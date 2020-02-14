Сказка на ночь – только для взрослых Приморский краевой театр молодежи в последнее время стал площадкой для интересных, ярких, порой вызывающих острые споры экспериментов. Здесь открыты двери и для молодых режиссеров, готовых сказать нечто новое, и для актеров, желающих попробовать себя в ином амплуа.

Вот и спектакль «Сказка сказок» (18+), премьера которого состоится сегодня и завтра, еще одно тому доказательство. Во-первых, поставил его молодой актер театра Иван Синицын, во-вторых, жанр спектакля – мистерия, в-третьих, его возрастное ограничение 18+, и это отнюдь не потому, что на сцене взволнованного зрителя будут ожидать пикантные сцены или реки кетчупа в роли крови… Нет, все дело в том, что Иван Синицын решил поговорить со зрителем на серьезные, вечные темы без скидок на возраст.

Основа спектакля – знаменитая книга Джамбатиста Базиле «Сказка сказок». Это первый в истории европейской литературы сборник сказочного фольклора. Вошедшие туда истории позже станут знаменитыми в переложениях Шарля Перро, братьев Гримм.

– Когда я прочел эту книгу, то поразился, – делится Иван Синицын. – Оказывается, всеми нами любимые и считающиеся детскими сказки в первоначальном своем виде довольно грубы и даже суровы. Мы их такими не знаем. Мне захотелось показать зрителю именно этот европейский фольклор, причем в его изначальной форме. Сказки представить такими, как они есть. Мою идею поддержало руководство театра, а главное – Союз театральных деятелей. Я выиграл грант на постановку. И вот готов показать зрителю результат.

Как известно, в «Сказке сказок» 50 историй, в спектакле прозвучат только несколько. А жанр постановки Иван определил как мистерию.

– Вы же помните, что мистерии ставились на библейские сюжеты, а в середину авторы обычно включали какую-нибудь фарсовую пьеску, чтобы одновременно и повеселить, и просветить людей, – поясняет Иван Синицын. – Вот и мы хотим и о серьезном, и о смешном поговорить. Пьесы как таковой у нас нет. Мы все, в том числе и актеры, занятые в спектакле (Мария Стратулат, Павел Пятыров, Николай Тирищук, Илья Панаев, Олеся Белоконь), по сути дела, авторы спектакля, поскольку сочиняли многое все вместе. Мало того, наша «Сказка сказок» – инверсивная постановка, то есть мы включаем зрителя в ткань повествования, привлекаем к участию в спектакле. У нас нет четкого и ясного заранее финала. Концовка каждого спектакля будет такой, как решит зритель. Как мы это сделаем? Голосованием! Нет, я не шучу. Мы очень волнуемся, ведь это первый опыт… Мы не знаем, чем завершится спектакль, каждый раз для нас это будет сюрприз. Пусть зритель решает, что же в финале. Ведь «Сказка сказок» – это спектакль про людей. В каждой сказке есть мораль, и мы обязательно ее вытащим в ходе спектакля. И наш спектакль – взрослый разговор. Поэтому мы не приглашаем подростков.

Как признался молодой режиссер, он много читал об эпохе Средневековья, о шутах – он ведь и сам выходит на сцену именно в этом образе. И чем больше Иван Синицын погружался в знания о том времени и жизни актеров, шутов, тем больше понимал, что в жизни средневекового человека нельзя было обойтись без мистического. Поэтому для создания соответствующей атмосферы в спектакле Иван освоил карточные фокусы и фокусы с монетками, научился удивлять маленькими тайнами. А музыкальное оформление – исключительно подлинная средневековая музыка. Чуть мрачноватая, но скорее таинственная, чем пугающая.

– Мы хотели создать атмосферу уличного итальянского театра, – рассказывает Петр Окунев, художник, сценограф спектакля. – Иван не раз говорил, что всегда мечтал ездить в кибитке с кочующей труппой, с мандолинами и лютнями по городам, как в Средние века, да и книга Базиле увидела свет в середине XVII века, так что в итоге у нас получился спектакль в стиле театра тех времен. Что-то есть в костюмах и гриме героев от карт Таро. Вообще, театр – место, где много мистики по определению, так что и такие ассоциации возможны.

Конечно, гримерам театра пришлось потрудиться, чтобы создать маску для Николая Тирищука (актер предстает перед зрителем в образе очень старой женщины, если говорить в терминах карт Таро – Смерти. – Прим. авт.). Но тем интереснее была работа! И вообще, когда за работу берется молодая энергичная команда, многие трудности легко преодолимы.

Каждый из актеров, по словам режиссера, – это почти что персонаж комедии дель-арте: надменная королева, грубоватая дочь кухарки (ее играет Илья Панаев, поскольку режиссер признался, что не нашел среди актрис театра женщины с грубой, неженской сутью), молчаливый немой юродивый…

– Я внимательно наблюдаю за работой ребят, за тем, как идут репетиции, – говорит художественный руководитель театра Лидия Василенко. – И поверьте, получаю от этого удовольствие. Работать с таким материалом очень интересно.

Средневековые артисты разыгрывали свои мистерии, как правило, вечерами, когда темнело и можно было использовать живой огонь как сценическое средство. Вот и «Сказка сказок» будет начинаться в 21 час. Тоже нечто новое для театра.

– Театр молодежи по определению не должен бояться экспериментов, необычных начинаний, – уверяет директор театра Игорь Селезнев. – Собственно говоря, наша малая сцена стала площадкой для самовыражения, для поиска, для чего-то нового. Но «Сказка сказок» даже для нас что-то совершенно неожиданное. Поэтому мы просим родителей быть внимательнее во время покупки билетов, обращать внимание на возрастную категорию.

Но при этом хочу отметить: мы и дальше готовы давать актерам возможность пробовать себя в новых амплуа. Ведь это шанс, а он должен быть у каждого.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ