Сны кассиопей Медузы кассиопеи первыми встречают посетителей океанариума на экскурсионном маршруте и имеют на это полное право, поскольку несут в себе признаки древнейших живых существ на планете Земля. Однако сегодня речь пойдет не о их происхождении, а о том, нужен ли медузам сон.

Кассиопеи – перевернутые медузы – живут в симбиозе с одноклеточными водорослями – зооксантеллами, которые благодаря фотосинтезу снабжают медуз питательными веществами, а также определяют их оттенок – зеленый или голубой. Собственно, поэтому медуза и живет «вверх ногами», то есть большую часть времени она лежит на куполе и направляет щупальца, в которых содержатся микроводоросли, к свету, увеличивая эффективность фотосинтеза. Понятно, что для такого существа очень важен световой день. Но вот вопрос: насколько важна для них ночь?

Оказалось, что жизненно необходима! По результатам исследований (опубликованных в журнале Current Biology) кассиопея, несмотря на отсутствие центральной нервной системы, имеет внутренние биологические часы и нуждается в ночном сне. Считывая число сокращений тела медузы, ученые выяснили, что их частота в ночное время уменьшается на треть. Реакции медузы в это время замедленны, и если лишить ее периода покоя, попросту говоря, сна, то на следующий день она выглядит усталой и вялой. Вывод: ночной отдых необходим медузам для саморегуляции внутреннего состояния и поддержания активности. И, что самое интересное, исследование показало: необходимость во сне возникла на этапе эволюции, который предшествовал развитию у живых существ центральной нервной системы.

Биологи в Приморском океанариуме сумели обеспечить кассиопеям оптимальный режим день/ночь и расширенное меню: помимо продуктов фотосинтеза перевернутые медузы получают живой корм. Как результат, они успешно размножаются, сегодня в океанариуме подрастает уже второе поколение коренных приморских кассиопей.

Фото предоставлено Приморским океанариумом