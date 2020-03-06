Про навагу. Но не рыбу Приморский молодой художник Дмитрий Лучинин пока еще не самый известный в крае живописец, но его работы, особенно сделанные в партнерстве с друзьями, видели тысячи владивостокцев и даже гостей города. А не так давно одна из картин Дмитрия стала просто звездой социальной сети «Инстаграм», набрав без малого две тысячи лайков… Что за картина? Называется – «Навага», хотя ни одной рыбки вы там не увидите, даже если будете рассматривать с лупой.

Дмитрий Лучинин окончил Владивостокское художественное училище и Институт искусств. Работает вместе с партнерами, занимается станковой живописью и монументальной – оформлением различных заведений, подпорных стен по заказам.

– Например, мы уже не первый год расписываем павильон «Земли леопарда» перед ВЭФ, – рассказывает Дмитрий. – Создавали несколько больших росписей на асфальте в ВДЦ «Океан», в том числе объемную, 3D, с изображением морских животных.

Разумеется, я много занимаюсь живописью классической, вот как раз сейчас стараюсь больше уделять внимания станковой живописи, то есть холстам. Работаю в стиле классического реализма. Изначально нас всех, студентов художественного факультета Института искусств, учат именно реализму. Ну а свой стиль появляется уже позже, как правило, после многих поисков и экспериментов. Я тоже экспериментировал, но остался верен реализму, а вот с техниками пробую: пишу маслом, акрилом, использую смешанные техники. Иногда выбор техники зависит от того, где я работаю. Если в студии, то там можно спокойно маслом работать – запах растворителя никому не мешает. А вот если дома, то тут совсем другое дело, не хочется в квартире резких запахов…

Свои работы, точнее их фотографии, Дмитрий выкладывает на своей странице в «Инстаграме». Вдохновляет его многое, но особенно море.

– Мои любимые темы – море, я же живу в морском городе, – улыбается Дмитрий. – Еще меня вдохновляет человек, его пластика, возможности человеческого тела. Таких работ у меня немного, но я продолжаю это изучать и писать.

Море я часто рисую на пленэрах, с натуры. А бывает, работаю по этюдам, фотографиям, впечатлениям, создавая собирательный образ…

Любимое место для пленэра? Когда учился в училище, это был остров Попова. А когда поступил в Институт искусств, после первого курса летом мы поехали на бухту Витязь в Хасанский район. Провели там 40 незабываемых дней. Это было такое вдохновение! С тех пор мы все время ездим на Витязь, даже сейчас, когда уже окончили вуз и каждый занят своим делом.

Работая над морским пейзажем, стараюсь вложить в него больше, чем просто воспевание красоты моря или леса. Однажды преподаватель в институте сказал мне: просто пейзаж – это просто пейзаж, он и на фото хорош, а у тебя в каждой работе должно быть что-то, чем она зацепит зрителя, сюжет или история. С тех пор я в каждом пейзаже ищу какой-то сюжет.

На своей страничке в «Инстаграме» выкладываю не все работы, а только те, что назвал бы лучшими.

Вот и работу «Навага» Дмитрий посчитал достойной и показал своим подписчикам. Картина вызвала шквал эмоций и огромное количество комментариев. Чего только художнику не писали: и хвалили, и упрекали в жестокосердии, мол, глумитесь над чужим горем, и ругали, и снова хвалили…

А все потому, что написал «Навагу» Дмитрий Лучинин после известного происшествия 5 января текущего года на острове Русском, когда в одной из бухт ушли под лед три десятка автомобилей, оставленных своими легкомысленными хозяевами на авось.

– Идея пришла сразу после того, как я увидел в СМИ эту историю, – говорит Дмитрий Лучинин. – И подумал: вот каждый год говорят об одном и том же людям, и машины под лед уходят каждый год, но никто не прислушивается к чужим советам, и чей-то опыт никого не учит. Вот где-то из этих размышлений и родилась идея картины. Понимал, что это будет работа с улыбкой, даже с сатирой, потому что ну ведь правда – пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

На работу ушло где-то с полмесяца, наверное. Много времени заняли эскиз, формирование композиции, поиск цветового решения. А сам холст я писал дней пять.

«Навагу» я собираюсь заявить на выставку, которая пройдет в мае. На данный момент готовлюсь к нескольким выставкам, которые пройдут весной и летом. Вообще, часто стараюсь участвовать в коллективных выставках – молодежных, например. И мечтаю о персональной.

Когда был студентом, часто мои работы выставлялись в рамках коллективных студенческих выставок графики, выставок по итогам пленэров, например, в галерее «Арка». В залах Союза художников не раз можно было видеть мои работы – на выставках молодых художников, «Арт-Владивосток» и так далее…

Фото предоставлено Дмитрием ЛУЧИНИНЫМ

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ