслуга. Хочется верить, что Сергей Александрович не оставит команду и дальше.

Штурвал держали. Но неуверенно

Итак, с начала сентября по конец февраля сыграно 62 матча. Набрано 56 очков, а это меньше половины от возможного. Однако в прошлом чемпионате «Адмирал» набрал 51 очко, а в этом добавил еще пять, стало быть, кое-какой прогресс состоялся. Сами хоккеисты шутят, что такое случилось благодаря смене логотипа – когда якорь сменили на штурвал.

В восточной конференции наш клуб разделил последние места с челябинским «Трактором», находящимся в такой же финансовой ситуации. Если смотреть на общий итог КХЛ, то «моряки» на 17 и 15 очков опередили динамовцев Минска и Риги. Утешение слабое, но другого нет.

Сезон получился неоднозначным. Осенью даже удалось обновить рекорд клуба: было одержано пять побед подряд, что случилось впервые в истории «Адмирала». В первой половине турнира ребята качественно играли с ведущими клубами КХЛ. И их даже побаивались именитые визитеры. Особенно хороши оказались домашние матчи с многократным чемпионом лиги магнитогорской «Магниткой» и лидером востока казанским «Ак Барсом», когда удалось выиграть у них с одинаковым счетом 5:4. Опять же дома, во Владивостоке, игру с другим обладателем Кубка Гагарина питерским СКА перевели в овертайм. На выезде обыгрывали московский «Спартак» и дважды казахстанский «Барыс». Все эти команды имеют мощные бюджеты и сильных игроков, с помощью которых они уверенно попали в плей-офф.

Жаль, что в конце прыгнуть выше головы наш клуб не сумел, финиш оказался неудачным. Сказалась затяжная серия поражений в гостевых матчах января и февраля с редкими вкраплениями побед. Из-за чего так произошло?

Родину не выбирают

Из-за географического положения «Адмирал» вынужден летать больше и дольше других. Причем каждую неделю. Естественно, это дополнительная нагрузка на организмы игроков. Соответственно, им нужно больше отдыхать, больше восстанавливаться, а календарь турнира оказался настолько напряженным, что времени на это не оставалось (Жить – хорошо! – см. на стр. 3). К примеру, в феврале у них было пять матчей подряд на выезде с длительными перелетами – это тоже повлияло на итоговый результат. Парадокс, но дважды соперники с запада прилетали на игру раньше, чем «моряки» возвращались во Владивосток со своих выездных матчей. Приходилось с ходу отправляться в «Фетисов-арену».

Кстати, это касается всех команд восточного региона. И пекинскому «Куньлуню» не хватило в конце сил на вхождение в плей-офф, и хабаровский «Амур» не смог туда попасть. Подобная ситуация и у самых западных клубов. Но, как говорится, родину не выбирают…

Из-за отсутствия средств вариант дополнительного приобретения игроков в ходе зимнего трансферного окна даже не рассматривался. Зато появилась возможность пригласить группу молодых игроков. Эти ребята получили свой шанс. А кто-то им даже воспользовался. Например, молодые и перспективные нападающие Никита Коростелев (одна из забитых им шайб даже вошла в шорт-лист лучших голов нынешнего чемпионата КХЛ) и Иван Силаев. Пока парням не хватает опыта, но в будущем они могут вырасти в хороших мастеров при сохранении нынешней работоспособности.

Ряды редеют из-за травм

А теперь о наболевшем. В первой половине чемпионата у «моряков» были и силы, и эмоции, отсюда и удачный результат. Потом у ведущих игроков пошли травмы, заменить их было фактически некем. Лазарет пополнялся быстрее, чем они выздоравливали. Кому-то предстоит проходить в гипсе до лета.

Сильнее всего по нашей дружине ударила тяжелая травма руки Юхо Олкинуоры, полученная им на тренировке со своей, финской, сборной в начале декабря. Ведь у скандинавского легионера коэффициент надежности составлял гроссмейстерский показатель – 93,6%. Парень даже в гипсе продолжал тренироваться. Однако полуторамесячный выход из строя дал себя знать. В конце января Юхо вышел на лед, но выглядел откровенно слабо. Его молодые дублеры Антон Красоткин и Александр Трушков не стали полноценной заменой. Качественные поединки у них чередовались с откровенными провалами. Скорее всего, не справились с ответственностью.

К травмам прибавились болезни. После новогодних праздников был момент, когда «экипажу» пришлось семь часов в аэропорту ожидать самолет. И там ребята подхватили инфекцию. Она стала быстро распространяться по коллективу.

Дело дошло до парадоксальной ситуации: не хватало людей на полноценную заявку. Тренерский штаб срочно вызывал молодежь на одну-две или даже три игры. Но, поскольку они не могли сравниться в мастерстве с соперниками, пошла череда поражений.

Сильнее всего проблема сказалась на линии обороны. В матчах в Татарстане и Поволжье даже не набиралось игроков на три-четыре пары защитников. И тогда пришлось отряжать туда нападающих. Все это тоже повлияло на итоговый результат.

Наша вера верней расчета

При таком раскладе «Адмирал» на каждую игру выходил как на последний и решительный бой. При этом соперник, зная о ситуации в стане «моряков», скидок не делал. Но команда не сломалась. Из-за этого эксперты и соперники до последнего отзывались о нашем клубе в уважительном тоне.

Если в самом начале турнира от нескольких кандидатов на попадание в основной состав пришлось избавиться, то все оставшиеся были единым сплоченным коллективом. Все сражались до последних сил. Можно не сомневаться, что если этот же коллектив примет участие и в следующем сезоне, то выступление «Адмирала» окажется более успешным.

Но такому не суждено сбыться. Стоило команде завершить чемпионат сезона-2019/2020, как расположение клуба навсегда покинули сразу три ведущих игрока из основного состава. Контракт по обоюдному согласию разорвали легионеры: финский голкипер Юхо Олкинуора, шведский защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг. Про финна сказано выше, а полевые игроки-иностранцы отработали выше всяких похвал. Они выходили на лед практически в каждом матче и в каждом втором-третьем из них отмечались голами и результативными передачами.

В распоряжении клуба остались словак Мартин Бакош, ставший лучшим нашим снайпером с 19 голами и 23 передачами. Второе место у Дениса Вихарева, его показатель 17 и 20. Он и еще целый ряд российских хоккеистов приняли однозначное решение продолжить карьеру в составе «моряков». А это значит, что при точечном усилении весной-летом «Адмирал» имеет хорошие шансы на успешное выступление в следующем сезоне. И тогда мы точно увидим наших земляков в плей-офф.

Уже сейчас костяк «экипажа» приступил к тренировкам с учетом следующего чемпионата. На этот сбор приглашены перспективные ребята из молодежных команд.

Тем временем

Подростковая команда «Адмирал-2005» (2005 – год рождения игроков) на минувшей неделе выиграла ежегодный региональный турнир и стала сильнейшей командой Дальнего Востока. Юные «моряки» поочередно разобрались с соперниками из Свободного, Благовещенска и Хабаровска. Финальные игры проходили 8, 9 и 10 марта на льду «Фетисов-арены».

Серия состояла из трех игр до двух побед. По ходу первой встречи владивостокцы уступали в счете, в конце третьего периода сравняли счет и перевели игру в овертайм. В итоге получилась победа по буллитам – 5:4. На следующий день борьба была не менее упорной. Ко второму перерыву цифры на табло показывали 1:1, в середине отрезка грубейшие ошибки 15-летних «моряков» привели к поражению – 2:5. В решающем третьем матче юный «Адмирал» вел по ходу игры 3:1, за пару минут до конца хабаровчане сняли вратаря и сократили отставание до одной шайбы. В последнюю минуту гости усилили натиск в большинстве, но наши выстояли и выиграли матч – 3:2.

«Адмирал-2005» занял первое место и завоевал путевку от ДФО на турнир клубных команд в Сочи. Игры пройдут с 1 по 24 апреля. Сразятся девять лучших команд России.

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ