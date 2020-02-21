Охота на охоту? Тогда иди в музей Ружья, ножи, силки, капканы, ловушки, патронташи и множество других охотничьих принадлежностей заполняют залы 3-го этажа музея имени Арсеньева – здесь открылась выставка «Охота на охоту» (12+).

Но «зеленым», экоактивистам и вегетарианцам не стоит возбуждаться. Ведь главный посыл выставки вовсе не в восхвалении убийства животных ради развлечения.

– Однажды во время обсуждения планов выставок мы с коллегами обратили внимание на тот факт, что есть целый пласт предметов в наших фондах, которые мы фактически никогда не выставляли, – рассказывает Максим Якупов, главный хранитель фондов музея имени Арсеньева. – Речь идет именно об охотничьих принадлежностях. Так появилась идея осветить охоту как способ выживания. Что такое сегодня охота? По большому счету, развлечение, где-то даже варварское, стремление пощекотать себе нервы ради убийства животного.

А изначально у нее ведь был совсем другой смысл. Люди добывали себе пропитание в буквальном смысле слова, можно сказать, работали охотниками: добывая пушнину и сдавая мех, получали деньги, на которые содержали себя, семьи. Мало того, продвижение русских на восток было, по сути, походом за пушниной – шли за ценным мехом пушных животных, а уж потом, когда человек осваивал местность, понимал ее, начиналось земледелие, сельское хозяйство.

Мы хотели показать охоту с прикладной точки зрения и, если так можно сказать, ее развитие. Если пройдете по залам, вы увидите, как менялись орудия охоты, как совершенствовалось огнестрельное охотничье оружие, как постепенно люди начинали понимать, что охоту необходимо ставить в цивилизованные рамки, ограничивать ее.

На выставке представлены орудия охоты и лова и коренных народов Дальнего Востока, и старообрядцев, и переселенцев, осваивавших наши края два века назад.

В первом зале – орудия и оружие коренных народов Дальнего Востока. Здесь можно увидеть очень интересное ружье, изготовленное из нескольких. В основу была положена русская пехотная винтовка 1822 года. А ствол – от самодельного охотничьего ружья. Уникальная вещь!

Во втором зале речь уже идет о традициях старообрядцев. В третьем показаны орудия переселенцев, охотников-промысловиков, ловушки и капканы…

– Многие из них заимствованы у коренных народов, – говорит Максим Якупов. – Главная цель ловушек – не повредить ценный мех животного. Здесь есть экспонаты, предназначение которых далеко не сразу открывается современному человеку. Например, приспособления для метания стрел в гусей во время линьки и в бобров. Вообще, во время работы над выставкой мы столкнулись с проблемой: некоторые экспонаты просто невозможно определить точно. Они попали в фонды музея еще до революции, у некоторых описания утрачены, а понять, что это и для чего, подчас очень сложно, ведь из нашей жизни ушло множество традиций.

Большинство предметов на выставке предстают перед зрителем впервые. Есть уникальные экспонаты, например, самострелы на крупного зверя, которые мастерили коренные жители Приморья. Или лыжи, у которых не просто палки, а лук. Охотник-промысловик не носил с собой лишних вещей, все у него было предельно функционально. На такую палку охотник не опирался и не отталкивался ею, скорее, с ее помощью он балансировал и потом охотился. Зато не носил с собой лишнее.

Хочу отметить, что с появлением на Дальнем Востоке русских промысловиков, старообрядцев стал происходить такой процесс взаимообмена, можно сказать, между ними и коренными жителями. Русские приходили сюда со своими орудиями, с ружьями, которые были хоть и примитивными, но все же более эффективными. Но при этом они мало знали о повадках здешних животных, об особенностях климата и так далее. И постепенно налаживались связи, общение, ну и обмен информацией. Например, первые переселенцы часто селились, как это было принято в средней полосе России, в поймах рек, вдоль берегов рек, хотя аборигены там не создавали поселений. И в первый же тайфун их жилища смывало, тогда уже они обращались к опыту коренных жителей. Так же обстояло дело и с орудиями охоты. Многие ловушки на зверя, которые применяли русские промысловики, придуманы были изначально коренными жителями. Ну а аборигены приобщались к огнестрельному оружию, которое несли с собой русские.

Вот фитильное ружье с сошкой. Его выменяли у западных чукчей в начале XIX века. Сами они, разумеется, оружие не производили, но чукчи, как известно, воевали с Россией больше века, а значит, ружье вполне могло быть военным трофеем. Здесь даже видна монограмма на кириллице на цевье…

А вот комплект для снаряжения дульнозарядного ружья. Такой пояс охотника, на котором висит все, что необходимо. Пороховница, мерки для пороха (две, а не одна, чтобы быстро можно было произвести второй выстрел, если с первого не попал), мешочки для пуль, для пыжей и так далее. Вообще, представленное охотничье оружие показывает, что в то время охотник и, к примеру, крупный хищный зверь были почти на равных, у животных было больше шансов… Сегодня против скорострельного оружия, всевозможных прицелов, приборов ночного видения и прочее, и прочее у животных нет ничего. А тогда охота была не просто трудной, но еще и опасной работой. И никак не развлечением.

Вот об осознании того факта, что охота становится – с развитием цивилизации – развлечением, говорят экспонаты, представленные в финальном зале. Здесь можно увидеть дорогие ружья, которые покупались состоятельными гражданами не для добычи пропитания, а чтобы показать свой статус.

Примерно в конце XIX века человечество стало приходить к мысли об ограничении охоты, о необходимости сохранения природы. Вот значок «Охотничий сторож» – это отзвук первых попыток в нашей стране ограничить охоту, создать органы охраны природы. Конечно, до создания заповедников, до принятия законов об охране животных еще было довольно далеко. Но первые шаги уже делались…

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ