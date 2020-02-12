Почему суды выбирают заключение под стражу? Подозреваемые могут ждать вынесения судебного приговора, оставаясь за решеткой годами

Юристы давно говорят о преобладании в российском уголовном производстве обвинительного уклона. Если дело возбуждено, то шансы обвиняемого на оправдательный приговор исчисляются в долях процента. Одним из «гвоздей», не позволяющих расшатать эту тенденцию, по признанию тех же юристов, является такая мера пресечения, как заключение обвиняемого под стражу. Самая суровая мера пресечения. И, пожалуй, самая распространенная.

О том, как она применяется, причем порой в самых неочевидных случаях, рассказал в эфире 8 канала известный приморский адвокат Игорь Поляков.

– Заключение под стражу – это одна из мер, которая избирается судом в отношении обвиняемого по инициативе следователя или дознавателя, – поясняет юрист. – Мер пресечения много: подписка о невыезде, залог, домашний арест. Но самой суровой считается, конечно, заключение под стражу. Как правило, такая мера избирается на два месяца и продлевается по истечении срока до самого приговора. Я знаю случаи, когда люди находились под стражей годами. Сначала 18 месяцев – на период следствия. Потом еще столько же – на суд. А судья может возвратить дело обратно следователю. По разным обстоятельствам. И процесс затягивается. Все это время человек остается за решеткой…

Прокурор сто раз подумал бы…

– До 2003 года санкцию на арест подозреваемого давал прокурор. И порядка в этом деле было больше, – отмечает Игорь Поляков. – Потом законодатель решил, что судебный контроль за соблюдением конституционных прав граждан (точнее права на свободу) будет более эффективным. Сейчас меру пресечения определяет своим постановлением суд.

Как показало время, эта передача функций цели не достигла. Когда санкцию выдавал прокурор, он нес персональную ответственность за ее законность или незаконность. Происходило это так: в кабинете у прокурора выступали защитник и следователь. Каждый высказывал свою позицию по существу. Прокурор выслушивал их, а после принимал решение. Если решение было принято незаконно, его в дальнейшем можно было отменить через суд, и тогда прокурор попадал в очень неприятную ситуацию. Регулярное принятие незаконных решений и незаконное помещение людей под стражу могло закончиться для него не только карьерным спадом, но и дисциплинарной ответственностью вплоть до лишения занимаемой должности.

Когда эти функции передали судьям, для них это стало чем-то вроде дополнительной и нежеланной нагрузки. Разумеется, пошло штампование постановлений о заключении людей под стражу. Как бы ни возражала защита на ходатайства следователей (а они предпочитают именно эту меру пресечения), человек все равно оказывался в изоляторе.

По словам юриста, сегодня видны приметы небольшой либерализации в этом отношении. Постановления судов первой инстанции, выбравшей заключение под стражу, все чаще отменяются судами высшей инстанции. Но является ли эта примета характерной и «долгоиграющей» или же это просто совпадение – сказать сложно.

Шок на грани инфаркта

– Пока что в моей практике есть много примеров вопиющей несправедливости, – констатирует адвокат. – Вот один из них. Во Владивостоке на крыльце одного из ночных клубов произошло убийство. Мгновенно начинается оперативно-следственный рейд по близлежащим домам. В ходе опроса населения одна пожилая и странноватая женщина говорит полицейскому: «Я думаю, что это убийство вполне могли совершить мои соседи-подростки». Женщина зла на весь мир, и в частности на молодежь. Она явно не в себе. И она высказала лишь предположение, ничего вообще не зная об этих подростках. Однако к ним с обыском пришли полицейские. Двоим повезло: у них нашлось алиби. А вот у третьего, 15-летнего школьника, который в это время делал уроки один, алиби не оказалось. Его отвезли в суд. Следователь попросил заключения под стражу: мол, против него говорит свидетель. Я был адвокатом этого парнишки. Возражал, как только мог, со всей искренностью. Домашний ребенок, как котенок испуганный, хватается за маму, за папу, у него завтра контрольная, плачет: «Я никуда не поеду, чего вы от меня хотите?» Но его заключили под стражу. Благо, что через десять дней нашли истинного убийцу, который никакой связи с этим подростком не имел.

Школьника выпустили, даже не извинившись. Никто не подумал, какую моральную травму получил этот мальчишка, оказавшись за решеткой, какой негатив у него остался на всю жизнь по отношению к нашей правоохранительной системе. И какой шок на грани сердечного приступа пережили его родители…

Есть масса других примеров. Экономика, передел бизнеса, коммерсанты инициируют возбуждение уголовного дела против конкурента или против человека, чей бизнес им приглянулся. Его нужно изолировать от руководства компании. Под надуманным предлогом возбуждается уголовное дело, его заключают под стражу. Пока он сидит, в его фирме переписываются доли, акции, конкурент забирает его клиентов, а сама компания бизнесмена банкротится. Эти факты приняли массовый характер. Об этом постоянно говорит уполномоченный по правам предпринимателей Российской Федерации. Есть также категория политических дел и много других примеров.

СИЗО и здоровье несовместимы

Основанием для отказа в заключении под стражу могут быть медицинские показания. Есть перечень заболеваний, препятствующих содержанию человека под стражей и отбытию им наказания.

– Но там не говорится, что эти болезни препятствуют заключению под стражу. Я знаю случаи, когда люди, находясь в крайне тяжелом состоянии, продолжали находиться за решеткой. Инвалиды, безрукие, безногие, – подчеркивает Игорь Поляков. – В моей практике был практически слепой подзащитный. У него одного глаза не было, другой – минус восемь или около того. С другом-ремонтником распивали спиртное на подряде. Друг уснул, слепому захотелось продолжения. Он похитил у товарища дрель, продал ее, на вырученные деньги взял чекушку, допил ее и тоже уснул. Наступило утро, а с ним и выяснение отношений. В общем, друг написал на слепого заявление. И этого инвалида заключили под стражу. Он просидел за решеткой полгода – до суда, на котором его приговорили к условному сроку. Там даже потерпевшего не нашли: он уехал куда-то на заработки и думать забыл и про слепого того, и про дрель. И дрель эта, как выяснилось, была старой, разваливавшейся, режимы не переключались, и стоила она копейки. А инвалид провел за это полгода в заключении…

Когда человека заключают под стражу, главная задача – его оттуда вызволить, потому что болезни свои он там не вылечит, а разовьет, еще и получит новые. Люди оставляют в изоляторах здоровье. От всех недугов лечение там – анальгин. И не потому, что сотрудники изолятора такие плохие. Просто СИЗО финансируются по остаточному принципу. Так же как и больницы при них. Все, что они могут предоставить в рамках скудного финансирования, они предоставляют. Но перечень медицинской помощи там, по сути, средневековый.

В суде «слушают» лишь документы

Игорь Поляков констатирует: мотивами для заключения человека под стражу могут стать даже не выявленные факты, а просто… цитаты из Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

– Ходатайства о заключении человека под стражу написаны канцелярским языком, который обычному человеку вообще непонятен, – говорит адвокат. – Надо иметь юридическое образование, чтобы их осилить. А когда осилишь, зачастую понимаешь, что написан полный абсурд. Как правило, просто все под копирку взято из УПК: подозреваемый может скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью, может иным образом воспрепятствовать установления истины и так далее. Это фразы-клише, которые начинаются со слова «может». Когда просишь обосновать, доказать, привести факты, в ответ ничего не получаешь. Переписать статью из кодекса оказывается достаточным, чтобы человека отвезли в изолятор.

Есть ли в этой теме нюансы, которые было бы полезно знать абсолютно любому человеку?

– Есть определенная специфика, – отмечает адвокат. – Например, пресловутый обвинительный уклон. Если человек не будет сопротивляться, не будет отстаивать свою позицию, он через несколько часов окажется в СИЗО, потому что следователи его права и свободы защищать не станут.

Также необходимо понимать, что судебные заседания по определению меры пресечения краткосрочные. Иные длятся 15 минут. В этот небольшой временной отрезок нужно грамотно исследовать документы, обратить внимание суда на какие-то моменты, которые очень важны, чтобы решение о заключении под стражу не было принято.

Если кто-то волею судеб оказался фигурантом уголовного дела, подозреваемым, нужно готовиться к борьбе. Собрать все положительные характеристики, медицинские документы о состоянии здоровья, грамоты и медали, которые получал в течение жизни.

Один мой коллега-адвокат пришел с клиентом в суд, начал рассказывать, какой молодец его доверитель, какие грамоты и благодарности имеет. Судья в ответ: «Говорите вы хорошо, а документы где? Где эти награды и благодарности? Я их не вижу…» Это в быту достаточно устных заверений. В суде «слушают» только документы. В итоге человека заключили под стражу.

Фото из архива «В»

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ