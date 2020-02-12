Приморским «амазонкам» на Дальнем Востоке равных нет Новый год для самбисток спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» во Владивостоке начался весьма результативно.

Несколько дней назад в Екатеринбурге представительница сборной Приморского края кандидат в мастера спорта Лаура Веслополова завоевала бронзовую медаль первенства России по самбо среди девушек 16–18 лет. Талантливую спортсменку включили в состав сборной России, об этом корреспонденту «В» рассказала многократная чемпионка России, Европы, Азии и мира, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РФ Оксана Фалеева.

Кроме того, в начале февраля в спорткомплексе «Олимпиец» прошли соревнования на кубок Владивостока по самбо и сумо памяти мастера спорта России Оксаны Бовкун. В ежегодном первенстве приняли участие около 60 юных спортсменок 2008–2009 годов рождения, представлявших 11 команд из Приморья, Амурской области и Республики Саха (Якутии).

Воспитанницы «Амазонки» в этом турнире в категории «самбо» завоевали 4 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей, а в соревнованиях по сумо нашим землячкам досталось 5 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград.

Фото Оксаны ФАЛЕЕВОЙ

Автор: Николай КУТЕНКИХ