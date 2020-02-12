Если звезды изучают, значит, это нужно Активные обитатели контактной зоны (тачпула) Приморского океанариума – морские звезды. Прикладной смысл их изучения не в промысловом значении, которого, в общем-то, нет. Биохимиков интересуют содержащиеся в иглокожих вещества, обладающие противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, а также восстанавливающие нервные клетки.

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии на протяжении многих лет проводят исследования полярных стероидных соединений и полярных липидов, находящихся в морских звездах. Эти вещества отличаются по структуре от всех соединений, которые содержатся в наземных организмах. Известно, что они восстанавливают нервные клетки, подвергшиеся стрессовому воздействию, и могут быть использованы при лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона. Также приморские ученые активно изучают противоопухолевые свойства полученных из морских звезд соединений. Главное, что такие соединения активно действуют на опухоль в нетоксичных концентрациях, то есть убивают именно опухолевые клетки, не затрагивая здоровые.

Помимо этого, исследования ученых показали, что соединения, полученные из морских звезд, снижают воспалительный процесс. Эти активные вещества могут быть использованы при лечении хронических и аутоиммунных заболеваний.

Фото предоставлено Приморским океанариумом