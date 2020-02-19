На первом месте – исключительно талант Предъявить его миру и взять старт на пути к славе юные вокалисты со всей России могут и во Владивостоке

Владивосток ожидает яркое событие: с 23 по 26 марта состоится второй Всероссийский детский конкурс-фестиваль «Другая высота» (0+). Его участники – ребята от 5 до 16 лет. Причем дети будут соревноваться не только в лучшем вокальном исполнении, но и представят на суд жюри собственные композиции и даже видеоклипы.

В жюри, как и в первом конкурсе, приглашены музыкальный продюсер шоу «Голос. Дети» Андрей Сергеев и участница телепроектов «Голос. Дети» и «Юная звезда» Стася Федорова. Призовой фонд – более 200 тысяч рублей. Кроме того, участников ждут призы и подарки от спонсоров. А победителя – уникальный Гран-при.

Гостями вечернего эфира радио VBC стали организатор «Другой высоты» поэт и композитор Екатерина Бабенко и координатор проекта Нина Сурай. Они рассказали ведущим Александре Смолиной и Александру Топорову о том, чем всероссийский фестиваль, зародившийся в приморской столице, отличается от остальных, а также другие подробности предстоящего действа.

Служить трамплином не обидно

– Можно ли считать «Другую высоту» своеобразным приморским аналогом проекта «Голос. Дети»?

– «Другая высота» – это конкурс со своим лицом и своими традициями. Нам посчастливилось взаимодействовать и сотрудничать с «Голосом». Конечно, наши дети стремятся попасть на Первый канал и прославиться. Это большой звездный уровень. И им это удается.

– Выходит, вы эти таланты ищете, на уровень выводите, а потом они берут и уходят на Первый канал. Не обидно?

– Мы немного по-другому к этому относимся. Мы даем детям шанс проявить себя, свои таланты, выступить перед большой аудиторией, на профессиональном уровне. Конечно, все хотят в Москву. Мы только «за», но при этом убеждаем талантливых подростков, что и здесь у нас интересно, что жизнь кипит, есть серьезный соревновательный уровень.

В прошлом году Андрей Сергеев пригласил участников «Другой высоты» Сережу и Диму Каценко на кастинг в шоу «Голос». Без заявки. Говорит, приезжайте, мы вас послушаем. Все были в радостном шоке. Это талантливые братья-близнецы. Их голоса звучат в унисон, как один голос, только с эхом. Сейчас они в Москве. Выступают на Первом канале.

И мы счастливы, когда это происходит. Потому что владивостокские мальчишки и девчонки зачастую боятся подавать заявки в Москву. Думают, что там все платно, что это дорого и далеко. Но там, как и здесь, работает исключительно ваш талант. Мы выступаем в роли трамплина для ребят. Разве можно быть за это на кого-то обиженным?

– Что в организации конкурса является самым сложным для вас?

– Для организаторов в любом конкурсе тяжелее всего выявлять не победителей, а проигравших. Нашей задачей было сделать так, чтобы каждый ребенок ушел от нас с улыбкой на лице.

Слезы разочарования, горечь поражения – все это тоже важный и необходимый опыт в жизни любого исполнителя. И ребенок должен понимать это. Научиться справляться не только с успехом, но и с неудачами, находить в них пользу. Мы стараемся, чтобы этот опыт доставался в максимально комфортной обстановке, воспринимался положительно. Атмосфера «Другой высоты» – это атмосфера большой семьи. Все участники друг с другом перезнакомились, обменялись контактами, стали настоящими друзьями. А сам фестиваль стал ярким и запоминающимся событием в их жизни.

– Почему вы сразу заявили «Другую высоту» как всероссийский конкурс, а не дальневосточный, например?

– Мы думали над тем, чтобы ограничиться для начала Дальним Востоком. Но потом стали получать звонки из других регионов. Дети хотели участвовать. Из Москвы звонили. Говорили: ребята, у вас во Владивостоке попасть на прослушивание к Сергееву проще, чем в столице. Что же теперь, объяснять им отказ географическими причинами? Все решилось само собой. Конкурс всероссийский, подавать заявки могут все желающие.

Хит из-под подушки

– Фестиваль проводится второй год. Какие изменения ждут участников по сравнению с первым?

– У нас так много мыслей и идей, что приходится себя в чем-то останавливать. Повторяться не хотим точно. Тем более что к нам повторно придут ребята, принимавшие участие в прошлом году. Нам надо для них сделать что-то новое, что-то интересное, чтобы запомнилось до самой старости.

В прошлом году в конкурсе участвовали только солисты и дуэты. В этом году мы добавили вокальные ансамбли. Технически это довольно сложно. Например, заявился ансамбль из 12 человек. «Озвучить» их на сцене – задача нетривиальная. Мы не можем поставить им три микрофона и сказать: ребята, разделитесь в группы по четыре и пойте. Для нас это вызов, и мы с ним справились.

Также в этом году появятся два новых конкурса: «Своя песня» и конкурс детского музыкального видео.

Сегодня музыкальные продюсеры и люди из шоу-бизнеса говорят: просто хороших исполнителей, которые поют каверы на известные песни, много. А вот людей, которые бы не только исполняли, но еще и сами сочиняли песни, на порядок меньше. Существует огромный спрос на авторскую песню. Ведь это совсем другое эмоциональное наполнение, более глубокий и насыщенный диалог со зрителями. Поэтому у нас в этом году намечен конкурс оригинальных композиций – «Своя песня».

По сути, это авторская песня. Но от такого названия было решено отойти, потому что в российской традиции авторская песня связана с бардами, с посиделками у костра. А мы ищем оригинальные композиции, написанные для детей или даже самими детьми в популярных среди подростков жанрах, на актуальные для них темы.

Автором может быть человек любого возраста, тут ограничений нет. И оцениваться в данной номинации будет не мастерство вокалиста, а сама песня. Благо Андрей Сергеев и Стася Федорова в этом деле большие мастера. Знают, как оценить оригинальную песню по достоинству.

Мы уверены, что кто-то уже написал что-то важное, что-то интересное. Просто прячет это под подушкой. Мы очень хотим, чтобы эти люди наконец-то заявили о себе. Очень хотим поддержать пишущих людей, которые стесняются это демонстрировать.

– А как появился конкурс детских клипов?

– Мы сами снимаем детские музыкальные видеоролики и знаем, каких усилий это стоит. И мы столкнулись вот с чем: вот ребята сделали клип, выложили его в соцсети, на YouTube, и дальше все, его история заканчивается. Конкурсов детских музыкальных видеоклипов у нас нет. А жаль.

Есть, конечно, общие конкурсы, на которых детское музыкальное видео оценивается наряду со взрослыми. Понятно, что шанса одержать победу у детей в таком соревновании нет.

Мы решили сделать свой конкурс. Нас поддержал Андрей Сергеев. Он будет в жюри вместе с тремя известными приморскими видеографами. Нам подойдет любое музыкальное видео, где исполнителю меньше 16 лет.

Победителей будет дюжина

– Каковы условия участия? Есть какие-то ограничения помимо возрастного ценза?

– Поскольку фестиваль масштабный и затратный, участники платят взнос, сумма которого различается в зависимости от конкурса. И дальше, собственно, остается только соответствие возрастной категории. Вокалисты также проходят так называемый предварительный отбор, слепые прослушивания. Мы смотрим видео, просим, чтобы человек заранее прислал свои записи.

Дети разделены на три возрастные категории. В каждой будет три призовых места. Плюс Гран-при. Плюс конкурсы «Своя песня» и детского музыкального видео. То есть всего будет 12 победителей. Вдобавок мы предлагаем нашим партнерам открыть свою номинацию, выбрать своего любимчика. Чем больше наград, чем лучше.

Планируем закончить прием заявок до 1 марта. Также у нас есть ограничение по числу участников. Мы физически не в силах прослушать больше 120 детей.

– С талантливыми детьми работать непросто. Но еще тяжелее, наверное, работать с их родителями?

– Наоборот, тут нет никаких сложностей. Мы всегда подробно выдаем всю информацию и открыты к диалогу. Вопросов не возникает. А вот с детьми в силу их возраста, конечно, бывают организационные сложности. Особенно во время постановки большого концерта.

Но у нас в команде профессиональные люди. Наш арт-директор Наталья Кучмей – педагог с большим стажем и огромным опытом работы с детьми. Постановка концертов, репетиция общих вокальных номеров, которых будет целых три, – всем этим занимается она.

Без харизмы не прорваться

– Фестиваль пройдет с 23 по 26 марта. Успеете уложиться в это время и всех прослушать, оценить?

– У нас есть четыре дня, насыщенных и напряженных. В первый день мы готовим Wellcome-концерт, на который смогут прийти все желающие. Для нас важно, чтобы ребенок не просто спел какую-то песню на прослушивании, а получил опыт публичного выступления перед большой аудиторией.

Второй и третий дни – это дни прослушиваний. Параллельно будут идти мастер-классы. В этом году мы приготовили очень крутые и интересные встречи с профессионалами. Стася Федорова подготовила свой мастер-класс. Она большая умничка, у нее потрясающая аура. Наши дети ее обожают. Стася в свои 15 лет сама пишет песни. Настоящий пример для подражания. Готовим еще сюрприз для родителей, мастер-класс о том, как воспитывать творческого ребенка. В третий день планируем провести встречу с Андреем Сергеевым.

– Жюри наверняка будет очень сложно оценивать детские выступления?

– В жюри у нас помимо Стаси Федоровой и Андрея Сергеева приглашен профессиональный педагог по вокалу и основатель речевой школы Дмитрий Гребанов.

Системы оценок, как в фигурном катании, у нас нет. Мы ушли от этого еще в прошлом году. Почему? Часто бывает так, что по отдельным характеристикам исполнитель вроде выглядит отлично: и голос хороший, и исполнение идеальное, и артистизм присутствует. Но при этом само выступление почему-то не выстреливает. Может, песня не та подобрана, может, настроения у артиста не было. Если оценить такое выступление суммой баллов, оно, конечно, победит. Но сумма баллов не учитывает вложенную душу артиста.

Поэтому мы приняли решение выбирать победителя коллегиально. Очень интересно, как члены жюри обсуждают того или иного конкурсанта. Вокал не всегда является решающим. Учитывается множество факторов, которые невозможно оценить по балльной системе: энергетика, образ, харизма ребенка…

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ