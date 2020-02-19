На партизанской земле во врага стрелял каждый куст Будущий офицер ТОФ в годы войны собирал в белорусских лесах оружие, из которого громили фашистов

Капитан 1-го ранга в отставке Владимир Дулебенец свою жизнь делит на три этапа: до флота, на флоте и после флота. Главным периодом, само собой, считает военно-морскую службу на благо Родины. Только морской разведке он посвятил 23 года жизни.

Получив лейтенантские звездочки в 1956 году, Владимир Наумович прошел путь от старпома разведывательного корабля до начальника штаба элитного соединения особого назначения ТОФ. Совершил 39 дальних походов по всем морям и океанам на малых, средних и больших кораблях разведки, следил за супостатом в нескольких горячих точках планеты. Участник вьетнамской войны, он своими разведданными с акватории Южно-Китайского моря наводил зенитные ракеты береговых батарей ПВО на бомбардировщики и истребители американских ВВС.

Но есть в биографии боевого офицера еще одна очень важная страница. Подростком Владимир Дулебенец участвовал в Великой Отечественной войне. Накануне юбилея Великой Победы «В» предлагает вниманию читателей рассказ ветерана о самом опасном этапе его героического пути.

Война опалила сразу

– Свой путь по тернистым военным дорогам я начал учеником 4-го класса сельской начальной школы в белорусской глубинке, где школьники даже не были пионерами, – вспоминает Владимир Наумович. – В нашей деревне Турец Могилевской области не было в то время электричества и радио. Страшную весть о начале войны уже к полудню 22 июня 1941 года сельчанам принесло сарафанное радио. И сразу же в деревне воцарились страх, паника, суматоха…

С утра следующего дня мужики призывного возраста с котомками сухарей и запасными портянками, понурив головы, медленно брели к призывному пункту в соседнем селе Дмитриевка. Их провожало с плачем и причитаниями все село. Мальчишки гнали на призывной пункт из колхозной конюшни лошадей, годных для службы в армии. Уже 23-24 июня товарные вагоны с беженцами из западных городов Беларуси стали заполнять железнодорожные пути на станции Несета, поскольку немцы разбомбили дорогу на Могилев.

А через неделю после начала войны прямо над своими головами мы увидели воздушный бой возвращавшегося с боевого задания краснозвездного бомбардировщика с двумя немецкими «мессерами». Из нашего объятого огнем самолета выпрыгнули на парашютах пилоты, а фашистские летчики пытались их расстрелять из пулеметов в воздухе. Выжили они или нет, мы так и не узнали: приземляться им пришлось где-то в лесисто-болотистых местах в 15–20 километрах от Турца…

Оккупанты были скоры на расправу

Оккупация началась 28 июня 1941 года. Вначале проехала агитационная машина с громкоговорителем, из которого неслись антисоветские частушки. Потом была стройная колонна велосипедистов с губными гармошками. За ней следовали грузовики, битком набитые вооруженными до зубов фашистами.

Спустя час-полтора все село от стариков до малышей согнали на колхозный двор для «ознакомления». Сразу объявили, что все будут расстреляны, если не станут выполнять приказы. Первую же встречу с сельчанами гитлеровцы обильно полили кровью местных жителей. Две большие еврейские семьи (по 6–7 детей в каждой), бежавшие от немцев из Польши, тут же вывели из строя и к вечеру расстреляли на опушке леса вблизи складов «Заготзерна».

Переночевав, вырубив для костров колхозный сад, фашисты убыли, оставив на заборах требования: немедленно сдать оружие и радиоприемники. За невыполнение – расстрел. Таким на всю жизнь я запомнил начало Великой Отечественной…

Оружие и патроны, которым наши отступавшие солдаты обильно устилали лесные и полевые дороги, сельчане, в первую очередь мальчишки, в строгой тайне друг от друга, соседей и даже родителей подбирали и надежно прятали. Только немногие, боясь фашистской расправы, оружие сдавали.

Лично я, получив в школе начальную подготовку в объеме БГТО – «Будь готов к труду и обороне!», планировал найденное оружие использовать против немцев. Поэтому отремонтировал то, что было сломано, и тщательно спрятал в лесу. О своем огромном арсенале не рассказал даже отцу…

Лесное сопротивление

Уже к концу лета в деревне пошли разговоры о «лесных людях» – партизанах. А потом из Турца стали исчезать мужчины, кого не успели призвать, и молодежь. В их числе были и мои старшие родственники. Исчезли брат моего отца дядя Гриша с сыном Георгием, а за ними шурин, муж сестры Надежды. Потом дядя и меня забрал в лес.

На первые же вылазки партизан немцы стали отвечать жестокими карательными акциями. В деревнях они расстреливали каждого второго-третьего. А то и сжигали села вместе с жителями: ближайшие к нам Вязень, Селец, Лютино… От этих деревень после войны остались только мраморные пирамиды с именами погибших…

В ответ на жестокость фашистов партизанские отряды росли как грибы после дождя. Они совершенствовали организацию, обобщали боевой опыт борьбы с оккупантами. Для более ощутимых ударов по гитлеровцам отряды объединялись в бригады. Центром их дислокации стало местечко Цереболь, лесной массив у села Усакино.

К началу 1942 года лес для партизан стал тесен. Само собой назревало решение: овладеть всей территорией района и объявить его советским. Для этого требовалось освободить от фашистов районный центр – город Кличев. Вся боевая подготовка движения сопротивления была подчинена этой цели. И 20 марта 1942 года усилиями четырех партизанских отрядов, включая и наш, район был очищен от фашистов, стал партизанским. В глубоком немецком тылу восстановили советскую власть.

Жареная картошка в награду

Но власть только тогда остается властью, когда она умеет защищаться. И хотя партизанам с Большой земли присылали помощь, ее всегда не хватало. В первую очередь стрелкового вооружения. А требовались еще медикаменты, продовольствие, радиостанции.

Для решения главного вопроса – обеспечения оружием – штаб соединения назначил ответственным дядю Гришу. Он в число помощников определил своего сына Костю и меня. Более двух лет мы занимались поиском оружия и его ремонтом в созданной им мастерской.

Конечно, приходилось и другую работу выполнять. Собирали грибы и ягоды, пахали землю на лесных делянах, высаживали картофель, другие овощи, принимали продукты у населения, вели партизанское хозяйство, стояли в охранении и сидели в засадах, ходили в разведку.

Но главным моим занятием все же оставалось оружие. Меня в отряде даже считали главным специалистом в этом вопросе. Под руководством старшего Кости я вместе с другими мальчишками искал на местах боев 1941 года ржавые и грязные, с разбитыми ложами и без затворов винтовки. Мы их ремонтировали, проверяли и пристреливали, готовили к бою и передавали в отряд бойцам. Также собирали и чистили патроны.

Но этого было мало. Тогда я предложил дяде Грише съездить к родной деревне и забрать заготовленный мною в 1941-м арсенал. Мне поначалу даже не поверили. Под покровом ночи мы прибыли в наш знакомый лесок, доверху нагрузили телегу оружием, патронами и гранатами, переночевали в Турце и увезли оружие в отряд.

На партизанской стоянке меня перед строем поблагодарил командир отряда, а в качестве награды повариха тетя Тоня пожарила мне картошки на сале. И хотя лично я из-за своего малолетства по фашистам не стрелял, но стреляло добытое мною оружие…

Долгожданное освобождение

Я очень завидовал старшим двоюродным братьям по отцу, принимавшим участие в настоящих боях. Увы, Георгий и Костя погибли. Сложили головы и двоюродный брат по матери Игнат Павловский, и муж родной сестры Надежды Владимир. В Бобруйском концлагере оказался мой отец Наум Назарович, от полученных болезней он умер вскоре после войны. Все остальные воевавшие мои родственники вернулись домой с многочисленными ранениями…

Я, младший в семье, в составе партизанского отряда своего дяди Григория Назаровича Дулебенца дождался освобождения ровно через три года с начала оккупации – 28 июня 1944-го. Под натиском Красной армии и партизан немцы бежали с фронта через наш район.

На нашей партизанской земле во врага стреляли из-за каждого дерева, стрелял, можно сказать, каждый куст. Били в лоб и вдогонку. Мы, деревенские мальчишки, были очень горды тем, что помогали взрослым бороться с фашистами, горды нашей общей Победой…

Послесловие

Главный долг – защищать Отечество

После окончания школы юный партизан восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство в родной республике. Но приобретенный опыт обороны малой родины воодушевил его стать профессиональным защитником Отечества.

Владимир Дулебенец окончил военно-морское командное училище в Калининграде по специальности «минно-торпедное дело». Направление получил на Тихоокеанский флот. Командовал корабельным подразделением, исполнял обязанностей старпома и был командиром базового тральщика «Т-105».

Это был самый пик холодной войны. Наш бывший союзник США готовились к термоядерной войне против СССР и параллельно развязали войну против народа Вьетнама. Раскрывать их коварные планы пришлось новому виду военно-морских сил – морской разведке. Быть одним из ее организаторов доверили молодому коммунисту старшему лейтенанту Владимиру Дулебенцу.

С ростом количественного и качественного состава кораблей ОСНАЗ (разведки) ТОФ он командовал кораблями разных рангов, от 3-го до 1-го, был начальником штаба бригады. Более 10 лет принимал участие в оказании интернациональной помощи братскому вьетнамскому народу в его борьбе против американской агрессии. Как гласит документальная «История военно-морской разведки» под редакцией начальника разведки ВМФ СССР вице-адмирала Владимира Федорова (кстати, тоже тихоокеанца), первым об американской провокации в Тонкийском заливе и начале войны во Вьетнаме командованию ТОФ доложил экипаж корабля разведки «Усач», командовал которым Владимир Дулебенец.

Несмотря на возраст (а сегодня Владимиру Наумовичу 88 лет), он и сейчас в строю. Участвует в жизни ветеранских организаций, посещает школы Владивостока и рассказывает подрастающему поколению о годах своей боевой юности, о том, как белорусские партизаны громили захватчиков и освобождали Родину, о том, какой ценой была завоевана Победа.

Фото с сайта partizany.by и из архива Владимира ДУЛЕБЕНЦА

Автор: Николай КУТЕНКИХ