И в 90 лет можно делать открытия Старейший экскурсовод Приморья заслуженным отдыхом не интересуется

Первый вопрос, который задают участники каждой новой туристической группы экскурсоводу Общества изучения Амурского края Валентине Корабельниковой, звучит изумленно и недоверчиво: «Это вы с нами пойдете?» А завершается каждая экскурсия, которую она проводит, другим вопросом с совсем другой интонацией: «А какие еще экскурсии вы водите?»

Валентина Сергеевна улыбается в ответ. Не так давно она отметила 90-летний юбилей. Но столь прекрасный почтенный возраст совсем не мешает ей водить экскурсии, разрабатывать новые маршруты, отправляться в пешие походы вместе с лигой ходьбы «Женьшень»…

Молодость лихая. Жаль, на Чукотку опоздала

Родилась наша героиня в Забайкалье, в городе Чите. Детство было непростым, как и у большинства детей в то время.

– Я была четвертым ребенком у родителей, – вспоминает Валентина Сергеевна. – Жили мы очень скромно. Отец мой был обвинен в шпионаже, как чуть не полстраны тогда, арестован и сгинул навсегда. А нас, детей и маму, фактически вышвырнули на улицу. От греха мама решила уехать из Читы. Перебрались мы в Новосибирск. Помню, как там жили у кого-то во дворе, ночевали прямо под открытым небом. Благо было лето…

Мама всю жизнь боялась, что меня не примут в институт из-за того, что отец – шпион. Но нет, поступить мне все же удалось, училась я на отлично и окончила вуз с красным дипломом, географом стала. По окончании института имела право выбора распределения. И выбрала я не что-нибудь, а Чукотку: романтики хотелось, чего-то необыкновенного. Работать в геологической партии, искать полезные ископаемые… Строила планы, как поработаю в самом холодном краю Союза, а потом поеду в самую горячую местность – в Кушку, буду работать там (Кушка – город в Туркмении, в советское время – самая южная точка страны и одна из самых жарких. – Прим. ред.). Молодость…

Но в мои романтические мечты вмешалась реальность. Я банально опоздала. Сначала долго добиралась в Николаевск-на-Амуре на поезде. Приехала, когда уже навигация завершалась, последние суда уходят, а тут шторм за штормом. Так я и не смогла попасть на пароход до Магадана. Мне и извещение пришло из партии геологической, что взяли другого человека на мое место.

Вот так и осталась в рыбацком поселке недалеко от Николаевска. Пошла работать в школу, поселилась в старом бараке прямо на берегу Охотского моря.

15 лет там прожила. И первая любовь случилась, и замуж вышла, и ребенок первый там родился, и походами я увлеклась тоже именно там.

Как почему? Я же географ! Как можно преподавать такой предмет детям и понятия не иметь о крае, в котором живешь, об окружающем тебя мире? Мне нужно было изучить лес, реки окрестные… Так и начались походы. Ученики мои с удовольствием в них участие принимали, да и администрация района, к слову, поддерживала, в наиболее опасные местности нам даже проводников давали. Один такой проводник вывел нас как-то с ребятами на старую заросшую дорогу и сказал: вот это тот самый тракт, которым казаки-первопроходцы шли к берегам Охотского моря. Незабываемо!

В природу Охотоморья я буквально влюбилась. Какое там прекрасное, хоть и короткое лето, какие яркие краски… Мы старались ходить интересными маршрутами. Гербарии собирали обязательно, тропы на карте отмечали. И ничего не боялись. У меня были патроны, мальчики брали с собой ружье. Ночевали в заброшенных поселках лесозаготовителей, рыбаков. Или под открытым небом – с палатками тогда было сложно…

Однажды, помню, устроились в таком вот заброшенном домике, уже темно. Кто-то спал, мы с мальчиками еще разбирали прошедший день. И вдруг они говорят: Валентина Сергеевна, по крыше медведь ходит, слышите? Прислушалась – и правда, странный шум какой-то. И вдруг – запах дыма! Я ахнула: горим! Один из мальчиков хотел было закричать, я ему сама рот закрыла: тихо, говорю, только не паниковать. Быстро разбудили всех, дверь открыли, а там пламя навстречу! Мы в окна все выскочили и все успели вытащить.

А еще как-то раз возвращались из похода по реке на самодельных плотах. По самым звериным местам! В том походе мы на берег старались не высаживаться, чтобы со зверем не встретиться; много припасов потонуло у нас, плоты прямо на ходу чинили, но все добрались в поселок живыми-здоровыми… Как-то уже во Владивостоке я встретилась со своей ученицей, Аллой Шашковой. Она была в том походе, часто его вспоминала. Кстати, Алла тоже стала экскурсоводом. И по сей день работает.

– Лихая у вас была молодость…

– Я иногда сейчас думаю: да как же не страшно было? А вот не страшно. Не боялась я. Со мною же 14 учеников, чего бояться? Да мы после того похода в районном конкурсе победили!

Научите нас ходить по водопадам

Вот так и прошли 15 лет северной романтики. А потом Валентина с мужем решили все же перебраться на юга. И перебрались. Действительно на юга – южнее Охотского моря. Во Владивосток.

– Помню, переехали мы, на работу сразу устроилась, опять же учителем географии. А города-то я совсем не знаю. Надо как-то начинать ориентироваться… И вдруг увидела объявление: набор на курсы экскурсоводов. Пришла вольнослушателем. Слушаю лекцию: такое-то здание в районе Луговой. Что за Луговая, я понятия не имею, но себе записываю. Слушаю дальше. Еще одну улицу упоминают. Записываю. А потом по этим записям ходила, знакомилась с городом.

А как начался учебный год, вышла в школу на работу, так и в походы снова начала с учениками ходить – от краеведческой секции Дома пионеров, который тогда располагался совсем рядом с ОИАК, в доме Унтербергера, на Светланской. С ночевкой ходили, с палатками, по краю. Много было интересного!

И вот учились у меня в классе брат и сестра, отец у них был геологом. Он поощрял то, что дети ходят в походы, маршруты подсказывал. Однажды рассказал: есть, говорит, в крае недалеко от села Раздольного водопады. Кравцовские называются. Почти неизученный маршрут. И решили мы их найти. Доехали до Раздольного на поезде. Дальше шли уже пешком и опрашивали местных, маршрут внимательно на карте отмечали. Дошли до ключа, там было заброшенное поселение корейцев. Потом и до водопадов дошли, все отметили, каждому дали название – они и сегодня используются. Поднялись на плоскогорье. Всю дорогу я делала подробные снимки.

Когда спустились в долину, к дороге, уже конец дня. Но мы не планировали ночевку, уверены были, что за день справимся. А моста через реку Раздольную еще не было, его в 1975 году построили. Мы по временным мосточкам переходили, даже без перил – их и не строили как постоянные, потому что в тайфун все сносило… Ну перешли протоку, дошли до дороги. Я чуть не под колеса первого же попутного грузовика бросилась, прошу: довезите до станции, дети без палаток… Взял он нас, ехали мы в кузове, а там известь, что ли, перевозили. Измазались! Зато успели на поезд и во Владивосток хоть и затемно, но вернулись…

Благодаря Валентине Корабельниковой и ее ученикам Кравцовские водопады стали туристическим, экскурсионным объектом, были описаны, их координаты точно нанесены на карты. И таких историй в багаже Валентины Сергеевны очень много…

– Кстати, минувшим летом попросили меня сводить группу на Кравцовские водопады. Я не люблю сейчас там бывать: сердце кровью обливается, сколько мусора, всяких дурацких памятных табличек туристы привязывают, захламляют прекрасный природный памятник. Да и колено было повреждено у меня… Но ладно, говорю, до первого водопада доведу. Очень они удивлялись, когда меня увидели: это наш экскурсовод? А на обратном пути изумлялись: вы ведь нас еще и ходить учили по водопадам, правильно спускаться, фантастика!

Меня иногда просят: не говорите, что вам 90, скажите, что 75, а то люди волнуются. Ладно, отвечаю, что ж… А сама тихо смеюсь.

На плечах у «шкафа» далеко видать

Другой интересный маршрут, который полностью создала и проработала Валентина Корабельникова, называется «К тайнам Седанки». Создавала она его уже в то время, когда район от Седанки до Санаторной активно застраивался особняками.

– Опрашивала ветеранов, старожилов, – вспоминает Валентина Сергеевна. – Стучалась и в особняки, выходили мне навстречу охранники, шкафы такие. Я их просила помочь: например, подсадить меня, чтобы с удачной точки снять старинное здание, скрытое новостроем. Помогали. Там я и нашла старое полуразрушенное здание – летнюю дачу Бринеров. Недалеко от Дома переговоров. Мне даже снимок удалось сделать – уговорила я охранников, чтобы пропустили меня сделать фото.

Или вот еще был маршрут – «Сказ о земле и море». Ох, сколько мне пришлось по зарослям в поисках старых пионерских лагерей продираться…

Так вот как, оказывается, рождаются новые туристические маршруты – не только в работе в архивах, а в самых настоящих экспедициях!

– Валентина Сергеевна, а по каким маршрутам вы водите туристов сегодня?

– Около 10 действующих маршрутов у меня, а всего в свое время водила группы по 40 маршрутам. Например, в конце прошлого года была экскурсия по маршруту «Родились мы в Советском Союзе», создали мы его вместе с Ольгой Васиной, владелицей частного музея русского быта.

Экскурсия автобусная, но, конечно, без пеших проходов не обходится. Мы с экскурсантами по центру города передвигались, я рассказывала об истории Владивостока советского периода: как появился фуникулер, например, о том, что на улице 1 Мая собирались создать каскад фонтанов, как в Петергофе, но не получилось. Рассказывала, что в советское время располагалось в том или ином здании. И про детали не забывала: если говорила, что в этом доме был большой гастроном, то упоминала и об авоськах, которые сегодня становятся популярными вместо пакетов, и том, как в 50–60-е были модны портфели, в которых хочешь – книги, а хочешь – можно было картошку носить, не видно же. Потом все эти вещи мы своими глазами рассматривали в музее Ольги Васиной. Вот такой маршрут.

Сейчас прорабатываю маршрут по улице Русской, которая раньше называлась Великорусской и которая тесно связана своими памятниками сразу с двумя Отечественными войнами – 1812-го и 1941–1945 годов. Там тоже много интересного всплывает.

– А китайцев приходилось водить?

– Давно. Когда Владивосток только открыли. С тех пор не бралась. Потому что была и есть проблема с переводчиками. Переводчики ведь в основном их, китайские. И вот мы подъезжаем к какому-нибудь зданию, я начинаю рассказывать, а переводчик мне: о, пока мы ехали, я уже все это им рассказал. Китайцы смеются, а я себя неловко чувствую: что переводчик там им наплел, какие басни… Нет, больше не связываюсь. Они, как мне кажется, уверены, что мы здесь – временные жители, а они – истинные хозяева этих мест и однажды вернутся сюда как хозяева. Да и ни для кого не секрет, что на их картах наш край включен в состав Китая…

Препятствие – не возраст, а бездорожье

Много лет Валентина Корабельникова была активисткой лиги ходьбы «Женьшень», много лет общалась с ее основателем Вячеславом Китаевым. Сегодня она – аксакал, мэтр, если хотите, патриарх лиги. И по-прежнему продолжает ходить в походы.

– Помню, в международный поход лиги я сына второго с собой брала, в другие походы дочку в коляске возила (у Валентины Сергеевны трое детей: два сына и дочь, которую они с мужем усыновили после трагедии в семье близких родственников супруга, а также четверо внуков и трое правнуков. – Прим. авт.). Вот на кофте у меня, видите, пришит лист женьшеня? Это давний подарок, японцы подарили, я его перешиваю с одной кофты на другую.

Сегодня тоже стараюсь с нашими ходить, не так давно 20 километров по острову Русскому прошла. Хорошо-то как! Хотя потом, уже дома, поняла, что надо все же полегче мне маршруты выбирать. Чтобы меньше бездорожья…

А еще хочу совместный проект с домом ветеранов организовать – экскурсии для них проводить. Там даже пообещали автобусы под это дело найти. Вот ждем, чтобы снега растаяли да потеплее стало.

– А собственные дети и внуки походы-то любят?

– Ни у кого из экскурсоводов такого не бывает. Вот просто закон природы! Ну сами подумайте: чаще всего, если что, детей оставить не с кем, вот и берешь с собой на работу. И по пять раз он идет с тобой по одному маршруту с каждой новой группой, плетется, бедный, мучается… Да у них аллергия на нашу профессию! И у моих тоже. Да, детей и внуков я в походы водила, но сегодня они не слишком их жалуют.

– В чем ваш секрет, Валентина Сергеевна?

– Я часто слышу этот вопрос и удивляюсь. Потому что не знаю ответа. Но раз уж Господь провел меня через такое сложное детство, через множество испытаний, дал силы, значит, на то были причины. И спасибо ему, что и сегодня хватает сил!

А еще… Мне всегда все было интересно. Учиться в школе, в институте, ходить в походы, узнавать новое. В любом возрасте. И никогда не возносилась в собственных глазах. Никогда не просила никого со мной нянчиться. Это и есть секрет? Не знаю…

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, из архива Валентины КОРАБЕЛЬНИКОВОЙ

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ