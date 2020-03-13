Погнались за рублем В приморских банках очереди к кассам. Граждане торопятся избавиться от резко подорожавших долларов и евро. Обесценившиеся за неделю рубли оказались более желанны нашим согражданам. Вернее, выгодны.

В минувшую пятницу, в укороченный предпраздничный день 6 марта, Центробанком был установлен курс в 66,19 рубля за доллар и 73,68 рубля за евро. Именно в этот день, 6 марта, страны – участницы ОПЕК+ (организация стран – экспортеров нефти) не смогли договориться о сокращении добычи черного золота. Как следствие, цены на нефть пошли вниз. И вопреки заверениям федеральных чиновников, что наш рубль уже не так зависим от цен на природные ресурсы, российские деньги тут же обесценились. За короткую рабочую неделю национальная валюта подешевела на 5-10 рублей: на 12 марта доллар по официальному прайсу стоил уже 71,47 рубля, а евро – 81,02.

Купленные ранее, даже неделю назад, заграничные купюры при обмене их на российские деньги могли дать доход почти в 10 процентов, чем и не преминули воспользоваться прагматичные граждане. Как сообщили в одном из банков во Владивостоке, операции по покупке-продаже валюты совершаются в обычном объеме, только теперь в разы больше продающих доллары и евро, чем покупающих их, как это было еще неделю назад.

– Очереди в кассу есть, но не критичные, и никакого ажиотажа мы не наблюдаем. Кроме того, несколько возросли покупки тайских бат и вьетнамских донгов. Спрос на китайские юани упал, но это случилось еще месяц назад, когда был введен запрет на въезд граждан КНР в Россию в связи со вспышкой коронавируса, – комментирует ситуацию представитель одного из региональных банков.

Помимо нефтяных потрясений на курс рубля повлиял и коронавирус. В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с новым коронавирусом можно охарактеризовать как пандемию.

И эта новость тут же сказалась на курсе национальной валюты: в тот же вечер на Московской бирже за доллар давали уже больше 73 рублей, за евро – свыше 82.

«В» обратился за комментариями к председателю НП «Лига финансовых институтов» Александру Ивашкину: что будет происходить с экономикой в ближайшее время, как людям, не имеющим профессиональных знаний в финансовой и экономической сферах, сохранить свои сбережения? Действительно ли выгоднее продать валюту и положить рубли на банковский депозит?

– Надо прежде всего не поддаваться панике и эмоциям. Давайте разберемся. Ставки по вкладам топ-10 банков РФ сейчас на десятилетнем минимуме, и их средняя доходность составляет 5,2 %. Как вы понимаете, срочный вклад в нынешних условиях перестал быть инструментом заработка и стал исключительно инструментом сохранения средств. Да и сами банки сейчас далеко не в шоколаде, поскольку финансовые институты должны создавать баланс между срочностью привлекаемых пассивов и создаваемыми активами. Условно говоря, если банк привлек годовые депозиты и выдал пятилетние кредиты, то он открыт для риска в течение пяти лет. Но за банки не стоит беспокоиться, так как почти все они находятся в системе страхования вкладов (ГК АСВ).

Далее. Порекомендовал бы по мере возможности более-менее рачительным домохозяйствам все же постараться создать свою собственную кубышку в долларах, пока Центробанк для стабилизации рубля еще проводит валютные интервенции.

Еще совет: если у кого-то есть возможность сейчас рефинансировать кредит, заменить фиксированную ставку на более низкую, надо этим воспользоваться, так как ставка по кредиту может вырасти.

Уверен, что власти не допустят совсем уж обвального падения курса рубля. По крайней мере, до 22 апреля, даты, когда россияне смогут голосовать за поправки в Конституцию. А там, глядишь, и вирус прекратит распространение, страны начнут отменять меры по контролю, потребители возобновят свою активность. И следом на финансовых рынках появится повод для оптимизма. В том числе и для рубля.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО