Пушкинский дуэт: мы кошки самых честных правил О том, что кошки – весьма культурные создания, уж мы-то с вами, дорогие читатели, знаем не понаслышке. «В» планомерно знакомит вас с представителями семейства кошачьих, обитающими в разных учреждениях культуры приморской столицы.

Не беремся судить, насколько эти кошки держат под контролем грызунов, которые неизбежны в зданиях старого фонда, где в основном базируются эти учреждения (хотя, скорее всего, точно держат), но с уважением относимся к самому факту присутствия хвостатых-полосатых в театрах и музеях: это добавляет им полезной домашней теплоты.

Примеры тому – и кошка Маша из музея имени Арсеньева на Светланской, 20, и кот Марик, обитающий в здании Приморской сцены Мариинского театра, и кошка Музя из Музея города, что на улице Петра Великого, 6.

То же самое подтвердит и Пушкинский театр Владивостока. Тем более что здесь уже больше трех лет обитают сразу два пушистых существа – Маруся и Кеша.

Красавица черепаховой окраски Маруся появилась у дверей театра в середине осени 2016 года. Совсем еще юная кошечка-подросток отчаянно пищала под окном. Тогдашний директор Пушкинского театра Наталья Калинина услышала, стала подкармливать животное, а через некоторое время Марусю пустили внутрь, потому что становилось холодно. Она сразу освоилась в большом здании, но вела себя деликатно, на сцену не лезла, во время скопления зрителей старалась не появляться. Для хорошей кошки, считает Маруся, места в театре и так достаточно: тут тебе и гардероб, и репетиционные помещения, и служебные кабинеты…

Кеша, как рассказали сотрудники театра, пришел через год-полтора. Маруся выходила по своим кошачьим надобностям на задний двор, там впервые и объявился Кеша. Сначала он делал вид, что его совершенно не интересуют разноцветная кошка и люди, которые ее выпускают из дверей и впускают обратно. Потом стал принимать угощение, а в один прекрасный день тоже решился войти в двери. Ему разрешили остаться.

Поначалу Маруся без восторга отнеслась к чужаку в своих владениях, они даже пару раз подрались. А потом все же подружились: мир-то, он всегда лучше ссоры, да и еды, теплых батарей и людского внимания здесь вполне хватает на двоих. Сейчас Кеша и Маруся не разлей вода. Хотя, если Кеша застает Марусю не в духе, вполне может заработать пару оплеух: а не лезь к даме без приглашения!

Запретных мест для кошачьей парочки в театре нет, но деликатные животные не настаивают на посещении концертов, лекций или студенческих сборищ. Впрочем, если посетители проявляют инициативу и гладят их, коты не возражают. Маруся вообще очень ласковая: нашему фотокору Алексею Воронину она охотно подставляла и бочок, и спинку, и даже руки лизала – только приласкайте.

«Профессиональных» обязанностей у Кеши с Марусей нет, поскольку мышей, как утверждают в театре, здесь не водится. Но поработать «антистрессами» они готовы всегда.

– Кеша, конечно, поумней Маруси, – говорит директор Пушкинского театра Александр Вовненко. – По характеру Маруська – вредина, а Кеша очень настырный. Еду мы покупаем все вместе, впрочем, коты непривередливые, как все, кто испытал настоящий голод. В теплое время года они любят спать на солнышке, например, на подоконниках, а зимой их любимое место – батареи на первом этаже. Коты по ним просто растекаются, обнимают всеми лапами и спят так, что поневоле хочется прилечь рядом…

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ