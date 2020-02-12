Еда навынос: как питается лосось в начале пути Об океане в целом современная наука знает пока меньше, чем о ближнем космосе. Однако промысловые обитатели вод изучены основательно. Безусловно, к видам, наиболее интересным человеку, относятся все тихоокеанские лососи. Напомним, что их шесть (по хрестоматийной отечественной классификации): кета, горбуша, нерка, чавыча, сима, кижуч.

В экспозиции Приморского океанариума можно одновременно наблюдать все основные этапы становления взрослой особи лосося. Включая самый важный период: когда зародыш кеты уже вылупился из икры, но еще не превратился в самостоятельного малька. Этот период называют стадией личинки, или малька с желточным мешком.

– Желточный мешок – это заложенный природой механизм, позволяющий неспособной добывать самостоятельно пищу личинке питаться, – пояснил начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Анатолий Семенченко. – Фактически желточный мешок – это консервная банка с едой: когда зародыш вылупляется, он сразу начинает получать питание – сбалансированную диету из белка, сахара, витаминов и минералов. Желточный мешок имеет разветвленную сеть кровеносных сосудов, благодаря чему происходит быстрая переработка желтка в питательные вещества.

Стадия личинки длится до трех месяцев, и все это время кета практически не двигается: у будущей рыбы в это время только начинают формироваться плавники. Обычно личинка прячется в грунте или залегает между камней, скрываясь от хищников. Из укрытия крошечный лосось выходит, когда запасы желточного мешка на исходе – у малька появляется естественный интерес к охоте, он начинает питаться планктоном и личинками мелких насекомых. Когда малек может самостоятельно добывать еду, желточный мешок с его запасами становится ненужным. Но на всю жизнь у этих рыб остается на груди, в том месте, где крепился желточный мешок, след в форме наконечника стрелы.

Фото предоставлено Приморским океанариумом