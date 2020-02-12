Свадьба 29 февраля – это к большой... экономии Развенчиваем мифы, из-за которых весь мир боится високосного года

В 2020 году человечеству вновь суждено пережить 29 февраля. Последний раз эта возможность выпала нам в 2016-м. И что делать по этому поводу – радоваться дополнительному дню жизни или бояться каких-то неведомых напастей, каждый решает для себя сам.

Как всем известно, наша планета делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и 6 часов, поэтому за четыре года накапливается один «лишний» день. Это заметил еще Гай Юлий Цезарь в 45-м году н. э. Если бы этот факт остался без внимания, то календарный год за многие столетия мог бы заметно сдвинуться и перестал бы соответствовать солнечному. Так если все дело в простой арифметике, то почему многие люди с опаской относятся к високосным годам и винят их во всех неудачах и происшествиях?

Авторы сайта AdMe.ru доверяют только фактам и статистике, поэтому взялись проанализировать мифы о високосных годах. И развенчали их!

Миф № 1. Брак, заключенный в високосный год, будет неудачным

Самая суеверная на этот счет страна – Греция, каждые четыре года количество свадеб там резко сокращается. В этом вопросе греков поддерживают жители России, Украины, Беларуси и Молдовы. Однако миф о том, что в такой год жениться нежелательно, развенчают в любом загсе. По статистике, люди, создавшие семью в високосном году, разводятся не чаще тех, кто сделал это в году обычном.

Во многих странах не то что високосный год, но и сам день 29 февраля никого не пугает. В Англии, например, за последние 19 лет 2989 пар поженились именно в эту дату, и она на 62 % более популярна, чем другие числа февраля (конечно, кроме 14-го). Молодожены шутят, что им повезло, ведь о годовщине свадьбы можно вспоминать раз в четыре года, а это такая экономия!

Кстати, раньше это время называли годом невест, потому что девушка могла посвататься к любому понравившемуся ей парню, а он не мог ей отказать.

Миф № 2. Дети, которые родились 29 февраля, будут несчастливы

В разные високосные годы родилось много известных людей, которые внесли свою лепту в искусство, науку и развитие прогресса: Леонардо Да Винчи, Дэвид Копперфильд, Киану Ривз, Николас Кейдж, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи, Хью Джекман, Уилл Смит, Иоганн Штраус, Марк Цукерберг, Скарлетт Йоханссон и многие другие благополучные, успешные и талантливые люди. Судить о том, насколько сложна судьба этих людей, проблематично. Но то, что они выдающиеся, факт.

Что касается 29 февраля, то шанс появиться на свет в этот день невелик:

1 к 1461. Рождение детей в високосный день происходит реже, чем рождение с 11 пальцами на руках или ногах, тут шансы 1 к 500.

Миф № 3. Високосный год очень «кровожадный»

Ну да, в високосные годы чума нещадно косила население средневековой Европы, дважды в результате разрушительных землетрясений в Китае погибло более миллиона человек, на Японию обрушилось цунами и унесло тысячи жизней, произошло падение Тунгусского метеорита, затонул «Титаник», был произведен взрыв первой американской водородной бомбы, произошло опустошительное землетрясение в Армении, затонула атомная подводная лодка «Курск».

Однако сколько трагических событий произошло вовсе не в високосные годы! Октябрьская революция, начало Первой мировой и Великой Отечественной войн, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, взрыв на Чернобыльской АЭС, гибель «Челленджера» на 73-й секунде полета, на Филиппинах затонул пассажирский паром «Донья Пас», на котором погибло 4375 человек, что делает эту морскую катастрофу крупнейшей в мирное время.

Становится понятно, что войны, стихийные бедствия, техногенные катастрофы происходят стихийно и не подстраиваются под лишний день в календаре.

Миф № 4. В этот период лучше не покупать недвижимость

Считается, что в високосный год нельзя начинать строительство дома или покупать жилье. Ведь, как утверждают суеверия, с постройкой дома будут сплошные проблемы, а купленная квартира и вовсе будет несчастливой.

Логическое объяснение такой примете найти нереально. Риелторы утверждают, что спада на рынке недвижимости в високосные годы не наблюдается.

Миф № 5. Не рекомендуется путешествовать

Существует ограничение и на этот счет: якобы поездка даже в соседний город не сулит ничего хорошего.

А вот факты. Крупнейший инцидент с крушением поезда приходится на обычный 1981 год: в Индии ураганный ветер опрокинул состав в воду, погибло около 800 человек.

Если посмотреть статистику крупнейших катастроф в истории авиации, то крушения с самым большим количеством жертв приходятся вовсе не на високосные годы. Список возглавляет авиакатастрофа с участием двух авиалайнеров, которая произошла в 1977 году на Канарских островах: при попытке взлета в аэропорту Тенерифе Boeing-747 голландской авиакомпании KLM в тумане врезался в Boeing-747 авиакомпании PanAm. В результате столкновения погибло 578 человек.

Миф № 6. Не стоит менять место работы и начинать бизнес

На целый год невозможно остановить жизнь, и кому-то все же придется сменить работу по ряду причин. Многих успешных людей лишний день в году не смущал, и для них он стал удачным. Например, в разные високосные годы были официально зарегистрированы компании Coca-Cola, Nike, Apple, BMW, Facebook.

Действительно, какой смысл отказываться от своих планов или выгодного предложения из-за «не той даты». Риск – дело благородное (а если вдруг не повезет, всегда можно свалить вину на високосный год).

Миф № 7. Нельзя делать ремонт и строить дом

Считается, что в високосный год стройка или ремонт будут продвигаться с трудом, затянутся, обрастут проблемами. Никаких доказательств этому нет. Каждый год огромное количество жилых домов в мире строится и заселяется людьми, которые начинают там ремонт, обращая внимание только на время года: лучше всего успеть сделать все работы весной и летом.

И кстати, в високосные годы были построены весьма необычные здания: «Танцующий дом» в Праге, самый высокий в Европе небоскреб «Осколок» в Лондоне, «Лесное спиральное здание» в немецком Дармштадте. А строительство Пизанской башни, которое затянулось почти на 200 лет, закончилось именно в високосном 1360-м. Скажете, криво закончилось? Да ладно, она же стоит уже почти восемь веков, да еще благодаря ей городок Пиза прилично зарабатывает на туристах!

Миф № 8. В такой год не случается ничего хорошего

Ну уж нет! Если присмотреться, можно увидеть много положительного. Например, с каждым високосным годом совпадает проведение летней Олимпиады, а это 16–18 дней настоящего праздника для всех людей, не только спортсменов. Тут и яркие соревнования, и поездки болельщиков в страны, где они раньше не бывали, и грандиозные церемонии открытия и закрытия Игр с участием известных артистов. Их трансляции каждый раз бьют рекорды.

А еще в високосные годы были изобретены радио, газовый и дизельный двигатели, печатный станок и антибиотик пенициллин!

Подытожим. В природе нет такого понятия, как «високосный год». Его придумали люди. Это все психология. Причина наших страхов в нас самих. Когда в подсознании прочно сидит мысль, что високосный год несчастливый, поневоле будешь ждать от него неприятностей. Так что давайте начнем с простого: не будем ждать напастей в этом году. Будем жениться, летать самолетами и ездить поездами, строить дома и покупать квартиры, начинать великие дела и рожать детей. И болеть за наших на летней Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Кстати

Мистикой и суевериями високосные «явления» обросли еще с древних времен. Год с «лишним» днем связывают со святым Касьяном. По одной из легенд он предал Бога, переметнулся на сторону Сатаны и был за это наказан. Было приказано три года бить его по лбу молотком, а на четвертый отпускать на землю. Еще одно предание: Касьян служил у ворот ада и только один раз в четыре года мог оставить свой пост.

Согласно поверьям появлялся Касьян именно 29 февраля. С этого времени и начиналась череда несчастий: животные гибли, урожай не рос, люди голодали, болели и умирали. Говорят, именно в Касьянов день нельзя начинать никаких дел, лучше вообще не выходить из дома и отложить работу.

Цифры и факты

Рожденные 29 февраля

Рекорд наибольшего числа поколений, родившихся в високосный день, принадлежит семье Кео. Питер Энтони Кео родился 29 февраля 1940 года в Ирландии, его сын Питер Эрик – 29 февраля 1964 года в Великобритании, а внучка Бетани Уэлс – 29 февраля 1996 года.

Карин Хенриксен из Норвегии принадлежит мировой рекорд рождения наибольшего числа детей в високосный день: 29 февраля в 1960 году родилась ее дочь Хайди, в 1964-м – сын Олав и в 1968-м – сын Лиф-Мартин. Вероятность этого равна 1 к 311853518.

Раз в четыре года, 29 февраля, во Франции выпускают юмористическую газету La Bougie du Sapeur («Свеча сапера») тиражом 200 тысяч экземпляров. Продается она по 4 евро за экземпляр, но щедрые инвесторы могут купить пожизненную подписку – всего 100 евро за столетие. Издается «Свеча сапера» с 1980 года, ее последний (на данный момент) номер был юбилейным, 10-м, он вышел в 2016 году. Стало быть, в 2020-м ожидается 11-й выпуск «високосной газеты», как называют ее журналисты. Интересно, что среди прочих материалов в «Свече…» печатается кроссворд, ответы на который можно узнать только через четыре года.

Существует Всемирный клуб рожденных 29 февраля, который насчитывает более 10 тысяч членов. Люди, появившиеся на свет в эту необычную дату, могут связаться друг с другом.

Все родившиеся 29 февраля могут с размахом отметить день рождения в американском городе Энтони (штат Техас) – самопровозглашенной Всемирной столице високосного года. Раз в четыре года власти Энтони проводят там фестиваль, включающий в себя праздничный обед для именинников.

Фото:

с сайта pixabay.com, с сайта wikipedia.org

Автор: Отдел новостей «В»