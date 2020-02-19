О подвигах свидетельствует «Комсомольская искра» Самодельный журнал партизанского отряда фиксировал военные успехи бойцов и вдохновлял их на борьбу

Необычный исторический экспонат хранится в музее владивостокской средней школы № 25 – самодельный журнал под названием «Комсомольская искра», выпускавшийся в белорусском партизанском отряде имени Комсомола первой Минской партизанской бригады.

Этот журнал школьникам нашего города передал командир отряда Герой Советского Союза Павел Воробьев. Конечно, оригинал издания истлел от времени, поэтому был изготовлен еще и его дубликат.

Свидетельство героизма

С историей партизанской «Искры» корреспондента «В» познакомил давний друг нашей редакции капитан 1-го ранга в отставке Георгий Шеньшин, ныне помощник председателя совета ветеранов Первомайского района.

По словам Георгия Ивановича, этот документ является подлинным историческим свидетельством партизанской борьбы с фашистами в Белоруссии. Тексты журнала написаны в духе того времени – с соответствующими литературными оборотами и патриотическими воззваниями. У нынешнего поколения они могут вызвать улыбку. Но участники тех далеких событий были воспитаны по-другому и были искренни в своих эмоциях.

«Комсомольская искра» выпускалась в отряде ежемесячно. Владивостокским школьникам достался чудом сохранившийся второй номер издания. Его выпустили в октябре 1943 года. Ответственным редактором был заместитель командира по разведке В.А. Меньшиков, в редакционную коллегию входили начштаба В. Игнатович, заместитель комиссара по комсомолу В.А Скачок, ответственный корреспондент и художник-оформитель партизан Ф.П. Золенко.

В этом номере излагается история создания партизанского отряда, который был организован в Червеньском лесу полутора годами ранее, в апреле 1942-го. Есть сообщения о рейдах по тылам противника и боевых операциях, о повседневной жизни и редких праздниках, которые отмечали партизаны, представлены даже юмор и литературное творчество «лесных людей». Здесь сохранились имена бойцов и командиров, их истории.

Путь один – в партизаны

Отряд имени Комсомола создали рабочие торфяных разработок «Червеный костричник», расположенных неподалеку от Минска в Борисовском районе Белоруссии. К ним примкнули бежавшие из немецкого плена и концлагерей красноармейцы и красные командиры.

Вот как это описывал журнал:

«Один из рабочих, Иван Полонский (погиб в первые дни формирования отряда 27 апреля 1942 года у деревни Гнотово Бегомельского района), будучи в деревне Клюндевка, встретился с группой партизан. Придя назад, к своим товарищам, он рассказал им о существовании партизан недалеко от завода. Началась подготовка к уходу в лес с приходом тепла. До ухода патриоты старались тормозить работу торфозавода. В марте товарищами Воиновым и Масловым была порвана электросеть, снабжающая освещением гарнизон немцев в Стахове, следом вывели из строя машины для производства топлива.

День ухода был назначен на 9 апреля 1942 года. На торфозавод люди собирались группами по 2–3 человека и уходили в лес. Им было необходимо, не привлекая внимания, пройти пост немецкой охраны на мосту через реку Гаина. Практически всем это удалось, люди имитировали поход за хворостом. Были задержаны и арестованы полицией только двое – их доставили в немецкий гарнизон, избили и повесили. Остальные 22 человека благополучно прибыли в лесной район, где планировали присоединиться к одному из партизанских отрядов под командованием Жуковского. Одним из условий приема в этот отряд было наличие у каждого добровольца оружия либо его самостоятельная добыча.

Поэтому группа торфозаготовителей во главе с Николаем Кузнецовым и П.А. Морозовым решила создать самостоятельный отряд, который возглавил Сапаров. Комиссаром избрали Н. Кузнецова. Вооружение и боеприпасы брали у местных жителей. К 20 апреля группа имела уже 10 винтовок и один ручной пулемет, а 21 апреля группа приняла боевое крещение. Был сожжен мост через реку Дереж на шоссе Бегомель – Борисов. 24 апреля сожгли смолокуренный завод. С того момента подрывы столбов линии телефонно-телеграфной связи и уничтожение мостов стали обыденным делом.

Позже к отряду присоединились группа бывших военнопленных. В их состав входили П.С. Воробьев, Шацков, Курилов, В. Николаев, Ковалевский, В.А. Меньшиков и Иванов. Товарищи Воробьев и Шацков бежали из лагеря военнопленных в литовском городе Ковно. Целью своей они ставили идти через фронт, чтобы соединиться с Красной армией».

Спасти детей из «детского села смерти»

В отряде действовала комсомольская организация, насчитывавшая 53 человека. Комсомольцев скрытно выводили в лес из ближайших захваченных деревень. О некоторых из них написали в октябрьском номере журнала в честь 25-летия комсомола.

«Вот Михаил Пчеляков – патриот Родины, член ВЛКСМ с 1938 года, комвзвода. Молодой командир, выросший в боях с врагом. На своем счету имеет 6 взорванных вражеских эшелонов, десятки уничтоженных фрицев. Уроженец Казани, призванный в Красную армию Бауманским райвоенкоматом в 1941 году, Михаил Дмитриевич был зачислен в партизанский отряд в ноябре 1942-го». А погиб он 17 января 1944-го.

А вот рассказ «Комсомольской искры» о проведении боевой операции:

«Наш отряд получил задачу силами 70 человек сковать гарнизон противника в деревне и железнодорожной станции Пересады, который насчитывал 220 немцев и 80 полицаев. Исходное положение пришлось занимать под огнем противника. Наш отряд находился в середине боевого развертывания, справа и слева расположились отряды «Победа» и имени Юрченко. Перед нами стоял эшелон с живой силой. Командир отряда приказал группе бойцов вести методический огонь по стоящему эшелону. Остальным партизанам была поставлена задача на прорыв в деревню и станцию. Она была выполнена с незначительными потерями.

Когда была подана команда об отходе, комсомолец Коля Близнец подорвал рельсы, а потом помогал выносить из-под огня неприятеля раненых партизан из соседнего отряда «Победа». Передав раненых, он поспешил присоединиться к своим товарищам, но утонул, переплывая реку Плису. В ходе этой операции нашим отрядом было убито и ранено свыше 500 гитлеровцев».

Отряд имени Комсомола стал известен на всю страну немного позднее. Именно его бойцы освободили часть детей из фашистского лагеря смерти, расположенного в деревне Скобровке Пуховичского района Минской области. Лагерь назывался «Детское село», немцы свозили в него славянских детей 8–13 лет и затем использовали в качестве доноров крови. Освобожденных ребятишек отправили в деревню Хочин, где создали приют. К моменту освобождения Белоруссии от фашистов в нем проживали 165 малышей и подростков.

До самого Тихого океана

Конечно, нужно рассказать и о человеке, благодаря которому партизанский журнал попал во Владивосток.

Павел Сергеевич Воробьев окончил в Ленинграде военно-медицинское училище и был направлен на службу в качестве военфельдшера в Литву. Здесь его и застала война. 23 июня 1941 года воинская часть, где он служил, попала в окружение. В районе станции Волковишки 2 июля он был взят в плен, но бежал.

Попав в партизанский отряд, Воробьев был назначен начальником штаба, а затем командиром 4-го отряда имени Комсомола 1-й Минской партизанской бригады.

Бойцы отряда за два года боев (до июля 1944 года) в тылу врага подорвали 64 эшелона и 9 мостов, уничтожили 365 вагонов и платформ с живой силой и техникой противника, 148 автомашин, 8 складов, более 40 километров линий телефонно-телеграфной связи, разгромили 4 вражеских гарнизона, 3 волостные управы. На их счету было свыше 2700 уничтоженных гитлеровских солдат и офицеров, 158 пленных фашистов и 62 полицейских. Потери отряда имени Комсомола за всю войну составили 33 бойца.

Командиру Павлу Воробьеву было присвоено звание Героя Советского Союза, а сам отряд не раз награждался переходящим Красным знаменем бригады.

После войны Павел Сергеевич связал свою службу с юстицией и в отставку вышел после службы в прокуратуре Тихоокеанского флота в звании полковника.

Большие имена

Ровно 10 лет в Приморье трудился один из самых известных партизан Белоруссии. 10 мая 1959 года пленум Приморского крайкома КПСС избрал прославленного командира Барановичского партизанского соединения Героя Советского Союза и кавалера шести орденов Ленина, генерал-майора Василия Чернышева первым секретарем.

У знаменитого партизана уже был опыт послевоенного руководства регионами в Белоруссии и Калининграде.

При нем был построен и торжественно открыт в 1961 году памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Среди заслуг Чернышева – массовое строительство современного жилья и дорог во Владивостоке, ради чего было создано предприятие крупнопанельного домостроения и железобетонных труб большого диаметра. За несколько лет поднялись микрорайоны на Первой Речке, в районах Минного городка и бухты Тихой, в пригороде появился Академгородок. Границы города сдвинулись на север.

В октябре 1963 года появились мост через Первую речку и виадук – прообраз нынешнего Некрасовского путепровода. При Чернышеве начали движение фуникулер, троллейбусы и электрички, открылись новые трамвайные маршруты. Это было время расцвета рыбной промышленности и китобойного флота.

Василий Ефимович придавал большое значение высшей школе. Открылся Технологический институт бытового обслуживания. По его предложению построенное в центре города здание гостиницы крайкома отдали под созданный Дальневосточный педагогический институт искусств.

В 1969 году фронтовика-партизана отправили в Москву на повышение, он стал заместителем председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

9 июня 2007 года на фасаде здания бывшего Приморского крайкома КПСС на улице Светланской, 47 открыли мемориальную доску в память о Василии Чернышеве.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ