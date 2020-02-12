Из жизни моделей В экспозиции «Морской микромир» можно увидеть животных, которые настолько активно задействованы в исследованиях тех или иных свойств, процессов или явлений живой природы, что получили особый научный статус – они модельные организмы.

Хрестоматийный пример статусного животного – тропическая рыбка данио-рерио. Сегодня она является наиболее изученным среди рыб модельным объектом.

– У данио-рерио очень стойкие полупрозрачные эмбрионы, потому чаще всего рыбок задействуют в исследованиях по биологии развития, – рассказывает ведущий специалист сектора экзотических животных Вадим Покровский. – Благодаря детальной изученности эмбриона данио токсикологи, фармакологи, генетики получают ценнейший материал о влиянии различных веществ на развитие эмбриона и закладку органов.

В свое время данио-рерио был призван учеными оценивать экологические риски, для чего в генетический профиль рыбки был внедрен ген светящейся медузы. Предполагалось, что генно-модифицированные данио будут менять окраску под воздействием токсических веществ, но идею ученых-экологов перехватили аквариумисты. И вместо универсального токсикологического индикатора мир получил знаменитых неоновых рыбок GloFish.

Дафнии – планктонные ракообразные – еще одни маленькие герои большой науки, идеальный объект для исследований эволюционного биолога. Эти вездесущие крохи выработали весьма пластичную стратегию размножения: в зависимости от условий она может быть бесполой и половой. Если дафниям тепло и сытно, то за месяц ученые могут проследить три смены поколений.

А благодаря способности чувствовать малейшее содержание в водной среде некоторых солей дафнии во всем мире являются стандартным объектом для тестирования загрязненности воды.

Фото предоставлено Приморским океанариумом