Мед пошел на мыло и помаду На фестивальных прилавках – только сделанное в Приморье

Возможности местных производителей продуктов питания представлены на фестивале-ярмарке «Сделано в Приморье». К сожалению, весьма скромно. Но вкусно.

Во Владивостоке на улице Адм. Фокина (бывшее разворотное троллейбусное кольцо) в 12 ларьках свою продукцию выставили для обозрения, покупки и дегустации компании из Владивостока, Артема, Уссурийска, Большого Камня, Лесозаводска, а также Лазовского и Анучинского районов.

Это уже вторая ярмарка-фестиваль (первая, напомним, работала в январе). Нынешняя продлится по 9 марта включительно. Отметим, что ассортимент привычно владивостокский – рыба, мед, выпечка, колбасы. В честь Масленицы установлена и блинная лавка. Цены? Наверное, можно приложить усилия и найти дешевле, но если брать рынки и магазины, расположенные в центре Владивостока, то прейскурант на фестивальную продукцию вполне себе конкурентный. Судите сами: цены на копченый лосось начинаются от 420 рублей (самая дешевая, разумеется, горбуша). Кету можно купить за 400 рублей, кижуч – за 700 рублей, пласт нерки семужного посола стоит порядка тысячи рублей. Ценовой диапазон на мясные копчености – 500–690 рублей. Стоимость колбас – 350–500 рублей. А вот блины (46 рублей за штуку) право слово, дешевле самим испечь.

По масштабам «Сделано в Приморье» явно уступает сельскохозяйственной ярмарке на центральной площади. На ул. Адм. Фокина задействовано всего около 12 павильонов. Но есть несомненное достоинство: здесь можно познакомиться с продукцией производителей, которые редко или вообще не представлены на прилавках владивостокских магазинов. И вот такие площадки, не исключено, единственная возможность для горожан и гостей приморской столицы приобрести их товар.

Например, компания, занимающаяся производством рыбных деликатесов, как заверили продавцы, до сих пор не участвовала в традиционных сельхозярмарках. Изредка сторонние перекупщики выставляют ее продукцию, разумеется, со своими наценками.

Нужно постараться, чтобы найти в городе продукцию другой компании, которая выпускает мясную и колбасную продукцию из сырья, закупаемого на частных подворьях края. Как пояснила ее представитель, они предпочитают работать с корпоративными клиентами, игнорируя торговые сети.

Отметим, что на ярмарке можно приобрести и продуктовые новинки. Правда, без дегустации.

Лучше всего на нынешней ярмарке свою продукцию представили приморские пчеловоды – и по количеству участников (три павильона), и по ассортименту: порядка 20 наименований предлагает каждый из продавцов. В медовых лавках можно купить даже косметику – бальзам для губ. Какие-то новинки появились благодаря пожеланиям покупателей предыдущей ярмарки. Пасечник из Анучинского района Андрей, например, следуя запросам покупателей, разработал и включил в свой ассортимент подарочное медовое мыло: мужчинам – в форме танка, женщинам – в форме цветка.

«Не весь продаваемый мед приморский, – честно сознаются пасечники. – Гречишный, например, в этом году завезли с Алтая».

«Приморское разнотравье», «Таежное разнотравье» – это все наш, приморский, липовый. Много разновидностей цветочного, есть собранный с кленов, амурского бархата… Даже, говорят, был дефицитный по нынешнему году – диморфантовый. Дефицитный, потому что последний урожай диморфанта был аж в 2017 году – это реликтовое дерево цветет раз в три-четыре года. Если нынешний август выдастся жарким и недождливым, то приморцы смогут попробовать ценный мед нового урожая уже в этом году.

На прилавках упаковки любых объемов с разным медом: прозрачным, засахаренным, кремовым. Здесь же можно получить консультацию. Например, чем один сорт кристаллизованного меда отличается от другого, от чего зависит степень кристаллизации, почему собранный летом мед до сих пор не засахарился, а также как делают крем-мед.

Относительно последнего поясним отдельно: когда белый мед с приятной кремовой консистенцией появился в продаже, прошли слухи, что его полезность сомнительна из-за способа приготовления. Мед взбивают на больших скоростях строительным миксером, из-за чего якобы теряются все полезные свойства.

Пчеловод Дмитрий Владимирович реабилитировал крем-мед, рассказав, как его нужно готовить, и заодно поведал, как отличить взбитый миксером продукт от полученного щадящим способом. Правильный метод – это когда в течение трех недель мед взбивается и морозится очень медленно, чтобы сохранить все полезные качества. Отличить полезный крем-мед от взбиваемого быстрым способом просто – по весу. Так, в литровое пластиковое ведро вмещается 1,4 кг обычного меда или 1,3 кг крем-меда. Мед, взбитый ротером до пены, воздушный, больше 1,1 кг в эту тару не поместится.

То же самое и с возвращением меду прозрачности – здесь все дело в правильном оборудовании. Действительно, по истечении определенного времени (в зависимости от сорта меда и температуры его хранения) он в итоге все равно засахаривается. Так что весь прозрачный мед, что мы видим зимой на прилавках, предварительно растоплен, то есть подвержен термической обработке, что для этого продукта не полезно.

– Опять же все зависит от того, как его нагревать, – поясняет пчеловод. – Чтобы погибли ферменты, мед нужно нагреть до 60 С. Мы свой мед раскристаллизовываем в специальных воздушных термокамерах, оборудованных электронными приборами слежения, при температуре до 40 градусов в течение двух суток. Мед плавится постепенно, и при этом его полезные свойства не теряются, – поясняет Дмитрий Владимирович. Между прочим, по словам пчеловода, 90 процентов покупателей предпочитают именно прозрачный мед.

Отметим: на фестивале «Сделано в Приморье» ежедневно проходят дегустации. В обеденное время с 12.00 до 14.00 и вечером с 17.00 до 19.00 гости фестиваля смогут попробовать местные продукты, а предприниматели – рассказать об особенностях их приготовления и поделиться вкусными рецептами.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Анжелина ШИЛАН