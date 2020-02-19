Хватит храпеть! Чем громкий сон опасен для жизни, и сколько стоит возвращение к тихому сну

Обычное дело: человек, в молодости спящий бесшумно и безмятежно, с возрастом начинает храпеть. Причем чем дальше, тем громче. И однажды наступает момент, когда его будят посреди ночи с нежной просьбой «повернуться на бочок». Или, что много хуже, с нескрываемым раздражением, а то и угрозой «выгнать в прихожую»…

Обычно к храпу мы относимся как к досадной помехе, которая мешает нам выспаться. Или к досадной вдвойне, если храпим мы сами: это ж ни в гости с ночевкой прийти, ни поездом на дальнее расстояние путешествовать. И ведь ты точно помнишь те времена, когда спал тихо, как мышка. Что же изменилось?

Провокаторы «шумных» ночей

Храп приживается у нас постепенно – вместе с возрастом, лишним весом и хроническими болячками. Мы сейчас говорим о постоянном храпе, нашем еженощном спутнике, а не о периодических случайностях, спровоцированных заложенным носом.

– Вызвать храп могут несколько причин, – рассказывает врач-сомнолог Мария Данилова.– Это могут быть риниты, как простудные, так и аллергические, тонзиллиты, фарингиты, наличие аденоидов, увеличенные миндалины, искривление носовой перегородки. Храп могут спровоцировать изрядная доза алкоголя, прием снотворного или успокоительных препаратов. Стоит отметить, что среди храпунов довольно часто встречаются курильщики. Ну и, конечно, вызвать храп могут возрастные изменения нашего организма: гипертрофия небного язычка, гипотонус мышц гортани. И, разумеется, избыточная масса тела, ведь жир откладывается не только на талии и боках – везде, в том числе и в гортани.

Что до возраста, то для храпа, по сути, возрастных ограничений нет, храпеть могут и маленькие дети, у которых есть насморк или аденоиды. Впрочем, этот храп легко уходит, когда исчезает фактор-провокатор.

Проблема растолстевшего горла

«Подумаешь, храп…» – скажет кто-нибудь. Беруши в уши себе или соседу по кровати (комнате, купе и т.п.), и спим спокойно. Может, оно и так. Если бы не одно «но». Храп может стать угрозой для жизни! Ночная остановка дыхания (десятки раз за ночь могут суммироваться в часы) напрямую влияет на продолжительность жизни.

Дело в том, что храп – один из предвестников синдрома апноэ. Более того, апноэ – это логичное следствие хронического храпа. Во время сна расслабленная мышца гортани не просто западает и вызывает храп – она перекрывает верхние дыхательные пути и вызывает остановку дыхания. Пусть ненадолго, на 15–30 секунд, не больше, но таких остановок за ночь может насчитываться до сотни!

И если храп возрастных границ не имеет, то апноэ – проблема преимущественно возрастных граждан, тех, кто уже перешагнул сорокалетний рубеж.

– У детей, молодых людей синдром апноэ тоже может встречаться, например при лор-заболеваниях, но довольно редко и может быть ограничен парой остановок дыхания за ночь, все-таки организм молодой и мышцы пока еще находятся в тонусе, – поясняет врач. – Да, от самого синдрома апноэ, то есть именно от ночной остановки дыхания люди не умирают. Во всяком случае, я о таких историях не знаю. Но ущерб здоровью апноэ наносит немалый, поскольку в итоге приводит и к сердечно-сосудистым заболеваниям, и к болезням головного мозга.

Смотрите, что получается: когда расслабленное небо закрывает верхние дыхательные пути, на какой-то отрезок времени воздух перестает поступать в мозг. То есть мы имеем пусть небольшую, но гипоксию головного мозга. Мозг начинает подавать сигналы нашему насосу – сердцу, чтобы оно быстрее прокачивало кровь, чтобы насытить его, мозг, кислородом. Сердце, соответственно, подчиняется и прокачивает кровь быстрее. Начинается тахикардия, повышается артериальное давление, нарушается обмен веществ. Человек в это время даже не просыпается и, конечно, ничего не замечает. В общем, вместо того, чтобы отдыхать (как и все прочие наши органы), сердце трудится практически в дневном режиме, если не еще интенсивнее.

По утверждению врачей, за одну такую ночь сердце изнашивается больше, чем за несколько лет жизни!

– В дальнейшем, если это происходит постоянно, может появиться гипертрофия сердечной мышцы, сердце уже не может так быстро прокачивать кровь, обогащенную кислородом, в головной мозг, – продолжает доктор Данилова. – Соответственно, страдает и головной мозг от энцефалопатии (органическое поражение головного мозга. – Прим. авт.). Поэтому синдром обструктивного апноэ нужно лечить.

Основной симптом: не дышит

Как у каждого заболевания, у синдрома апноэ есть свои симптомы.

Есть те, которые можно увидеть со стороны, наблюдая за спящим. В этом списке – громкий или частый храп, одышка или кашель во сне, шумное дыхание или дыхание ртом во сне, остановка дыхания. Домочадцы изредка могут наблюдать и такую картину: человек делает вдох, сопровождаемый громким всхрапом, затем у него секунд на 20 происходит остановка дыхания, после этого вновь глубокий вдох, также с интенсивным храпом, – это он вышел из состояния апноэ.

Сам человек может заметить ночную потливость, даже когда не жарко (сильную, как будто он пропотел после высокой температуры), сон его беспокоен, днем его сопровождает чувство усталости, сонливости, несмотря на то что вроде бы проспал положенные восемь часов. А еще нарушение внимания, рассеянность, вялость, раздражительность. В утренние часы – тахикардия, головная боль.

Что пропишете, доктор?

Лечится ли апноэ? Теоретически да. Почему теоретически? Потому что процесс этот длительный и довольно затратный.

Одна из самых распространенных рекомендаций врачей – снижение веса. Только, добавляют они, умное, то есть без сумасшедших диет и обязательно под контролем специалиста.

Кроме того, стоит разобраться со своими хроническими болячками. Поскольку на гипотонус мышц гортани влияют не только лор-заболевания (тонзиллит, фарингит, хронический, в том числе аллергический, ринит), но и желудочно-кишечные (например, когда есть отрыжка, заброс содержимого желудка в полость рта).

Не спать на спине? Тоже не выход из положения. Если, конечно, проблема не в гипертрофии небного язычка. А вот если дело в ослабленной мышце неба, то храп не прекратится вне зависимости от того, как вы будете спать: на спине, на боку или даже на животе. В этом случае от положения тела ничего не зависит.

– Прежде чем искать способ решения проблемы, нужно найти ее первопричину, – объясняет врач. – Для начала необходимо исключить лор-патологии, искривление носовой перегородки, а также гипертрофию небного язычка. После мы уже выясняем с помощью специального диагностического оборудования, в каком состоянии находится гортань. В течение ночи оно мониторит состояние пациента и фиксирует его. А уже на следующий день мы выясняем, храпел ли человек, сколько за ночь было остановок дыхания, насколько интенсивно за ночь головной мозг насыщался кислородом во время сна, частоту пульса, то есть как работает сердце в ночное время.

По мнению врачей, самый эффективный метод борьбы с синдромом апноэ и даже с храпом – сипап-терапия (режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением). Суть его – сон со специальным оборудованием, которое в течение всей ночи подает пациенту поток воздуха, поддерживающего мышцы гортани в тонусе и не позволяющего им опускаться.

Надеваешь маску и спишь. И так всю жизнь. Говорят, это дело привычки, но нужно понимать, что тихий сон – удовольствие не из дешевых. Самый экономный вариант обойдется семейному бюджету в 70 тысяч рублей.

Полезные советы против храпа

• Нельзя ужинать непосредственно перед сном, поэтому после принятия пищи должно пройти несколько часов. При этом ужин не должен включать в себя крахмалосодержащие и мясные продукты.

• Хорошо помогают предотвращению храпа неспешные вечерние прогулки перед сном.

• Нужно обязательно проветрить комнату перед сном, обеспечив доступ свежего воздуха в спальню.

• Промывание носа солевым раствором или морской водой позволит прочистить носовые проходы и избавить от храпа, связанного с недостатком воздуха.

Упражнения для избавления от храпа

• Откройте рот и как можно сильнее выдвигайте язык вперед. При этом важно почувствовать напряжение мышц неба и нижней части языка. Держать язык в таком положении нужно как минимум 3 секунды, после чего плавно засунуть его в рот. Для более скорого эффекта можно в это время произносить протяжный звук «и». Выполнять упражнение нужно перед сном не менее 30 раз.

• С силой надавите на подбородок и перемещайте нижнюю челюсть в разные стороны при помощи руки. Также ее можно выдвигать вперед – главное, чтобы мышцы были все время в напряжении. Это упражнение позволяет укрепить язычок, а также увеличить просвет глотки, что помогает быстрее избавиться от храпа.

• Тренировка для укрепления жевательных и глотательных мышц наиболее эффективна, если выполнять ее перед сном. Возьмите деревянную палочку (или карандаш) и расположите ее между рядами зубов. Затем несильно сдавливайте челюсти, как бы стараясь перекусить палочку (но именно несильно, чтобы действительно не перекусить дерево, что потенциально опасно травмами). Для ощутимого эффекта процедуру повторяют в течение 5 минут.

• Несильно откройте рот и начинайте водить нижней челюстью по кругу. Всего нужно сделать 15 движений по часовой стрелке и столько же – против. Постоянно проводя это упражнение перед сном, можно достичь положительного эффекта уже через месяц.

• Постарайтесь перед сном дышать со свистом или припевать звук «и». При этом важно держать в напряжении глотку и язык.

• Упражнение для мягкого неба, помогающее избавиться от храпа: дышим через нос с закрытым ртом, постепенно начинаем оттягивать язык к горлу. Повторить 20 раз.

• Два раза в день полощите рот водой с морской солью (чтобы сделать раствор, возьмите стакан теплой воды и щепотку морской соли). При этом важно тщательно «булькать» горлом 2-3 минуты.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Анжелина ШИЛАН