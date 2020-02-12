Каким будет Матросский сквер, решат горожане Во Владивостоке намечено благоустройство Матросского сквера, сообщает пресс-служба мэрии. Прежде чем приступить к работам, в администрации города соберут пожелания горожан. С их учетом и будет создан проект возрождения территории, который затем претворят в жизнь.

Матросский сквер во Владивостоке расположен на улице Светланской, 68 в районе остановки «ДВГТУ». Многие годы территория сквера принадлежала министерству обороны, но в 2016 году была передана в муниципальную собственность. Площадь территории почти 1,4 гектара.

Этот сквер был одним из первых мест отдыха в городе – еще в конце XIX века здесь, на месте бывшего оврага, разбили сад. Сегодня это зеленая зона, которая требует комплексного благоустройства. В ходе выездного совещания глава Владивостока Олег Гуменюк поручил максимально ускорить подготовку и проведение этих работ.

Отметим, что несколько лет назад по заказу Фонда ДОМ.РФ специалистами «КБ Стрелка» была разработана концепция благоустройства территории, расположенной между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая Матросский сквер. Концепция предполагает максимальное сохранение зеленых насаждений и высадку новых, ремонт пешеходных дорожек, установку лавочек, демонтаж забора для раскрытия панорамного вида на акваторию бухты Золотой Рог, а также размещение лестницы для пешеходной связи с набережной Цесаревича.

Дополнить концепцию своими идеями смогут жители Владивостока. Наиболее удачные предложения войдут в техническое задание на разработку проектно-сметной документации. Реализация проекта будет проходить поэтапно.

Напомним, что на территории Матросского сквера находится первый в городе памятник – экипажу шхуны «Крейсерок», который погиб в 1889 году в проливе Лаперуза, конвоируя браконьерскую шхуну. Неподалеку находится еще один памятник – морякам-катерникам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны. Оба монумента в сквере будут сохранены при любых вариантах реконструкции.

«Сквер, безусловно, необходимо сберечь, – уверена председатель Совета почетных граждан Приморского края и Владивостока Светлана Морозова. – Это уникальная общественная территория в самом сердце города, его визитная карточка. Сквер при правильном отношении к нему может стать прекрасным местом встреч, прогулок, туда обязательно пойдут туристы. Уверена, что реконструкция будет на пользу и самому скверу, и городу в целом».

Чтобы высказать свое мнение о том, каким быть Матросскому скверу во Владивостоке, достаточно прислать свои пожелания на электронный адрес skver@vlc.ru или оставить комментарий на страницах администрации города в соцсетях. Прием предложений продлится до 20 февраля 2020 года.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»