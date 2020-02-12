Зачем малышам сны крейсера «Аврора»? Почему нет новых детских песен: их пишут, а мы не слышим

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это утверждение в полной мере относится к известному пианисту, композитору, педагогу, заслуженному деятелю искусств Приморского края Александру Ильяшенко. 8 февраля он отметил 70-летний юбилей, и «В» рад поводу рассказать обо всех талантах выдающегося земляка.

И швец, и жнец, и на рояле игрец

Помимо того что наш юбиляр профи в музыкальной сфере, он сочиняет стихи и пишет замечательные песни. И мало кто знает, что в молодости Александр Моисеевич занимался боксом, и весьма успешно. А еще он отменно готовит фирменные блюда по рецептам, которым его когда-то научила бабушка. Правда, названия своим кулинарным изыскам придумал сам: например, «Утка до мажор» или «Рулька до бемоль диез». Его друзья, кто пробовал эти деликатесы, уверяют, что из Ильяшенко мог бы получиться отличный шеф-повар элитного ресторана. Как и солист любого именитого оркестра, исполняющего классическую или эстрадную музыку.

Несколько лет назад организаторам кинофестиваля «Меридианы Тихого» понадобился пианист, который мог бы на фуршете с ходу сыграть на рояле любую композицию по заказу ВИП-персон – хоть Чайковского с Бетховеном, хоть «Мурку» с «Полонезом Огинского», хоть джаз с рок-н-роллом. И лучшего исполнителя-виртуоза, чем Александр Ильяшенко, устроители пати не нашли. Хотя под рукой были музыканты из академии искусств и краевой филармонии.

Вечеринка проходила на острове Русском, рояль стоял на постаменте под открытым небом, артисты, режиссеры, деятели кино сидели за столиками, пили, ели, общались. Иногда подходили к пианисту, просили сыграть что-нибудь для души. Тапер никому не отказывал, даже гостям из Китая. К их удивлению, он с легкостью исполнял и китайские песни. Играл что угодно, да так мастерски, что под финал банкета одна гостья, звезда отечественного шоу-бизнеса, поинтересовалась: «Где вы нашли такого высококлассного музыканта? Ему давно надо выходить на другую орбиту!»

Это была заслуженная и лестная оценка мастерства пианиста. Но запоздалая.

Конечно, дама не могла знать, что в свое время дипломированный концертмейстер Ильяшенко проходил прослушивание у заведующего отделом культуры Приморского крайисполкома, чтобы попасть в состав ансамбля для работы на круизном лайнере, который ходил с туристами в Новую Зеландию, Австралию, Японию и другие страны Юго-Восточной Азии. Отбор музыкантов был жесткий – как по творческой и партийной линии, так и по линии правоохранительных органов и КГБ. Это испытание на мастерство было, пожалуй, строже, чем перед полетом в космос.

Во-первых, у претендента на работу на визированном судне должна быть кристально чистая биография. Во-вторых, в голове у музыканта должны храниться тысячи песен и мелодий на любой вкус, чтобы удовлетворить музыкальные пристрастия отдыхающих. Когда под рукой нет ни нот, ни времени на раздумье, а играть надо. Если клиент сказал «Шизгара», значит, будет «Шизгара». Или «Червона рута». Да любой шлягер.

Пианист Ильяшенко строгий отбор на профпригодность прошел.

Полюбите пианиста – полюбите и классику

– Во Владивостоке много хороших концертмейстеров, но таких, как Александр Моисеевич, нет, – утверждает Валерий Павлович Земских, преподаватель актерского мастерства Приморского краевого колледжа искусств. – Мне повезло, что я с ним встретился много лет назад как преподаватель музыкального училища. Ильяшенко – тот редкий случай, когда навыки концертмейстера, преподавателя по мастерству актера и режиссера сочетаются в одном человеке. Каждой нотой, каждой тональностью, каждой песней он помогает будущим артистам иногда лучше, чем я. И я не стесняюсь это признавать. Конечно, у театрального педагога есть свои нюансы, но Ильяшенко – артист. Еще когда он учился в музучилище, профессор Михлин говорил: «Саша, тебе нужны два образования: музыкальное и театральное. Поступай на театральное». К счастью, Саша не послушался, остался музыкантом. Это уникальное явление для города и для края…

Сам юбиляр рассказывает, что его родители мечтали, чтобы он получил техническую специальность: отец-то был инженером-геологом. Но сын пошел своим путем. Обладая совершенным слухом, в 1957 году он поступил в музыкальную школу и тогда же написал свою первую композицию – «Жди меня» на стихи Константина Симонова. Эта песня до сих пор звучит на сольных концертах Ильяшенко.

Профессиональное образование будущий пианист, специалист в области импровизации и аранжировки получал во Владивостокском музыкальном училище на фортепианном отделении. Хотя работать по специальности он начал задолго до поступления в училище: сначала концертмейстером в балетном кружке городского Дома пионеров, затем там же педагогом и музыкальным руководителем.

Три года Александр Ильяшенко служил в ансамбле песни и пляски ТОФ как артист хора и концертмейстер. Был в его биографии и опыт работы в обществе «Знание» в качестве пропагандиста шедевров классической музыки. Он ездил по краю с лекциями-концертами. И везде они проходили на ура. Потому что музыка в его исполнении всегда отличалась особой утонченностью, масштабностью, яркой эмоциональностью и глубиной выражения. Даже те, кто никогда не слушал и не любил классику, после выступлений Ильяшенко уходили поклонниками этого «скучного» жанра.

Но, пожалуй, самое объемное место в жизни Александра Моисеевича занимает композиторское творчество. Точнее, сочинение произведений для детей. Хотя сам маэстро говорит, что композитором себя не считает. Потому что пишет музыку не каждый день, а только по порыву души, когда понравятся чьи-нибудь стихи. Или когда закажут написать музыку к спектаклю. Кстати, на свои поэтические строки он не написал ни одной песни.

Чем заполнить пустоту?

За долгие годы творческой жизни Александр Ильяшенко работал как исполнитель в эстрадных и джазовых коллективах. Но, по его словам, всегда оставался классическим музыкантом. Что же касается детских песен, которых у него много, то на этот «легкий» жанр он переключился случайно, благодаря своему сыну Леониду, когда тому было пять лет.

– Как-то я у него спросил: какие песни вы поете в детском саду? И он мне спел песню о крейсере «Аврора». Меня это напрягло. Пятилетнему ребенку не надо петь «что тебе снится, крейсер «Аврора»! – уверяет Александр Моисеевич. – А вскоре меня познакомили с местной поэтессой Аллой Новик, и я написал на ее стихи цикл из пяти песен. Он был исполнен и записан хором детской хоровой студии «Камертон» и симфоническим оркестром Приморского радио и телевидения. Тогда же композицию на стихи Аллы Новик записал женский камерный хор музыкального училища. Потом я написал музыку к спектаклям театральной студии «Этюд» Дворца детского и юношеского творчества. Но самую первую детскую песню – «Дождик-художник» на стихи Аллы Новик – я сочинил специально для сына…

Первый цикл детских песен Александра Ильяшенко «Приходите на опушку» звучал в программах Всероссийского и Всесоюзного радио. Его сочинения исполняли детская хоровая студия «До-ре-ми», хор Владивостокского музыкального училища, хор мальчиков Дворца культуры моряков. Вокально-хоровые произведения Александра Моисеевича опубликованы в нотных сборниках серии «Композиторы Приморья – детям». Песни для детей, написанные Ильяшенко в конце 80-х, живы до сих пор, многие из них сегодня исполняет хор детской хоровой студии «Камертон».

Секрет долголетия детских произведений нашего маэстро прост. Сегодня нет композиторов, которые бы специально писали песни для детей. Ушли из жизни Евгений Крылатов, Марк Минков, Владимир Шаинский, далее – пустота. Нынешняя детвора поет песни, которые пели в детстве их дедушки и бабушки. Потому что новых музыкальных произведений, которые хотелось бы напевать и которые отложились бы в памяти навсегда, нынче нет. И это надо признать.

На вопрос, почему в современной России нет хороших детских песен, Александр Моисеевич отвечает без обиняков:

– У нас очень много хороших детских композиторов. Во Владивостоке есть Владимир Синенко, он пишет великолепные детские песни. И они все поются. Но сейчас детские песни не пропагандируют. Они звучат только на сцене. Записей на радио и телевидении нет. Нас никто не приглашает, никто нигде не крутит эти песни. Такое впечатление, что детей в стране нет. Есть только Бузовы, Киркоровы и им подобные. Телевидение сейчас зарабатывает деньги. Чтобы детские песни зазвучали по радио и ТВ, нужна воля их руководителей. Но это вопрос к тем, кто руководит нашей культурой…

«Вас здесь много, а я в Китае один»

В 2003 году Ильяшенко предложили работу в Китае – учителем музыки. Он поехал в Поднебесную на один год, а задержался на 10 лет. Отсюда, кстати, его знание китайской музыкальной культуры и китайских песен.

Педагогическая деятельность маэстро из Владивостока в КНР отмечена многочисленными грамотами и дипломами, а его ученики неоднократно становились лауреатами престижных творческих конкурсов, в том числе международных. К примеру, Чжан Лили завоевала Гран-при национального исполнительского конкурса в Пекине. А Лю Тьен – победитель VII регионального музыкального конкурса Сибири и Дальнего Востока.

– В Китае очень жесткие условия работы для иностранных специалистов. Там нельзя работать в нескольких местах сразу. Нельзя проявлять свое творчество. Тебя берут для обучения конкретных учеников, а там твори как хочешь. Но мне это нравилось: условия для жизни и работы хорошие, китайские дети трудолюбивые и талантливые. Они приезжали в Россию и побеждали на конкурсах российских музыкантов. Наши педагоги обижались на меня за то, что я так хорошо готовлю китайских исполнителей. Но это были их проблемы. Я им так и сказал: «Вас здесь много, а я в Китае один», – вспоминает музыкант. – У нас музыкальная школа большая и длинная, а в Китае – короткая, после культурной революции педагогов там вообще не осталось. Китай долгое время был закрытой страной, поэтому они привлекают наших учителей русского языка и музыки. Правда, русского языка сейчас меньше, но музыка будет востребована всегда.

В 2005 году Александр Моисеевич был признан лучшим учителем музыки провинции Хэйлунцзян, по версии Шанхайской консерватории музыки, старейшего учреждения высшего музыкального образования в Китае. Вернувшись в Россию, с 2013 года и по сей день Ильяшенко работает во Владивостокском городском Дворце детского творчества педагогом по классу фортепиано и синтезатора.

За заслуги в области музыкального искусства Александру Моисеевичу в 2018 году было присвоено почетное звание заслуженного деятеля музыкального искусства Приморского края. Заслуженный деятель искусств РФ профессор Геннадий Низовский назвал юбиляра «прекрасным пианистом и педагогом». Изучение творчества Александра Ильяшенко включено в программу теоретических дисциплин Приморского краевого колледжа искусств. И кто после этого скажет, что Александр Моисеевич не композитор? Дай бог ему долгих лет творческой жизни!

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Автор: Сергей КОЖИН