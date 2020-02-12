Морской доктор принимает ежедневно Ученые Национального научного центра морской биологии, в структуру которого входит Приморский океанариум, на протяжении многих лет сотрудничают с коллегами из Института океанографии в Нячанге (Вьетнам). Одно из направлений совместных исследований – изучение сложного ихтиоциноза кораллового рифа. Часто объектом научного интереса становятся небольшие жители кораллового общежития – губаны-доктора (Labroides). Они, несмотря на скромные размеры, несут серьезную социальную нагрузку в рифе – спасают рыб от паразитов.

Собственно, паразиты – основной корм губанов-докторов, изредка они могут подъедать отмершую кожу рыб. Пищевые пристрастия, ставшие профессией рыб, нашли отражение в многочисленных названиях губана: он не только доктор, но и рыба-уборщик, рыба-чистильщик, рыба-медсестра. Чтобы хищники не перепутали докторов со своей потенциальной добычей, губаны перед чисткой выполняют характерный танец. Эта последовательность движений понятна каждому обитателю рифа, поэтому чьей-либо жертвой доктор может стать только в случае гастрономической ошибки.

Доктора – маленькие рыбки, не больше 5 сантиметров, тогда как многие «пациенты» превосходят их в размере в десятки раз. «Врачебный» прием порой длится довольно долго: на предмет паразитов губаны исследуют не только поверхность тела, но и жабры пациентов.

Губаны-доктора живут в каждом аквариуме экспозиции «Тропические моря», а также в «Океанской бездне» Приморского океанариума. Как и в природе, в аквариумах они определяют себе пункты приема рыб – чистилища. Например, в «Океанской бездне» эта роль отведена нескольким крупным камням с небольшими углублениями-пещерками для докторов. Если задержаться у самого большого аквариума океанариума, можно стать свидетелем того, как скат, акула или гигант групер терпеливо проходят диспансеризацию.

Фото предоставлено Приморским океанариумом