Тебе изменили? Прими как подарок Предают личности незрелые, травмированные в детстве, уверяет психотерапевт

Измена, к сожалению, частое явление в семейных или любовных отношениях. Есть люди, которые налево ходят так же легко, как в булочную за хлебом. В этом случае можно лишь задать вопрос: почему они оказались рядом с вами?

А есть измена, которая в равной степени причиняет боль как вам, так и тому, кто ее совершил. И, несмотря на то, что ты сама уже далеко не девочка (или мальчик – пол здесь непринципиален), прочитала кучу психологических статей, не раз советовала знакомым, как поступить в том или ином случае, когда сама оказываешься с проблемой лицом к лицу, твое основное состояние – растерянность. И в самом деле, какие умные мысли, когда от предательства самого близкого человека из тебя словно весь воздух выпустили, «а в груди прям жгет, прям жгет, будто жар в печи скакнул…»

И в некоторых случаях без помощи со стороны не обойтись. Психолог, психотерапевт Олег Сумарин в эфире 8 канала Владивосток дает советы, как правильно справиться с изменой…

Зачем мужу в клозете телефон?

– Олег Юрьевич, какие симптомы у приближающейся измены?

– Например, в ваших привычных, устоявшихся отношениях что-то меняется: они стали более прохладными, а супруг вдруг особенно остро начинает охранять свое личное пространство. Он (или она) все чаще задерживается по вечерам на работе и куда-то уходит из дома по выходным. Закрывается в ванной комнате с телефоном, на котором почему-то установил блокировку, как-то особенно таинственно отвечает на звонки и сообщения.

– Узнал ты об измене (что бы там ни говорили, а такой рояль сложно спрятать в кустах) и что с этими знаниями делать дальше? Обсудить с неверным или затаиться и обидеться?

– Обязательно озвучивайте свои чувства и эмоции! Не надо вести себя словно обиженный ребенок. Многие из нас несут свои детские травмы во взрослую жизнь, в том числе и в семейные отношения, и в случае конфликта уходят в себя, обижаются, пытаются манипулировать. Тогда как взрослый человек старается услышать партнера, найти компромисс.

Некоторые обманутые супруги стремятся подтвердить свои подозрения. Зачем?! Затем, чтобы еще больше разрушить отношения или привязать к себе человека? Быть вместе вовсе не значит предъявлять на кого-то свои права. Напротив, одно из основных правил семьи – обязательно соблюдать и уважать чужие границы.

А дальнейшие действия зависят уже от того, какая перед вами стоит цель. Задайтесь вопросом: с чем вы хотите выйти из этой ситуации?

– Большинство ответит, что хочет сохранить семью, вернуть мужа (жену). А как?

– Столкнувшись с изменой, мы пытаемся эту проблему решить, вернувшись в комфортное состояние. Между тем умные люди говорят: нужно искать не комфорт, а проблему. Потому что, решая ее, ты растешь. Случилась в семье проблема, прежде всего обращайся к себе. Если ты, как собачонка, бегаешь за ним, унижаешься, ставь себе галочку: ты превращаешь себя в жертву! Не он это делает, а ты. Он лишь лакмусовая бумажка, которая показывает, что происходит с тобой. В этом случае нужно не пытаться вернуть ушедшего на сторону супруга, а стать самодостаточной. Тогда ты станешь привлекательной и для него. Главное, нужно осознать: ты это делаешь не для того, чтобы его удержать, а чтобы самой стать лучше, чтобы сохранить себя.

– То есть ни в коем случае не теряя чувства собственного достоинства…

– Если мы понимаем, что мудрая жизнь дает только те уроки, которые необходимо пройти, тогда иногда можно и нужно наступить на горло своего самолюбия и затолкать гордыню очень далеко.

Виноваты все. Кроме изменщика

– Что делать, если он (она) не хочет идти на компромисс?

– И такое случается. Мне часто звонят женщины (раза в полтора чаще, чем мужчины) и жалуются, что их мужья не желают идти на контакт, консультироваться у специалистов, заявляя: тебе надо, ты и иди, а у меня все в порядке… И не надо! Категорически не надо тащить человека за помощью к специалисту, если он этого не хочет. Более того, не надо к нему приставать, если у него нет желания даже на «поговорить». Значит, у него на это нет ресурсов или навыков. Для начала обратитесь к специалисту сами, и уже с ним вы найдете способ вывести супруга на диалог.

Кроме того, женщине необходимо научиться разговаривать с мужчинами: доносить до них то, что они хотят сказать. Говорю это исходя из собственного опыта. Приходит ко мне на прием женщина, 10-15 минут говорит, о чем – непонятно. Она просто выплескивает свои эмоции. Конечно, мужчина в таком диалоге всегда будет в проигрыше, поэтому он уклоняется от разговора.

– Что людей провоцирует на измену? Вопрос, как вы понимаете, об обычных людях, не о ходоках.

– Большинство наших проблем родом из детства. Измены – не исключение. Что логично: все привычки, правила, установки мы берем из своей семьи, из своих отношений с родителями, из отношения родителей друг к другу. Один из моих клиентов, будучи человеком женатым, активно ходил налево. И сам страдал от этого. В каждой новой женщине он искал мать. Ему в детстве не хватало материнской любви, и уже во взрослом возрасте он пытался компенсировать этот недостаток. Мужчины на стороне, как правило, ищут понимание, участие – все то, что недополучили в семье, сначала в родительской, затем в своей собственной.

Измена женщины – это поиск недостающих ей эмоций. Один из клиентов пришел с проблемой: жена влюбилась в другого. Нет, измены физической там не было, она даже не планировалась. Просто женщина придумала себе любовь, несмотря на то, что объект ее чувств не собирался строить с ней никаких отношений. С супругом ей не хватало эмоций, вот она сама себе их и продуцировала. Она страдала сама, разрушалась семья.

Как правило, в измену идут незрелые личности, травмированные в детстве. Они исходят из тех правил, которыми были запрограммированы еще в родительской семье. В новых отношениях они ничего нового не находят и вновь оказываются в схожей ситуации, наступая на те же самые грабли. Все это в равной степени относится и к мужчинам, и к женщинам.

Онлайн-левак разрушает брак

– Массовый уход в Сеть влияет и на формат измен. Они все чаще случаются благодаря Интернету…

– Если вы за годы брака так и не научились договариваться и ваша половинка уходит в соцсети, чтобы хотя бы там получить внимание, ваши дальнейшие действия могут развиваться в двух направлениях. Вы можете обидеться. А можете задаться вопросом: что я могу сделать, чтобы вновь стать привлекательным для супруги (или супруга)? Осознать, что онлайн-измена также показатель неполадок в семье. И что даже третье лицо, то, с которым вам изменили, это не значимая фигура, а лишь индикатор того, что что-то не так в отношениях. В этом застоявшемся постоянстве должна пойти какая-то динамика. А онлайн-любовник и есть катализатор процесса.

– А что делать, если вторая половина увлеклась просмотром «клубнички», заменяя ею реальный секс?

– В этом случае нужно четко отдавать себе отчет: это уже патология. Если ты ушел в онлайн, заменив реальную женщину контентом «18+», значит, у тебя есть какая-то глубинная проблема, которая не только не позволяет тебе вести нормальные отношения, но и разрушает тебя! И не отговаривайтесь тем, что девушка на мониторе компьютера моложе, привлекательней вашей супруги. Неужели вы в самом деле рассчитывали, что юная, красивая, вкусно пахнущая девушка, с которой вы когда-то познакомились, останется всегда такой? Мы все с возрастом меняемся! И если вы строите отношения только на физиологии и сексе, то эти отношения заведомо обречены. Ради чего вы вступаете в брак? Ради комфорта, регулярного секса, рождения детей? Но все это не может быть базой для создания семьи. Для меня партнерские отношения – способ обретения себя. Один умный человек, православный священник, как-то сказал, что создание семьи – это гораздо глубже, чем даже просто уход в монастырь. Здесь ты испытываешь гораздо большее давление – эмоциональное, психологическое…

Есть ли жизнь после измены?

– Как пережить измену? Вопрос по большей части касается обманутой стороны. И есть ли шанс возродить отношения?

– Все проходит, и этот тяжелый период также закончится. Психологи определяют измену как потерю на физическом уровне, и чтобы ее прожить, нужен где-то год. А как вы из него выйдете, зависит от вас. Если не хватает собственных ресурсов, идите к психиатру, к неврологу, пусть он вам назначит консервативную терапию. Ну а затем к психологу – обретать себя.

А насчет шансов… Почему нет? Любой человек может оступиться. Вы же не бросите больного? Схожая ситуация и здесь. Да, тебе больно. Но если жизнь предоставляет тебе ситуацию, значит, она (ситуация то есть) тебе нужна. Просто задайся вопросом: почему изначально ты выбрал этого человека для совместной жизни? Почему он оказался таким через 5–10 лет вашего брака? Все эти годы ведь именно ты создавал (создавала) его, как и он тебя, и вы вместе спровоцировали эту ситуацию.

Люди к изменам относятся как к наказанию за что-то. Для меня это способ обретения себя. В идеале же эта ситуация (как и любая другая) должна стать для вас уроком, помочь вырасти и стать сильнее. И четко для себя усвоить: измена – величайший подарок для вас.

– Неожиданно!..

– Объяснюсь: ни одна жена (или муж) с вами до конца не будет. А измена… Воспринимайте ее как напоминание о том, что рано или поздно все заканчивается. Моя давняя клиентка, которой я когда-то помог пережить предательство мужа, спустя годы позвонила мне. Рассказала, что недавно похоронила супруга. И поблагодарила за то, что тогда я ей помог остаться сохранной после его измены. «Благодаря его измене я стала самодостаточной в этой жизни», – сказала она мне.

– То есть тебя предали, а ты прости и живи дальше? Не будут ли изменники прощение воспринимать как твою слабость?

– А прощать никого и не надо. Если вам изменили, должна быть какая-то компенсация. Какая – зависит от ваших потребностей и возможностей виновной стороны. Кому-то покупают квартиру, кому-то каждые 15 минут отзваниваются и отчитываются о своем местоположении, а кому-то каждый вечер пятки массируют. Но партнер должен быть взрослым для того, чтобы вас услышать и пойти вам навстречу. Отказывается? Значит, нужно дистанцироваться. Необязательно сразу разводиться. Устроить, например, паузу в сексе (кого это когда останавливало? – Прим. авт.). Вот только детей не надо посвящать в ваши разборки…

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Анжелина ШИЛАН