От картинки не родятся мандаринки Специалисты предупреждают: львиная доля посадочного материала в руках нелегальных производителей

Покупая саженцы для своего сада, интересуйтесь не яркой оберткой, а их корневой системой

В душе почти каждого российского дачника и огородника живет неистребимый романтик. И в нынешнюю пору у них так много искушений, что наскучившим ассортиментом вряд ли можно привлечь их внимание. Чем ближе весна, тем больше времени эти люди тратят на то, чтобы найти в продаже какие-то необыкновенные сорта плодовых и ягодных культур, раздобыть посадочный материал волшебных цветов, перед красотой которых никто не устоит (в том числе высокомерная соседка, умудрившаяся прошлым летом утереть нос всем в товариществе), разыскать поставщиков оригинальных садовых скульптур.

Вот почему, оказавшись в начале февраля в Москве на конференции и выставке, которую ежегодно проводит Ассоциация производителей посадочного материала (АППМ), и оценивая представленные в фойе концертного зала «Останкино» экспозиции главных на сегодняшний день игроков зеленого рынка, корреспондент «В» всем задавала вопрос: «Чем вы готовы удивить на этот раз?» И почти каждый находил чем похвастать.

– Посмотрите, какие замечательные сорта яблок мы предлагаем выращивать садоводам. На дворе февраль, а мы привезли на выставку фрукты осеннего урожая. Вот как долго они хранятся! – нахваливали свою продукцию одни (весьма горделиво и, следует признать, не без оснований).

– Обратите внимание на наши редкие многолетники. Выращивая их, вы можете даже отказаться от капризных кустарников, потому что обойдетесь меньшими жертвами, – уверяли другие. Садовые бирки, подвязки, другая полимерная продукция – это вовсе не мелочь. Чем меньше кустарщины на участке, чем больше всевозможных удобных приспособлений, тем цивилизованнее выглядит участок и тем удобнее работать садоводам, – рассказывали третьи.

Да, в межсезонье, пока наши садоводы и дачники обдумывают стратегию и тактику на предстоящий сезон, планируют благоустройство участков, подсчитывают расходы по закладке новых и реконструкции старых садов, питомники и садовые центры тоже не теряют времени даром. Они готовятся к весеннему наплыву потребителей, чтобы встретить их широким выбором товаров на любой вкус и кошелек. Одним словом, с распростертыми объятиями. Только так можно не упустить свою выгоду.

Пора поднимать планку

Конференция АППМ традиционно проводится в канун горячей для зеленой отрасли весенней поры, нынешняя стала уже 13-й по счету. Заинтересованное и порой острое обсуждение сегодняшних проблем вышло далеко за рамки официальной темы – «Питомниководство: особенности развития отрасли». Да и само название ассоциации можно считать условным, поскольку в нее помимо непосредственно производителей саженцев, семян, цветочной и другой рассады входят садовые центры, компании по ландшафтному дизайну и озеленению городов, поставщики оборудования и материалов, даже профильные туристические, научные и учебные учреждения. К примеру, активным участником объединения является Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур. А недавно в ассоциацию вступил факультет садоводства и ландшафтной архитектуры знаменитой Тимирязевки – Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

Приморцы тоже из года в год участвуют в конференции, правда, в основном одни и те же – лидеры местного зеленого рынка. Назову их так, хотя рискую накликать на свою голову гнев тех питомников, торговых и других работающих в этом направлении компаний, которые предпочитают вариться в собственном соку и не очень-то стремятся поднимать планку своего бизнеса с оглядкой на возросшие запросы покупателей.

– Участие в конференции – это как обзор окрестностей с высокой точки. Взобрался на вершину и видишь, какие за последнее время произошли изменения и к чему нужно стремиться, – поддержали эту точку зрения приморские питомниководы.

Согласилась с нами и ландшафтный дизайнер, директор садового центра Регина Ким.

– С профессиональной точки зрения конференция дает нам очень много, – признала она. – Помогает не прозевать новинки, оценить тенденции развития зеленого рынка, в конце концов, познакомиться с производителями товаров, которые мы предлагаем своим покупателям. Это дорогого стоит – узнать, чем они дышат, как организуют свою работу.

– Разговор на конференции никогда не ограничивается лишь темой производства посадочного материала и защитой интересов питомников, – подтвердил кандидат биологических наук Аркадий Безделев (к слову, применение его научных разработок на практике мы все можем увидеть на красивой территории Приморского океанариума). – Мне и моим коллегам оптимизма добавила информация о том, что повышение качества ландшафтной архитектуры, комплексное благоустройство городских территорий возводится сейчас в ранг государственной программы с соответствующим финансированием. Также конференция – это возможность пообщаться с коллегами со всей страны. Обычно увожу домой с собой «чемодан» полезной информации и новых идей.

Самому Аркадию тоже всегда есть чем поделиться. Судя по отзывам участников конференции, благодаря его лекциям об уникальной природе нашего края, редких и экзотических растениях тихоокеанского побережья у многих появилась мечта побывать в Приморье. Так что, можно сказать, молодой ученый заодно способствует туристической привлекательности нашего региона, делает ему убедительную рекламу.

Питомники бьются за чистоту рядов

Кто-то на конференции сказал: «Питомники в России обречены на успех». Надо понимать так, что работа на этом рынке в нашей стране – дело выгодное. Еще бы: сегодня чуть ли не 90 процентов населения имеют дачи, а тут еще как на дрожжах растет востребованность малоэтажного жилья, к которому прилагается хотя бы небольшой участок земли. Не забывайте и про села, где тоже не отказываются от садов-огородов.

Оптимистичную оценку можно принять. Многие из тех, кто 15–20 лет назад рискнул начать заниматься производством посадочного материала, сейчас на коне. Питомники встали на ноги, создали соответствующую инфраструктуру, получают прибыль и, главное, не боятся конкуренции со стороны зарубежных коллег. Высказывались даже предположения, что грядет переизбыток саженцев, что скоро слишком тесно станет на рынке.

Однако при этом нельзя сказать, что зеленый рынок стал полностью цивилизованным. Аналитики отмечают: до двух третей посадочного материала сосредоточено в руках нелегальных производителей и продавцов. Приморские садоводы и дачники, с кем нам приходилось общаться, часто получают тому подтверждение: они звонят в редакцию журнала «Сады и огороды Приморья», чтобы… пожаловаться на то, что не могут найти адреса питомника, телефон которого опубликован в Интернете. Где уж тут рассчитывать на то, чтобы побывать в самом хозяйстве и посмотреть, как выращиваются саженцы, продегустировать выращиваемые плоды и ягоды. Дни открытых дверей проводят единицы питомников.

– Зачастую под названием «питомник» маскируются банальные перекупщики, – предостерегали участники конференции, представлявшие разные регионы страны. – Можно ли верить в то, что из приобретенных у них саженцев вырастет урожайный сад, что вы получите тот самый сорт, который красочно представлен на этикетке и в описании? Увы, зачастую, кроме разочарования в садоводстве (а это самое страшное и обидное), никаких «дивидендов» от такой покупки вы не получите.

Кому, как не ассоциации производителей посадочного материала, бороться за рынок, чистоту своих рядов? И она это делает. Способствует тому и ежегодное издание каталогов питомников России, по которым можно свериться в случае сомнения, и работа с государственными контролирующими структурами, и участие в формировании правового поля, позволяющего вести честную работу при честной конкуренции.

На повестке дня – сертификация посадочного материала, которая, как считают многие питомниководы, является обязательным условием для допуска саженцев в торговлю. Но вот парадокс: даже большие партии посадочного материала из Европы зачастую завозятся без сертификатов!

Не назовешь стопроцентно легальной и торговлю саженцами через интернет-магазины. Что за сорта они предлагают, будут ли они у нас расти? Только по истечении времени вы сможете получить ответ на этот вопрос.

Приглашение в сад мечты

Понравилась идея о саде мечты – прообразе райского сада, где можно увидеть красиво оформленные ландшафтные композиции, примеры эффектного использования тех или иных растений. Люди тянутся к прекрасному, к тому, что делается с душой, и авторы проекта, начав его реализовывать в нескольких городах, уже подметили, что появление такого объекта способствует увлечению людей садоводством, а следом и реальному увеличению продажи саженцев и товаров соответствующего ассортимента.

Пример был связан с ландшафтными парками. Но это могут быть, например, и демонстрационные сады при питомниках, садовых центрах. Вот где можно оживить рекламу, показать, что называется, в натуре свой зеленый товар, наглядно продемонстрировать особенности того или иного сорта. И проекты таких садов существуют даже у нас в Приморье.

Что касается рекламы как таковой, то без нее тоже не обойтись. И надо отдать должное организаторам конференций за то, что эта тема обязательно включается в повестку дня. На этот раз речь шла об организации рекламных кампаний, эффективности вложения средств в рекламу, методам ее анализа.

– Нужно понимать, что реклама работает с задержкой, это не что-то мгновенное, а нарастающий и убывающий поток, – объясняли специалисты. – Реклама должна строиться на точных статистических данных, конкретных опросах клиентов и покупателей, изучении их откликов. Только тогда можно будет сделать объективные выводы. Без всего этого ни один маркетолог или начальник отдела продаж не может знать, эффективна реклама или нет. Но если он заявляет: «Нам реклама не нужна», то вывод напрашивается сам собой: значит, этот питомник или садовый центр не намерен развиваться, не видит для себя дальнейших перспектив и не стремится наращивать прибыль…

Молодо-зелено – все еще можно сказать о молодой зеленой отрасли нашей экономики, переживающей проблемы роста, проходящей процесс созревания. Но, судя по конференциям, которые проводит ассоциация производителей посадочного материала, прогресс год от года все убедительнее.

А это значит, что мы сможем выращивать свои сады именно так, как это себе представляем: вот здесь яблоньки (те самые, чей урожай хранится до февраля-марта), здесь – обожаемые груши, еще непременно абрикосы, виноград, черешня… Ну да, да, это личная фантазия корреспондента «В». А вы какой сад растите?

Тенденции

От красивой картинки не родятся мандаринки

Рынок посадочного материала в последние годы поменял свой… облик.

Традиционную продажу саженцев с открытой корневой системой (когда надо было следить, чтобы корни растений после выкопки не подсыхали, а почки находились в спящем состоянии) все активнее вытесняет реализация растений в контейнерах. Это удобнее, проще, даже красивее. Еще бы! Вместо голого корявого саженца вы приобретаете яркую упаковку, в недрах которой растения просто не видно.

Хотя и горшок, и грунт, и коробка с картинками денег стоят. Понятно, что новая технология привела к росту себестоимости саженцев.

– Стали искать, за счет чего снижать цену. Оказалось, что кроме как за счет самого саженца не за что! – дал понятный расклад известный в кругу питомниководов человек, крестный отец колонновидных яблонь Михаил Качалкин. – Результат – вот он, на витринах садовых центров. Вместо крепкого саженца-двухлетки порою в рост человека (так было раньше) садоводам предлагают саженец высотой не более 50 см! Сэкономили на том, что горшок взяли поменьше, уменьшили количество субстрата, освоили производство новых видов миниатюрных саженцев. Да, для транспортировки и торговли все очень удобно. А что двухлетка невзрачная на вид… Так это, наверное, компенсирует красочная коробка.

Вырастить полноценную яблоню или грушу из такого посадочного материала, конечно же, гораздо сложнее, чем из крепких саженцев с открытыми корнями (если вообще возможно). Но кто над этим задумывается? Только опытные садоводы. Новички думают, что так всегда и было: чистенько и красочно. Какой там через несколько лет будет плодовый урожай, они не задумываются. А у торговли свои задачи.

Сделайте ставку на Югану

По прогнозам участников конференции, в разряд промышленных сельхозобъектов может перейти жимолость – исконная для Дальнего Востока ягодная культура.

Если раньше она использовалась только в частных садах, то сейчас многие питомники примеривают к ней свои бизнес-планы.

Почему это произошло, объяснил глава крестьянско-фермерского хозяйства «Ягодка» из Беларуси Андрей Костюков.

– Просто-напросто разработаны новые эффективные методы размножения жимолости и появились современные урожайные сорта, дающие не один-два килограмма ягод с куста, как все привыкли, а до семи-девяти! Строятся заводы, перерабатывающие ягоды и фрукты, немало значит и поддержка со стороны государства.

Главное преимущество жимолости в раннем созревании плодов и высоком содержании в них полезных веществ. Выгодно отличается эта культура от других плодовых и ягодных растений также своей морозоустойчивостью и примиримостью к почвам с повышенной кислотностью.

Кроме того, специалисты на конференции заверили, что собранные надлежащим образом ягоды жимолости могут храниться при пониженной температуре до двух-трех недель. А долговечность кустов жимолости достигает 40-50 лет.

Что касается перспективных сортов, то Андрей Костюков первым назвал российский сорт Югана. Начальник Приморского сортоиспытательного участка Анатолий Шагиахметов, который уже успел поработать с новинками, подтвердил, что на Югану действительно можно делать ставку. По своим характеристикам на сегодняшний день эту жимолость можно считать лучшей.

Где родился, там и пригодился

В мире все больше укрепляется тенденция преобладания в декоративном озеленении местных видов и отказ от завезенных извне (интродуцированных) растений.

Но где купить качественные саженцы, например, жимолости Маака, бархата амурского, клена гиннала, сосны корейской, дуба монгольского (заметьте, что в этом списке в основном растения дальневосточной флоры)?

По информации представителей ландшафтных союзов и компаний, в наших питомниках таким ассортиментом занимаются редко. Либо предлагают плохо сформированные саженцы, из которых невозможно вырастить растения со здоровой и долговечной структурой кроны.

– Они грешат пучкообразным ветвлением, имеют множество стволов и вершин, к тому же часто встречается защемление коры, а саженцы с такими недостатками на улицах города не посадишь, – сетовали докладчики на конференции.

Еще более остро стоят эти проблемы на рынке хвойных пород.

– Наш суровый климат не позволяет просто переносить к нам зарубежные виды и сорта. Их необходимо предварительно испытывать, анализировать результаты и только после этого использовать. Поэтому очень важно задействовать в декоративном озеленении свой потенциал. Но посмотрите, что у нас высаживается, а чего днем с огнем не найдешь. Кедр корейский, пихта белокорая, ели аянская и корейская, лиственницы Гмелина и каяндера, можжевельники псевдоказацкий и твердый – эти виды встречаются в наших садах в два раза реже, чем заграничные виды.

Поэтому сейчас стоит задача: используя мировое разнообразие хвойных растений, обогатить этот ассортимент нашими видами. В 2014 году был создан сайт Российского общества селекции и интродукции хвойных (rosih.ru), цель которого – объединить усилия профессионалов и любителей, теоретиков и практиков, коллекционеров и ландшафтных дизайнеров, производителей и потребителей посадочного материала. Присоединяйтесь!

Цветники – за демократичность

Особенности современного русского цветника охарактеризовал агроном, автор множества книг по ландшафтному дизайну Юрий Марковский.

На его взгляд, многим из нас хоть и нравятся по-прежнему традиционные яркие и пестрые клумбы, но все-таки они уже считаются старомодными. К тому же сложны и трудоемки в уходе. Поэтому в городском озеленении они все больше сдают позиции малоуходным цветочным композициям.

Да и в приусадебных садах утверждаются иные принципы цветочного оформления. Их можно назвать либерально-демократичными, поскольку растениям предоставляется гораздо больше свободы, чем, например, в парадных миксбордерах. В таких цветниках вы не увидели помпезно-пышных георгинов, требующих большого ухода дельфиниумов, флоксов, астильб. Чаще они имитируют природные картины сухих лугов, степей, прерий. Любимый материал дизайнеров – устойчивые к непогоде и ветрам злаки, лаванды, вероники, котовники, золотарники, посконники, очитки и другие неприхотливые многолетники.

Но если вы по-прежнему преданы георгинам или флоксам, то что вам тенденции моды? Высаживайте то, что больше греет и радует душу!

Фото автора

Автор: Надежда БРАЖИНА